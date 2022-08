Europas Fußballer des Jahres: Robert Lewandowski nicht unter den Top-3

Karim Benzema, Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne stehen in der Endauswahl für die Auszeichnung zu Europas Fußballer des Jahres. Das teilte die UEFA am Freitag mit. Der Gewinner wird am 25. August im Rahmen der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League bekannt gegeben.

Benzema hatte mit in insgesamt 15 Toren großen Anteil am Champions-League-Sieg von Real Madrid, der Franzose gilt auch als Topfavorit auf den Ballon d'Or. Sein Teamkollege Courtois, Torwart der Königlichen, zeigte vor allem im Finale der Königsklasse in Paris gegen den FC Liverpool eine herausragende Leistung und wurde zum Spieler des Spiels gekürt.

Mittelfeldspieler De Bruyne von Manchester City brillierte sowohl in der Premier League als auch in der Champions League als einer der besten Spielmacher Europas.

Knapp die Top-3 verpasste Robert Lewandowski, der frühere Bayern-Stürmer und jetzige Barcelona-Angreifer belegte den vierten Platz vor Luka Modric (Real Madrid) und Neu-Münchner Sadio Mané.

Durchgeführt wurde die Wahl von einer Jury bestehend aus Mitgliedern der Klubs, die in der Vorsaison an der Gruppenphase von einem der Europapokalwettbewerbe teilgenommen hatten sowie von ausgewählten Journalisten.