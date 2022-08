Dario Conca: Nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo verdienten mehr als er

Dario Conca machte Anfang der 2010er-Jahre in China fast so viel Geld wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Für Argentinien spielte er aber nie.

Wir schreiben das Jahr 2011. Lionel Messi gewinnt mit dem FC Barcelona die spanische Meisterschaft und die Champions League und zudem den Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo holt seinerseits mit Real Madrid den spanischen Pokal und wird mit 41 Treffern Torschützenkönig der Primera Division, gefolgt von Messi mit 31 Toren.

Klar, dass die beiden Superstars des Weltfußballs zu dieser Zeit die Rangliste der bestbezahlten Spieler anführen. Direkt dahinter sollte aber ein Spieler klettern, den heute im Gegensatz zu Messi und Ronaldo nur noch ganz wenige Experten kennen. Die Rede ist von Dario Conca.

Der im Mai 1983 geborene Argentinier schießt 2011 Fluminense Rio de Janeiro zur brasilianischen Meisterschaft, der ersten für den Verein mit dem klangvollen Namen seit 1984. 2009 und 2010 war Conca zum besten Spieler der brasilianischen Serie A gewählt worden. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass viele Vereine auf den nur 1,67 Meter großen Mittelfeldspieler aufmerksam wurden.

Wie viele herausragende Spieler zuvor verließ dann auch Conca 2011 Südamerika, um bei einem anderen Verein einen lukrativen Vertrag zu unterschreiben. Ihn zog es aber nicht nach Europa, sondern nach China.

© getty

Conca: 170.000 Pfund pro Woche bei Guangzhou Evergrande

Guangzhou Evergrande holte den technisch versierten Mittelfeldmann für 8,2 Millionen Euro und lockte ihn mit einem Dreijahresvertrag, der Conca 170.000 Pfund pro Woche einbrachte, was ihn zum damals dritthöchstbezahlten Spieler der Welt machte - hinter Messi und Ronaldo.

Trotz einer zwischenzeitlichen vereinsinternen Sperre für neun Spiele - Conca hatte den Trainer kritisiert, da dieser ihn seiner Meinung nach zu oft auswechselte - schlug der Offensivmann bei seinem neuen Klub voll ein. Mit ihm gewann Guangzhou dreimal die chinesische Superliga sowie 2013 die AFC Champions League. Der Argentinier wurde dreimal in die chinesische Superliga-Mannschaft des Jahres gewählt und 2013 vom chinesischen Fußballverband zum Fußballer des Jahres gekürt. In 99 Spielen schoss er 54 Tore. Zu einer Berufung in die argentinische Nationalmannschaft reichte es aber nicht.

Haaland, Havertz und wer noch? Die Top-11 der BL-Exporte nach England © Getty 1/43 Haaland, Adams oder Awoniyi: Allein in diesem Sommer wechselten wieder zwölf Bundesliga-Profis in die Premier League. Seit Jahren bedienen sich die englischen Teams in Deutschland. Inzwischen liest sich die Top-Elf recht spannend. Hereinspaziert ... © Getty 2/43 SPOX zeigt Euch eine mögliche Top-11 plus Ersatzbank aus ehemaligen Bundesliga-Profis, die in England aktiv sind bzw. demnächst dort auflaufen. © Imago 3/43 Tor - BERND LENO (FC FULHAM/zuvor FC ARSENAL): Premier League seit 07/2018 - davor Bayer 04 Leverkusen - Ablöse: 25 Millionen Euro. © getty 4/43 Viele Jahre die klare Nummer 1 bei Arsenal, bis ihm Aaron Ramsdale in der vergangenen Saison den Platz streitig machte. Nun ist er zum FC Fulham gewechselt. © Getty 5/43 Abwehr - ROBIN KOCH (LEEDS UNITED): Premier League seit 08/2020 - davor SC Freiburg - Ablöse: 13 Millionen Euro. © getty 6/43 Marcelo Bielsa lotste ihn einst mit einer Powerpoint-Präsentation nach Leeds und erläuterte dem Sohn von Kaiserslautern-Legende Harry Koch wie er mit ihm plant. Robin war beeindruckt und spielt auch nach Bielsas Aus noch in Leeds. © Getty 7/43 Abwehr - IBRAHIMA KONATE (FC LIVERPOOL): Premier League seit 07/2021 - davor RB Leipzig - Ablöse: 40 Millionen Euro. © getty 8/43 Kuriose erste Saison für den Ex-Leipziger, der acht Mal in der Champions League und nur elf Mal in der Premier League spielte. In den wichtigen Spielen dabei - seine Zeit kommt auch in der Premier League noch. © Getty 9/43 Abwehr - MOUSSA NIAKHATE (NOTTINGHAM FOREST): Premier League seit 07/2022 - davor FSV Mainz 05 - Ablöse: 10 Millionen Euro. © getty 10/43 Wurde in Mainz über vier Jahre sehr geschätzt und sogar geliebt. Als Kapitän genauso geschätzt wie als Mitspieler. Als Nottingham Forest im Sommer auf Einkaufstour in Deutschland ging, war auch der Verteidiger mit dabei. © Getty 11/43 Mittelfeld - KEVIN DE BRUYNE (MANCHESTER CITY): Premier League seit 08/2015 - davor VfL Wolfsburg - Ablöse: 76 Millionen Euro. © getty 12/43 Jetzt schon einer der besten Spieler der Premier-League-Geschichte: Mit ihm steht und fällt das Spiel von ManCity. Ist er gut drauf, ist ManCity gut drauf. Fast eine Ehre, dass er mal Bundesliga spielen durfte. © Imago 13/43 Mittelfeld - ILKAY GÜNDOGAN (MANCHESTER CITY): Premier League seit 07/2016 - davor Borussia Dortmund - Ablöse: 27 Millionen Euro. © getty 14/43 Er war der erste Transfer von Pep Guardiola bei Manchester City. Er fädelte den Deal ein, als er noch Trainer des FC Bayern war. Den Grund sah man über viele Jahre. Gündogan verkörpert das, was Pep von einem Mittelfeldspieler sehen will. © Getty 15/43 Mittelfeld - THIAGO ALCANTARA (FC LIVERPOOL): Premier League seit 09/2020 - davor FC Bayern München - Ablöse: 22 Millionen Euro. © getty 16/43 Einer der besten Passgeber in der Geschichte der Bundesliga und blickt man etwas zurück, waren die 22 Millionen Euro Ablöse ein Schnäppchen für Jürgen Klopp. Immer noch ein begnadeter Fußballer. © Getty 17/43 Sturm - HEUNG-MIN SON (TOTTENHAM HOTSPUR): Premier League seit 08/2015 - davor Bayer 04 Leverkusen - Ablöse: 30 Millionen Euro. © getty 18/43 Dass Tottenham in den letzten Jahren den einen oder anderen Erfolg feierte, Champions League spielte oder am Titel schnupperte, lag auch an ihm. Inzwischen bildet er ein kongeniales Duo mit Harry Kane - das beste der Klub-Historie. © Getty 19/43 Sturm - ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY): Premier League seit 07/2022 - davor Borussia Dortmund - Ablöse: 60 Millionen Euro. © getty 20/43 Pep Guardiola wartete lange, bis er einen Mittelstürmer holt, der gut genug ist, Sergio Agüero zu ersetzen. Die Wahl fiel auf Erling Haaland, der gemeinsam mit Robert Lewandowski zum Gesicht der Bundesliga wurde. Jetzt soll er City glücklich machen. © Getty 21/43 Sturm - KAI HAVERTZ (FC CHELSEA): Premier League seit 09/2020 - davor Bayer 04 Leverkusen - Ablöse: 80 Millionen Euro. © getty 22/43 Eines der besten deutschen Talente in den letzten Jahren und auch bei Chelsea ist er einer der wichtigsten Spieler. Schoss 2021 die Blues zum Champions-League-Titel und hat inzwischen sogar seinen eigenen Song. © Getty 23/43 Sturm - ROBERTO FIRMINO (FC LIVERPOOL): Premier League seit 07/2015 - davor TSG Hoffenheim - Ablöse: 41 Millionen Euro. © getty 24/43 Bildete jahrelang mit Mohamed Salah und Sadio Mane eine der gefährlichsten Offensiv-Reihen Europas. "Bobby" hat beim FC Liverpool einen bleibenden Eindruck für die Ewigkeit hinterlassen und sich zum Topstürmer entwickelt. © Imago 25/43 Und es reicht locker für eine extrem starke Bank! Tor - STEFAN ORTEGA (MANCHESTER CITY): Premier League seit 07/2022 - davor Arminia Bielefeld - ablösefreier Wechsel. © getty 26/43 Was für eine herrliche Geschichte! Mit Arminia Bielefeld unter Tränen abgestiegen, versprochen, dass er wieder kommt und nun ist er ein Spieler von Manchester City. Natürlich ist die Konkurrenz mit Ederson groß, aber wer weiß... © Imago 27/43 Abwehr - OMAR RICHARDS (NOTTINGHAM FOREST): Premier League seit 07/2022 - davor FC Bayern München - Ablöse: 8,5 Millionen Euro. © getty 28/43 Beim FC Bayern hat er nicht mal regelmäßig gespielt, als Alphonso Davies länger ausfiel. Der FCB war dann vielleicht eine Nummer zu groß, aber Nottingham war er viel Geld wert, er soll nun beim Aufsteiger durchstarten. © Getty 29/43 Abwehr - ARMEL BELLA-KOTCHAP (FC SOUTHAMPTON): Premier League seit 07/2022 - davor VfL Bochum - Ablöse: 10 Millionen Euro. © getty 30/43 Einer der talentiertesten Verteidiger Deutschlands und perspektivisch wohl auch einer für Hansi Flick. Vor allem. wenn der Ex-Bochumer in der Premier League durchstarten sollte, könnte der Anruf des Bundestrainers kommen. © GETTY 31/43 Mittelfeld - PIERRE-EMILE HÖJBJERG (TOTTENHAM HOTSPUR/zuvor FC SOUTHAMPTON): Premier League seit 07/2015 - davor FC Bayern München - Ablöse: 15 Millionen Euro. © getty 32/43 Beim FC Bayern einst ein großes Talent, das auch seine Einsätze bekam und bei Kollegen, Trainern und Fans beliebt war. Der Lockruf der Premier League war aber so laut, dass Höjbjerg wechseln musste und dort auch längst eine Bank ist. © Getty 33/43 Mittelfeld - TYLER ADAMS (LEEDS UNITED): Premier League seit 07/2022 - davor RB Leipzig - Ablöse: 20 Millionen Euro. © getty 34/43 Dass er ein ganz großes Talent ist, wusste man in Leipzig und man hat auch lange genug gewartet, dass er groß rauskommt. So richtig gezündet hat es nicht, aber in der Premier League kann er sein Potenzial nun zeigen. © Getty 35/43 JADON SANCHO (MANCHESTER UNITED): Premier League seit 07/2021 - davor Borussia Dortmund - Ablöse: 85 Millionen Euro. © getty 36/43 Jahrelang wollten ihn die Premier-League-Klubs zurück nach England holen, aber so richtig gerockt hat Sancho bei Manchester United noch nicht. Unter Erik ten Hag soll nun aber alles besser werden. © Getty 37/43 Mittelfeld - CHRISTIAN PULISIC (FC CHELSEA): Premier League seit 07/2019 - davor Borussia Dortmund - Ablöse: 64 Millionen Euro. © getty 38/43 So seltsam es auch klingt, wartet Pulisic immer noch auf seinen Durchbruch beim FC Chelsea. In den USA eine Legende, bei den Chelsea-Fans auch durchaus beliebt, aber zum Leistungsträger ist er bei den Blues irgendwie nicht geworden. © Imago 39/43 Sturm - TIMO WERNER (FC CHELSEA): Premier League seit 07/2020 - davor RB Leipzig - Ablöse: 53 Millionen Euro. © getty 40/43 Die Reise in der Premier League neigt sich für Timo Werner wohl dem Ende zu. Die alte Heimat RB Leipzig ruft, Werner hört gerne hin. Beim FC Chelsea ist er nicht glücklich geworden, weil auch die Spielanlage nicht wirklich zu ihm passt. © Getty 41/43 Sturm - TAIWO AWONIYI (NOTTINGHAM FOREST): Premier League seit 07/2022 - davor Union Berlin - Ablöse: 20,5 Millionen Euro. © getty 42/43 Union Berlin hat mit Taiwo Awoniyi seinen besten Torschützen in der jungen Bundesliga-Historie verloren. Stand mal beim FC Liverpool unter Vertrag, hat aber nie in der Premier League gespielt. Nottingham soll er nun in der Liga halten. © SPOX 43/43 So sieht die Top-Elf der aktuell in der Premier League aktiven Spieler aus, die eine Bundesliga-Vergangenheit haben. Auf der Bank: Ortega, Richards, Bella-Kotchap, Hojbjerg, Adams, Pulisic, Sancho, Awoniyi.

Eriksson: "Conca ist wie Messi"

Nach Ablauf des Dreijahresvertrages packte Conca das Heimweh. Er kehrte zu Fluminense zurück, was sich auch auf seinem Gehaltszettel bemerkbar machte. Anstatt 170.000 Pfund pro Woche waren es in Brasilien nur noch 8000 Pfund pro Woche. Das wurde ihm auf Dauer zu wenig, denn 2015 wechselte er wieder nach China - zu Shanghai SIPG.

"Conca ist wie Messi. Er hat die gleiche Größe, er ist ein Linksfuß, er ist ein fantastischer Dribbler und er schießt viele Tore. Als ich hierher kam, war er der Spieler, den ich mehr als jeden anderen wollte", sagte der damalige SIPG-Trainer Sven-Göran Eriksson über seinen damaligen Wunschneuzugang.

Nach einer Kreuzbandverletzung im Knie, einer kurzzeitigen Leihe zurück zu Fluminense und einem letzten Versuch als Profi bei Austin Bold FC in den USA beendete Conca 2019 im Alter von 36 Jahren seine Karriere, in der am Ende mehr als 50 Millionen Pfund verdient haben sollte.

"Der Fußball hat mir viel gegeben. Ich liebe diese Karriere, sie war fantastisch für mich. Ich bin sehr dankbar für alles. Ich habe es geschafft, Karriere zu machen, Anerkennung zu bekommen", sagte er damals zu GloboEsporte.com.