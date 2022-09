Der 1. FC Köln trifft heute in der Conference League auf den OGC Nizza aus Frankreich. Hier könnt Ihr das Gruppenspiel live verfolgen.

Heute geht die Gruppenphase der Europa Conference League los. Eine von insgesamt 16 Partien am 1. Spieltag ist die zwischen dem OGC Nizza und dem 1. FC Köln. Können die Geißböcke direkt mit einem Sieg starten? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Köln beginnt als einer von insgesamt acht deutschen Vereine, die sich einen Platz in einem europäischen Wettbewerb ergattern konnten, heute seine Reise. In der Conference League geht es heute gegen den OGC Nizza aus Frankreich. Was die Ligaform angeht, spricht diese klar für die Geißböcke. Während Köln nach fünf Spielen in der Bundesliga immer noch ungeschlagen ist, sind die Hausherren in der französischen Ligue 1 nur auf Platz 16 auffindbar.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr, als Spielstätte dient die Allianz Riviera (Nizza).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Conference-League-Partie am 1. Spieltag zwischen dem OGC Nizza und dem 1. FC Köln.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln: Conference League heute im TV und Livestream

Wer die Partie heute schauen möchte, braucht ein Abonnement für den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Auf der Plattform ist die Begegnung dann sowohl einzeln als auch in der Konferenz zu sehen. Im Free-TV wird die Begegnung hingegen nicht gezeigt.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Conference League: Der heutige 1. Spieltag