Al-Nassr will sich offenbar auch um Eden Hazard bemühen

Al-Nassr FC, der neue Klub von Cristiano Ronaldo, denkt offenbar auch über eine Verpflichtung von Real Madrids Offensivspieler Eden Hazard nach. Das berichtet Football Mercato.

Demnach will der Erstligist aus Saudi-Arabien im Sommer probieren, Hazard zu holen. Der 31-jährige Belgier hat bei Real noch Vertrag bis 2024, wurde in Madrid seit seiner Ankunft 2019 bisher aber nie glücklich.

Al-Nassr hatte zuletzt mit der Verpflichtung von Ronaldo für Schlagzeilen gesorgt. Der 37-jährige Portugiese soll in Saudi-Arabien rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Hazard hat übrigens auch eine Verbindung zu Al-Nassr: Rudi Garcia, der Trainer des Vereins, war schließlich der Coach, der dem späteren Weltstar einst beim OSC Lille zu seinem Durchbruch im Profibereich verhalf.

Hazard kommt in Madrid auch in der laufenden Saison nur sehr selten zum Zug. Bislang steht der frühere Chelsea-Star bei lediglich sieben Einsätzen, in denen ihm ein Tor gelang.