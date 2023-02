Kings League: Ronaldinho spielt für FC Porcinos

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho wird am kommenden Sonntag (26. Februar) in der von Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué gegründeten Kings League mitspielen.

Der Brasilianer wird dabei für den FC Porcinos auflaufen, der von Mitgründer Ibai Llanos, einem spanischen Streamer, geleitet wird.

Am 1. Januar 2023 ging die Kings League an den Start. Dort messen sich in Barcelona zwölf Mannschaften auf dem Kleinfeld im 7 gegen 7, die Team-Präsidenten sind Internet- und Fußball-Stars wie Piqués Weltmeisterkollege Iker Casillas und der ehemalige argentinische Nationalspieler Sergio Agüero.

Wie kam es also dazu, dass Ronaldinho plötzlich mitspielt? Pro Woche kann der zwölfte Spieler im Kader wechseln. Und so kommt es am kommenden Sonntag zum Gastauftritt des früheren Barça-Superstars.

Ronaldinho wird definitiv nicht der letzte Überraschungsgast in der Kings League sein, regelmäßig melden die Klubs einen neuen 12. Spieler an. So stand auch Ex-Leverkusen-Stürmer Chicharito bereits bei dem Kleinfeld-Turnier auf dem Platz.