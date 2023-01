Vorwurf der sexuellen Nötigung: Dani Alves in Spanien in Polizeigewahrsam genommen

Der brasilianische Fußballstar Dani Alves ist nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung am Freitag in Spanien in Polizeigewahrsam genommen worden.

Das teilte ein Sprecher der katalanischen Polizei mit. Alves hatte sich demnach selbst in einer Polizeidienststelle in Barcelona gestellt, da gegen ihn ermittelt wird.

"Er kam heute Morgen in die Polizeistation von Les Corts, er war vorgeladen. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen", teilte die Polizei mit. Der 39-Jährige soll auf dem Weg zum Gericht sein, wo er von einem Richter vernommen werden soll.

Alves wird vorgeworfen, Ende Dezember einer Frau in einem Nachtclub in Barcelona in den Intimbereich gefasst zu haben. Der Brasilianer, der mittlerweile für Pumas UNAM in Mexiko spielt, hatte seine Anwesenheit in dem Club bestätigt, ein angebliches Fehlverhalten aber bestritten.