José Mourinho kann morgen in der Europa League mit der AS Rom den nächsten Titel gewinnen. Doch wie viele internationale und nationale Trophäen hat The Special One überhaupt in seinem Schrank stehen? Hier gibt es die Antwort.

Wenn es um die Aufzählung der besten Trainer aller Zeiten geht, darf ein Name auf keinen Fall fehlen: José Mourinho. Der Portugiese hat sich in den mehr als 20 Jahren, die er als Trainer aktiv ist, eine beachtliche Karriere aufgebaut. Dies bestätigen vor allem die zahlreichen Titel, die "The Special One" in seiner Laufbahn gewann. Als Trainer der AS Rom kann Mourinho morgen Abend im Finale der Europa League gegen den FC Sevilla den nächsten Pokal hinzufügen.

Wie viele nationale und internationale Titel hat José Mourinho als Trainer gewonnen? Im Folgenden erfahrt Ihr mehr darüber.

José Mourinho: Wie viele internationale und nationale Titel hat The Special One gewonnen?

Die bessere Frage wäre: Was hat Mourinho noch nicht gewonnen? Von der Champions League bis zur italienischen Supercoppa liegt nämlich so gut wie alles bereits in seinem üppigen Trophäenschrank. Der Pokal mit dem höchsten Prestige, den Mourinho als Trainer gewinnen konnte, ist jedoch zweifellos die Champions League. Sogar zweimal durfte er den Henkelpott in die Höhe stemmen - 2004 mit dem FC Porto, dann 2010 noch einmal mit Inter Mailand.

Auf internationaler Ebene war er zudem auch anderweitig erfolgreich. Bevor er mit Porto die Champions League gewann, holte er sich im Jahr davor (2003) den UEFA Cup (heute Europa League). Mehr als zehn Jahre später wiederholte er mit Manchester United den Erfolg in der Europa League.

In der vorigen Saison gewann Mourinho mit der Roma zudem auch die erste Auflage der Conference League, was ihn zum einzigen Trainer macht, der alle drei europäischen Wettbewerbe gewinnen konnte.

© getty José Mourinho gewann mit Inter das Triple.

Doch auch auf nationaler Ebene muss sich der Portugiese keineswegs verstecken. Egal ob Meisterschaft, Pokal, Ligapokal oder Superpokal - alles gelang ihm, in manchen Fällen gleich mehrfach. Für seine Leistungen wurde Mourinho bereits viermal zum Weltclubtrainer des Jahres gewählt - Rekord. Zudem ist er nur einer von neun Teamchefs, denen das "Große" Triple (Gewinn der nationalen Meisterschaft, des nationalen Pokals und der Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister) gelang.

José Mourinho: Seine Trainerkarriere auf einen Blick