Jürgen Klinsmann ist neuer Nationaltrainer Südkoreas

Jürgen Klinsmann hat einen neuen Job: Er steht künftig bei Südkoreas Nationalelf an der Seitenlinie.

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist neuer Coach der südkoreanischen Nationalmannschaft. Der Verband KFA verkündete die Entscheidung am Montagvormittag offiziell. Klinsmann unterzeichnete einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Die Südkoreaner befanden sich seit einigen Wochen auf Trainersuche. Der Vertrag des Portugiesen Paulo Bento war Ende 2022 ausgelaufen und nicht verlängert worden. Klinsmann ist nun nach Uli Stielike der zweite deutsche Nationaltrainer des WM-Achtelfinalisten.

Der 58-Jährige war seit seinem von Kontroversen begleiteten Aus bei Hertha BSC im Februar 2020 ohne Job. Zuvor arbeitete er unter anderem als Nationaltrainer der USA und war Coach beim FC Bayern.

Klinsmann wird seine neue Mannschaft erstmals am 24. März betreuen. Dann trifft Südkorea in einem Freundschaftsspiel auf Kolumbien, gefolgt von einer Begegnung am 28. März in Seoul gegen Uruguay. Im Sommer nimmt Südkorea am Asien Cup teil. Das Turnier wird von WM-Gastgeber und Titelverteidiger Katar ausgetragen.