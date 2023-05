Gift Orban von KAA Gent: Ein Gift für Gent

In Belgien reift ein neuer Shootingstar heran. Der Nigerianer Gift Orban hat innerhalb weniger Monate die internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Einer seiner Entdecker spricht darüber, wie KAA Gent den jungen Stürmer in der zweiten norwegischen Liga ausfindig machte.

Rekordhattrick im Europapokal, neun Tore in zehn Ligaspielen und jede Menge Highlight-Momente - der Hype um Gift Orban kennt momentan keine Grenzen. Vor kurzem war der 20-Jährige noch ein gänzlich unbekannter Stürmer in Diensten von Stabæk Fotball in der zweiten norwegischen Liga. Dann stieß Gent auf den 1,78 Meter großen Nigerianer.

"Er hat zweite Liga gekickt, er hat gut gekickt. Und da habe ich zu meinem CEO [Anm. der Red.: Michel Louwagie] gesagt: 'Das müssen wir tun.'", erinnert sich Samuel Cardenas. Der Deutsche ist Chef-Scout von KAA Gent, war zuvor unter anderem für Schalke 04 und Southampton tätig und gehört zu einen neuen Generation, die mit Spielverlagerung.de aufwuchs und bereits in ihren Zwanzigern in diversen Funktionen im Fußball tätig ist.

In Skandinavien schaue sich Gent jeden jungen Spieler an, weil dies ein "Schlüsselmarkt" für den belgischen Top-Klub sei, wie Cardenas berichtet. So ist Gent 2022 auch auf Orban gekommen und war eher als mögliche andere Interessenten am Stürmer dran. "Das macht schon einen Unterschied vom Gefühl her für den Berater und den Spieler", so Cardenas.

Orbans Berater, Emefie Aneke Atta, sucht sich selbst seine Talente in Nigeria, in dem er Sichtungsturniere organisiert. So wurde er auch auf Orban, der zuvor in seinem Heimatland für Bison FC kickte, aufmerksam.

Gift Orban: Salah-Rekord pulverisiert

Trotz des langen Kontakts zum Spieler und Orbans Bereitschaft, den Schritt zum amtierenden belgischen Pokalsieger zu gehen, war damit für Gent noch nicht alles in trockenen Tüchern. Cardenas erinnert sich an "zähe Verhandlungen" mit Stabæk. Unter anderem war David Datro Fofana Anfang des Jahres für zwölf Millionen Euro von Molde FK zu Chelsea gewechselt, was Stabæk zusätzlich motivierte, finanziell das Maximale aus dem Verkauf Orbans herauszuholen.

Schlussendlich zahlte Gent rund drei Millionen für den jungen Nigerianer. "Das ist ein Risiko. Mein CEO hat mich am letzten Tag auch gefragt, wie hoch ich gehen würde. Ich habe ihm meine Hausnummer genannt und ihm ebenso gesagt, dass ich das Risiko gehen würde", sagt Cardenas. Das Risiko hat sich für Gent jetzt schon ausgezahlt, denn sollte sich der momentan Tabellenfünfte der Jupiler Pro League dazu entscheiden, den jungen Stürmer im Sommer wieder ziehen zu lassen, dann wird der Profit immens sein.

Neben den vielen Toren in der belgischen Liga sorgte Orbans Auftritt in der Europa Conference League Mitte März für enormes Aufsehen. Im Achtelfinalrückspiel in Istanbul gegen Başakşehir FK erzielte er innerhalb von drei Minuten und 24 Sekunden einen Hattrick und legte nach einem 1:1 im Hinspiel innerhalb kürzester Zeit den Grundstein für Gents Weiterkommen.

Ein so schneller Hattrick ist in der langen Europacup-Geschichte zuvor noch keinem Spieler gelungen. Der vormalige Rekord von Mohamed Salah - erzielt im Champions-League-Gruppenspiel gegen Rangers FC in dieser Saison - lag bei rund sechs Minuten. Die Kinnladen bei einigen der 8.000 Zuschauern im "Başakşehir Fatih Terim" blieben in Anbetracht von Orbans Tore-Wahnsinn lange unten, das Spiel endete 4:1 für die Belgier.

Gift Orban: "Sehr gutes Gespür für freie Räume"

Mittlerweile ist Gent in der Conference League nicht mehr dabei, denn im Viertelfinale war gegen West Ham United Endstation. Aber Orban schießt dafür munter Tore in der Jupiler Pro League, wo er mit seinen Qualitäten auch deshalb Scouts ausländischer Klubs überzeugen kann, weil er seine Gegenspieler nicht nur aufgrund bloßer physischer Attribute dominiert. Orban ist beispielsweise kein sogenannter "Speed Merchant", wie Spieler in England genannt werden, die nur wegen ihres Tempos in gute Abschlusspositionen kommen.

An sich verfügt Orban über keine beachtliche Geschwindigkeit, dafür aber über ein kluges Positionsspiel - sowohl in der Entwicklung als auch Finalisierung von Angriffen. Er lässt sich klug über einen Halbraum zurückfallen, stört das Manndeckungsschema des Gegners und spielt kurze Ablage, um den Ballbesitz und zugleich Raumgewinn seines Teams voranzutreiben. "Sein Aufbau-Movement ist überragend. Er hat sein sehr gutes Gespür für freie Räume, wie er sich reinbewegt, das Timing. Und dann auch technisch - er kann mit links und rechts abschließen. Er hat eine extrem gute Schusstechnik, kann aus der zweiten Reihe abziehen und ist ein Killer in der Box", bestätigt Cardenas.

Gift Orban: Interesse aus England und Italien

Im Strafraum wiederum gewinnt Orban des Öfteren den entscheidenden Zweikampf gegen einen Verteidiger, indem er seinen Körper klüger zum Ball positioniert. Auch hier ist es nicht seine Physis, die ihm einen Vorteil verschafft. Orbans Spielweise lässt sich deshalb leichter zum Beispiel in die Premier League oder Serie A übertragen.

Von dort kommen die ersten kolportierten Interessenten. Klubs wie Leicester City, aber auch der wohl baldige italienische Meister Napoli sollen Orban weit oben auf ihren Listen haben. Gent kann den 20-Jährigen wahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus halten, selbst wenn sein Vertrag noch bis 2027 läuft. Obwohl er voraussichtlich keine 30 Pflichtspiele für den Klub aus der Hafenstadt absolvieren wird, hat sich der Transfer trotzdem gelohnt.

"Unser erstes Prinzip ist: Wir wollen eine junge Mannschaft aufbauen, weil die auch die Doppelbelastung verkraften kann und hungrig ist. Wir spielen schließlich immer europäisch. Und natürlich wollen wir Spieler mit Potenzial, sich zu entwickeln. Denn einen fertigen Spieler in der belgischen Liga können wir uns nicht leisten", so Cardenas.

Gent sehe sich nicht als reine Talentschmiede. Im Fall von Gift Orban jedoch hat der Traditionsverein gewiss einiges an Veredelungsarbeit geleistet und dem jungen Stürmer ein perfektes Schaufenster geboten. Der Weg geht für ihn weiter steil nach oben.