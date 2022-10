Der 1. FC Köln trifft heute in der Gruppenphase der Conference League auf Partizan Belgrad. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das komplette Spielgeschehen mitverfolgen.

Nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund will der 1. FC Köln seine Erfolgsserie heute auch international fortsetzen. In der Conference-League-Gruppenphase kriegen es die Geißböcke mit Partizan Belgrad zu tun. SPOX tickert das Spiel mit.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit vier Zählern nach zwei Spielen führt der 1. FC Köln die Gruppe D an. Der Gegner aus der serbischen Hauptstadt konnte bislang nicht gewinnen, hat jedoch auch nicht verloren. Gegen Nizza und Slovacko spielte Belgrad zweimal unentschieden.

Vor Beginn: Der Anpfiff im Kölner Rhein-Energie-Stadion erfolgt um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Spielrunde in der Conference League. Der 1. FC Köln empfängt Partizan Belgrad.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: Conference League heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie kümmert sich der Privatsender RTL. Es gibt also eine Free-TV-Übertragung, diese beginnt um 20.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff. Laura Papendick wird dabei als Moderatorin eingesetzt, die Rollen der Experten übernehmen Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. RTL zeigt das Spiel zudem auch im Livestream bei RTL+. Wer den Livestream nutzen möchte, braucht jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 1. FC Köln 2 1 1 0 5:3 2 4 2 Partizan Belgrad 2 0 2 0 4:4 0 2 3 OGC Nizza 2 0 2 0 2:2 0 2 4 1. FC Slovácko 2 0 1 1 5:7 -2 1