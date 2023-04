"Transfer rückt näher": Bayern-Kandidat Jurriën Timber spricht von Abschied von Ajax

Der niederländische Nationalspieler Jurriën Timber hat angedeutet, dass er Ajax Amsterdam im Sommer verlassen wird und bestätigt, dass es Offerten gibt. Der Meister der Eredivisie werde ihm auch keine Steine in den Weg legen.

Timber erklärte gemäß Telegraaf: "Ein Transfer rückt näher und näher, wenn man so will. Es gibt eine Menge konkretes Interesse und ich habe eine Vereinbarung mit Ajax."

Zur Verlängerung seines Vertrags bis 2025 im vergangenen Sommer erklärte der 21-Jährige: "Der Klub wollte gerne, dass ich noch eine Saison bleibe und einen neuen Vertrag unterschreibe. Ich bin ein Fan dieses Vereins und habe das gerne gemacht. Nach dieser Saison werden wir die Situation neu bewerten."

Er spreche bei der Nationalmannschaft viel mit den Mannschaftskameraden, die im Ausland spielen und eines Tages wolle er "diesen Schritt auch machen".

Timber gilt als heiß begehrt. Vor dieser Saison bemühte sich Manchester United mit Ex-Ajax-Trainer Erik ten Hag um den Innenverteidiger. Seitdem werden auch andere Spitzenklubs als mögliche Interessenten gehandelt - darunter hartnäckig der FC Bayern.

In den vergangenen Monaten meldeten Calciomercato, Sport1 und 90min, dass der deutsche Rekordmeister seine Fühler nach Timber ausgestreckt habe. Vor allem, weil die mittelfristige Zukunft Benjamin Pavards (bis 2024 unter Vertrag) noch nicht geklärt ist.

Aus der Bundesliga soll zudem auch Tabellenführer Borussia Dortmund Timbers Entwicklung mit Interesse verfolgen.

Timber absolvierte in dieser Saison 42 Pflichtspiele für Ajax, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen. Für die Elftal stand er zudem bei der Weltmeisterschaft in Katar in vier Partien auf dem Rasen und erhielt dabei unter anderem den Vorzug gegenüber Bayern Münchens Matthijs de Ligt.

Timber nannte keinen Zeitrahmen für das Fällen seiner Zukunftsentscheidung. Er habe "keine Eile" und kündigte an, sich zunächst auf den Saisonendspurt mit Ajax konzentrieren zu wollen. Amsterdam bestreitet am Sonntag das Pokalfinale gegen PSV und liegt in der Eredivisie vier Spieltage vor Schluss auf dem dritten Platz.