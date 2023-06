Lionel Messi verschiebt Wechsel nach Saudi-Arabien auf 2024

Lionel Messi hat nach Informationen von SPOX und GOAL gebeten, seinen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal ins Jahr 2024 zu schieben. Damit rückt eine Rückkehr zum FC Barcelona für die kommende Saison immer näher.

Die Berater des Argentiniers verhandelten am Montag mit einer Saudi-Delegation. Dabei machten sie deutlich, dass Messi erst 2024 an einem Wechsel in die Wüste interessiert ist. Daraufhin reagierten die Saudi-Verantwortlichen und stellten klar, dass das Angebot mit einem Jahresgehalt in Höhe von 500 Millionen Euro nur für das kommende Transferfenster gilt und ein Deal dann im kommenden Jahr neu ausgehandelt werden müsse.

Am Montag bestätigte Messis Vater Jorge, dass sein Sohn zunächst zum FC Barcelona zurückkehren möchte. Die spanische Liga akzeptierte darüber hinaus den von den Katalanen vorgelegten Finanzierungsplan, um die Verpflichtung möglich zu machen.

Messi verließ 2021 seinen Jugendklub FC Barcelona, nachdem er sich mit den finanziell gebeutelten Katalanen nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können. Ablösefrei wechselte er zu Paris Saint-Germain. Bei den Franzosen verabschiedete er sich nun nach Ablauf seines Zweijahresvertrags.