GOAL50 2022, die Fan-Wahl: So funktioniert sie

Es liegt an Euch, den Fans, für die besten Spieler des Jahres 2022 zu stimmen. Es geht zusätzlich um den Gewinner des World Cup Wonders.

GOAL50 ist wieder da - und es ist besser als je zuvor!

Wir haben die Shortlists der besten männlichen und weiblichen Spieler der Welt auf die Top 50 in beiden Kategorien erweitert. Hinzu kommt mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft eine spezielle Kategorie - "World Cup Wonders".

In der Vergangenheit wurden die Gewinner in allen 36 Ausgaben von einer Expertenjury bestimmt, im vergangenen Jahr haben wir ein Fan-Voting eingeführt, um die Sieger zu ermitteln.

Das Format der Fanabstimmung war sofort ein großer Erfolg und über 23 Millionen Fans in 150 Ländern weltweit haben ihre Stimme abgegeben. Kein Wunder, dass auch in diesem Jahr die Leser entscheiden, wer am Ende die Nase vorn hat.

GOAL50: Wie genau funktioniert das Voting?

Wir haben drei Listen mit den 50 besten Spielerinnen und Spielern der Welt sowie den 50 besten WM-Spielern der Geschichte erstellt, die Ihr online oder über die GOAL-App abrufen könnt.

Allerdings könnt Ihr nicht einfach für Euren Lieblingsspieler stimmen. Stattdessen werden Euch eine Reihe zufällig ausgewählter Kopf-an-Kopf-Duelle in den verschiedenen Kategorien Männer, Frauen und World Cup Wonders präsentiert.

War Karim Benzema besser als Erling Haaland im Jahr 2022? Sollte Alexia Putellas vor der EM-Heldin Beth Mead stehen? Und wer war neben Pelé und Maradona der beste Spieler der Weltmeisterschaft? Ihr habt es in der Hand.

Klickt einfach auf das Bild Eures Favoriten, um Eure Stimmen abzugeben, und fahrt dann fort. Ihr könnt so viele Spieler wie ihr wollt im Kopf-an-Kopf-Rennen über alle drei Kategorien hinweg wählen.

In jeder Kategorie sind 2.450 Duelle möglich und die Spieler mit den meisten Siegen werden zu den GOAL50-Gewinnern des Jahres 2022 gekürt. Die Stimmabgabe ist vom 15. November bis zum 18. Dezember möglich.

Es könnte nicht einfacher sein, also stimmt ab! Es ist nicht unser Voting - es gehört Euch.