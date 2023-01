Romeo Beckham wechselt in die Premier League: Der erste Schritt in die Fußstapfen des Vaters?

Romeo Beckham wechselt zum FC Brentford in die Premier League. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters David, dessen Profikarriere ebenfalls in England ihre Anfänge hatte. Doch kann der 20-Jährige dem großen Namen überhaupt gerecht werden?

Familiendynastien gehören zum Sport wie das Amen in der Kirche. Es gibt unzählige Beispiele, in denen Söhne und Töchter in die Fußstapfen ihrer Eltern traten und versuchten, deren Erfolgen nachzueifern. Es gibt positive Fälle, bei denen es den Nachkömmlingen gelang, sich einen ebenso großen Namen zu machen, wie negative, bei denen der Nachwuchs am Druck und der Erwartungshaltung zerbrach.

Welches der beiden Extreme auf Romeo Beckham zutrifft, kann final noch nicht beantwortet werden. Schließlich ist der Filius von Englands Fußball-Legende David Beckham gerade einmal zarte 20 Jahre alt, dementsprechend steht er erst am Anfang seiner Karriere als Sportler. Parallelen zum berühmten Vater gibt es trotzdem schon jetzt einige.

In seiner frühen Jugend wollte Romeo zunächst nur wenig mit dem Fußball zu tun haben. Zwar war er zwischen seinem 14. und 15. Lebensjahr Teil der Jugendakademie des FC Arsenal, nachdem es bei den Gunners für ihn karrieretechnisch jedoch nicht mehr weiterging, widmete er sich anderen Sportarten. Geblieben ist aus dieser Zeit lediglich die Liebe zum Klub aus dem Norden Londons - trotz des verpassten Durchbruchs.

"Ich habe versucht, ihnen schon früh United-Trikots anzuziehen, aber einer von ihnen ist Arsenal-Fan. Ich weiß nicht, wie das passiert ist!", äußere sich Vater David einst zu den unterschiedlichen Fan-Gruppierungen im Hause Beckham.

© imago images

Romeo Beckham strebte zunächst Tennis-Karriere an

Romeo ließ den Fußball in seiner eigenen Zukunftsplanung aber ohnehin erst einmal ruhen und versuchte sein Glück als Tennisprofi. Bis zu seinem 20. Lebensjahr bekam er regemäßige Unterrichtsstunden von privaten Coaches, darüber hinaus spendierten ihm seine Eltern für schlappe 35.000 Euro einen Tennisplatz auf dem Familien-Anwesen im britischen Cotswolds.

Erst als Vater David 2017 eine Investorengruppe auf die Beine stellte, welche im Januar 2018 den MLS-Klub Inter Miami gründete und die Familie infolgedessen von England über den großen Teich in die Staaten zog, fand Beckham Jr. den Weg zum Fußball zurück.

Beim neu gegründeten Klub seines Vaters bekam er, wenn auch sicherlich mit einer Portion Verwandtschaftsbonus, direkt einen Vertrag angeboten, welchen er im Sommer 2021 nach dem Erreichen der Volljährigkeit auch offiziell unterzeichnete. Beim Farmteam Miamis, dem USL-League-One-Klub Fort Lauderdale CF (mittlerweile umbenannt in Inter Miami II), absolvierte er in zwei Jahren 26 Einsätze, in denen er immerhin zwei Tore erzielte und zehn Assists beisteuerte. Seinen ersten Treffer im Miami-Trikot erzielte er dabei sogar in klassischer Manier des Vaters. Einen Freistoß aus knapp 25 Metern zirkelte Romeo sehenswert in den Winkel.

Eingesetzt wurde er in Miami hauptsächlich auf der Position des offensiven Rechtsaußen, auch wenn er in seiner früheren Zeit beim FC Arsenal auch Erfahrungen in anderen Mannschaftsteilen gesammelt hatte. Bei den Gunners bekleidete er während seiner einjährigen Ausbildung die Position des (primär rechten) Außenverteidigers. Das Debüt für die Profis von Inter Miami folgte schließlich am 26. Januar 2022, weitere Einsätze sollten jedoch - auch aufgrund von fehlender individueller Klasse - nicht mehr folgen. Nun erfolgte der Schritt zurück nach England.

© getty

Brentford-Coach: Romeo Beckham "technisch sehr versiert"

Unabhängig davon soll Romeo nun den Durchbruch beim FC Brentford in der Premier League packen. Bis zum kommenden Sommer ist er von Inter Miami an die Engländer ausgeliehen. Bei den Bees ist er allerdings zunächst nur für die zweite Mannschaft eingeplant, das vorrangige Ziel der Leihe ist es, Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln.

Schon während der Off-Season der MLS hatte Romeo bei Brenford mittrainiert, zunächst jedoch mit dem Grundgedanken, sich fitzuhalten, um bei Saisonstart voll im Saft zu stehen. Offensichtlich hinterließ Beckham Jr. bei den Verantwortlichen der Bees aber einen guten Gesamteindruck, weshalb man sich für die Leihe entschied. Inter Miami soll sich dem Vernehmen nach sogar aktiv dafür eingesetzt haben, dass Romeo beim PL-Klub unterkommt.

"Wir sind absolut begeistert von Romeo, seit er bei uns angekommen ist", sagte Brentfords B-Cheftrainer Neil MacFarlane unmittelbar nach der Verpflichtung des 20-Jährigen. "Romeo hat sich unglaublich gut eingefügt, er hat sich wirklich in die Kultur und die Gruppe eingefügt und ist ein wichtiger Teil davon geworden."

Die Ähnlichkeiten zum Spielstil seines Vater seien schon jetzt unübersehbar. Romeo sei "technisch sehr versiert" und gut mit dem Ball am Fuß. Doch auch Qualitäten abseits von schicken Dribblings und sehenswerten Standards bringt er mit. "Er ist ein wirklich guter Torjäger und kann auf verschiedenen Positionen spielen, was ebenfalls sehr erfreulich ist", schwärmte MacFarlane weiter.

Beckham selbst äußerte sich zurückhaltender, Vergleiche zu seinem Vater wolle er aber nicht ziehen. Er "sei sehr stolz und sehr glücklich, hier zu sein. Wir spielen gegen einige Herrenmannschaften, das ist eine gute Erfahrung. Ich möchte die Erfahrung sammeln, gegen Männer zu spielen und körperlich stärker werden. Wir werden sehen, wie mich das weiterbringt."

© imago images

Auch David Beckham hatte schweren Karriere-Start

Ob Romeo jemals so eine Karriere wie sein Vater einschlagen kann, steht natürlich noch in den Sternen. Bei der zweiten Mannschaft Brentfords wird er nur wenige Möglichkeiten bekommen, sich auf der großen Bühne auszuzeichnen. Mut machen wird ihm aber, dass auch bei seinem Vater zu Beginn der Fußball-Karriere nicht alles glatt lief.

Dieser wurde zur Saison 1994/95 von Manchester United an Preston North End verliehen - ebenfalls ein Klub aus dem unterklassigen englischen Fußball. Dort fasste David jedoch überhaupt keinen Fuß und absolvierte während seiner dreimonatigen Leihe kein einziges Pflichtspiel. Erst als er den Sprung zurück zu den Red Devils wagte und in Sir Alex Ferguson einen Trainer fand, der ihn förderte und auf ihn baute, blühte Beckham Sr. auf.

Dass Romeo nach seinem Wechsel in die Premier League einen ähnlichen Weg geht, ist zumindest nicht auszuschließen. Der erste Schritt ist zumindest schon gemacht.

Romeo Beckham im Streckbrief