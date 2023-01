Transfermarkt: Ex-Champions-League-Spieler Konstantinos Mitroglou wechselt in die Kreisliga

Kurioser Wechsel! Der ehemalige Champions-League-Spieler Konstantinos Mitroglou schnürt seine Fußballschuhe künftig in der Kreisliga.

Den Transfer des Griechen bestätigte die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen über die eigene Facebook-Seite. Mitroglou geht damit künftig in der Kreisliga A Moers auf Torejagd.

Dort erwartet den einstige Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach und MSV Duisburg knallharter Abstiegskampf. Rheurdt-Schaephuysen befindet sich mit nur einem Sieg und einem Torverhältnis von 23:60 am Tabellenende.

"Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will", sagte Trainer Robert Kruppa, der seinen Neuzugang noch aus früheren Zeiten in Duisburg kennt.

Mitroglou spielte in seiner Karriere unter anderem für Olympiakos Piräus und Benfica Lissabon in der Champions League. In der Europa League lief er für Olympique Marseille auf. Außerdem stand der 34-Jährige für Galatasaray Istanbul, die PSV Eindhoven und den FC Fulham auf dem Platz.

Konstantinos Mitroglou traf einst gegen den BVB

Bevor der 65-fache Nationalspieler Griechenlands im Sommer 2022 vereinslos wurde, spielte er in seinem Heimatland für Aris Saloniki.

Seine erfolgreichste Zeit hatte Mitroglou wohl in Lissabon, als er in der CL-Saison 2016/17 sogar beinahe den BVB aus dem Wettbewerb warf. Sein 1:0-Siegtreffer im Achtelfinal-Hinspiel reichte aber nicht, da Borussia Dortmund das Rückspiel deutlich mit 4:0 gewann.

Auf Vereinsebene gelangen Mitroglou in 487 Spielen 229 Treffer. Laut dem Portal transfermarkt.de bezahlten seine vielen Arbeitgeber rund 43 Millionen Euro Ablöse für seine Dienste.