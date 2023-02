Der Ballon d'Or ist einer von zwei Preisen, die an den Weltfußballer vergeben werden. Datum, Termin, Ort, Modus - hier gibt es die wichtigsten Infos zur Ballon-d'Or-Verleihung 2023.

Erst gestern wurde Lionel Messi von Paris Saint-Germain im Rahmen der "The Best FIFA Football Awards" vor Kylian Mbappé (ebenfalls PSG) und Karim Benzema (Real Madrid) zum Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt.

Den Titel des Weltfußballers teilt er sich jedoch trotzdem mit Benzema, da der Franzose im Oktober den Ballon d'Or, der ebenfalls für den Weltfußballer ist, allerdings die abgelaufene Saison und nicht das Kalenderjahr bewertet, abgeräumt hat.

Es gibt somit zwei Preise für den Weltfußballer - der Ballon d'Or (Goldener Ball) wird von der französischen Fachzeitschrift France Football vergeben, um den FIFA-Weltfußballer-Preis kümmert sich - wie der Name schon sagt - die FIFA.

SPOX wirft schon einmal einen Blick in die Zukunft und gibt Infos zur Ballon-d'Or-Verleihung von 2023. Datum, Termin, Ort, Modus - hier gibt es alles, was Ihr wissen müsst.

Ballon d'Or, Verleihung 2023: Datum, Termin, Ort, Modus

Die Trophäe für den Weltfußballer ist bei weitem nicht die einzige, um die es bei der Ballon-d'Or-Veranstaltung geht. Vergeben werden auch der Ballon d'Or féminin für die Weltfußballerin, die Jaschin-Trophäe für den besten Torwart, die Kopa-Trophäe für den besten Jugendspieler (unter 21 Jahren), die Gerd-Müller-Trophäe für den besten Torjäger, zu guter Letzt wird auch der Verein des Jahres ausgezeichnet.

© getty Der Ballon d'Or ist die prestigeträchtigste individuelle Trophäe, die ein Fußballer gewinnen kann.

Ballon d'Or, Verleihung 2023: Datum, Termin, Ort

Die Vergabe soll am 16. Oktober 2023 stattfinden - wie üblich im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris.

Ballon d'Or, Verleihung 2023: Modus

Wie schon erwähnt, wird für die Ballon-d'Or-Verleihung die abgelaufene Saison - in diesem Fall der Zeitraum von August 2022 bis Juli 2023 - herangezogen. Für den Ballon d'Or 2023 ist also die Saison 2022/23 relevant, auch die Weltmeisterschaft in Katar fließt in die Bewertung ein.

An der Abstimmung nehmen insgesamt 100 Medienvertreter aus den laut FIFA-Weltrangliste 100 besten Ländern teil. Jeder Journalist vergibt dabei Punkte. Der seiner oder ihrer Meinung nach beste Spieler bekommt 6, der zweitbeste 4, der drittbeste 3, der viertbeste 2 Punkte und der fünftbeste 1 Punkt. Danach werden alle Punkte addiert. Wer am Ende die meisten hat, gewinnt den Ballon d'Or. Bei Gleichstand ist der, der mehr Erstplatzierungen errungen hat, der Gewinner.

Bei der Punktevergabe soll nach bestimmten Kriterien bewertet werden. Im Vordergrund steht natürlich die individuelle Leistung, danach geht es um die Erfolge und die gewonnenen Titel mit dem Verein oder Nationalmannschaft. Auch der Fairplay-Gedanke der Spieler soll berücksichtigt werden.

© getty Karim Benzema gewann 2022 den Ballon d'Or.

Ballon d'Or, Gewinner: Das waren die Sieger des vergangenen Jahrzehnts