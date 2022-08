Nach Mafia-Gerüchten: Ajax-Juwel Mohamed Ihattaren meldet sich zu Wort

Verwirrung um Mohamed Ihattaren: Nach Berichten über angebliche Mafia-Bedrohungen gegen den 20-jährigen Jungstar von Ajax Amsterdam, dementierte dieser nun entschieden.

Am Sonntag hatte die niederländische Zeitung De Telegraaf vermeldet, dass Ihattaren "einem ernsthaften Sicherheitsrisiko durch ein kriminelles Umfeld" gegenüberstehe. Hintergrund sei eine Liebesaffäre: Dem Bericht zufolge wurde Ihattaren bedroht, nachdem die Familie der Frau von der Beziehung erfahren habe.

Zu seiner Sicherheit sei Ihattaren nach Gesprächen mit Ajax-Verantwortungsträgern und Sicherheitsexperten anschließend geraten worden, nicht mehr öffentlich aufzutreten. Ihattaren selbst dementierte die Gerüchte. "Ich kann über die Medien manchmal nur lachen", schrieb er bei Instagram und fügte zwei lachende Emojis hinzu. Seine Schwester Najwa teilte mit: "Wir haben nichts mit Verbrechen und Bedrohungen zu tun."

Nachdem Ihattaren bei den ersten beiden Testspielen vor rund einem Monat in der Startelf gestanden und sogar zwei Tore erzielt hatte, fehlte er bei den sechs weiteren im Kader. Am 17. Juli teilte Ajax mit, dass Ihattaren wegen Fitnessproblemen nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen könne.

Nach zwei starken Spielzeiten bei der PSV Eindhoven war Ihattaren 2021 für 1,9 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt, das ihn umgehend an Sampdoria Genua verlieh. In der Hinrunde machte er kein Spiel, tauchte wochenlang komplett unter. Sein mittlerweile verstorbener Berater Mino Raiola sagte Voetbal International, dass Ihattaren ihm anvertraut habe, nicht mehr Fußball spielen zu wollen. Im Winter zog er per Leihe zu Ajax weiter, wo er in der Rückrunde lediglich für die Reservemannschaft zum Einsatz kam. Zur neuen Saison sollte er eigentlich bei den Profis angreifen.