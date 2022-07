Jackson Martinez: Vom 42-Millionen-Mann zum christlichen Rapper

Jackson Martinez war einer der besten Torjäger in Europa. Jetzt widmet er sich einer eher ungewöhnlichen zweiten Karriere. Der Stürmer von einst ist jetzt christlicher Rapper.

2012, im Alter von 25 Jahren, wagte Martinez den Sprung nach Europa. Bei seinen vorherigen Vereinen Independiente Medellin (Kolumbien) und Jaguares de Chiapas (Mexiko) stach der 1,88 Meter große Stürmer vor allem durch eines hervor - Tore schießen.

Für acht Millionen Euro holte der FC Porto den Torjäger und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. Bei dem portugiesischen Spitzenklub, bei dem schon so mancher Spieler aus Südamerika seine Europa-Karriere startete, sollte er in die Fußstapfen seines Landsmanns Rademel Falcao treten. Und Martinez bewies schnell, dass diese nicht zu groß für ihn sind.

31 Tore erzielte er in seiner ersten Saison beim FC Porto wettbewerbsübergreifend. In der Liga Portugal wurde er Torschützenkönig, wie auch in den beiden nächsten Jahren. Klar, dass viele europäische Topklubs so eine Tormaschine haben wollten: Manchester United, der FC Arsenal - den Zuschlag erhielt aber Atletico Madrid. Für 35 Millionen wechselte Martinez in die Primera Division.

Nach einem guten Start bei den Rojiblancos mit zwei Toren in den beiden ersten Ligaspielen verletzte sich der kolumbianische Nationalspieler am Knöchel. Danach hatte er es schwer, wieder in die Startelf zu gelangen. Die Konsequenz: Ein Wechsel im Februar 2016 in die zu diesem Zeitpunkt nur so mit Geld um sich werfende chinesische Liga zu Guangzhou Evergrande - für 42 Millionen Euro.

Jackson Martinez: Erst der Glaube, dann die Musik

Doch auch in China wurde Martinez nicht glücklich. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Ganze 16 Spiele machte er bis 2018 für Guangzhou.

In der schwierigsten Zeit seiner Karriere fand Martinez Halt in seinem christlichen Glauben und seiner zweiten Leidenschaft - der Musik. Beides verband er und brachte im September 2018 ein Album mit sieben christlichen Hip-Hop-Songs heraus. Der Name des Albums: "No Temere", auf deutsch "Keine Angst".

"In einem kritischen Moment meiner Karriere, als ich zwei Operationen hatte und zwei Jahre nicht auf dem Platz stand, habe ich mich etwas mehr dem Schreiben gewidmet und die Entscheidung getroffen. ein Album zu veröffentlichen", sagte Martinez zu Vamos über seine Beweggründe.

Zu diesem Zeitpunkt war er von Guangzhou an den portugiesischen Erstligisten SC Portimonense, der ihn dann 2019 für ein Jahr fest verpflichtete, ausgeliehen. Obwohl es für Martinez bei seiner zweiten Station in Portugal etwas aufwärts ging (10 Tore in 51 Spielen), war er ab Sommer 2020 vereinslos. Vier Monate später beendete er im Alter von 34 Jahren seine Laufbahn dann endgültig.

Seine Karriere als christlicher Hip-Hopper ging allerdings weiter. In loser Reihenfolge veröffentlichte er weitere Tracks. Am 1. Juli dieses Jahres hatte sein letzter Titel Premiere: "Poco Tiempo" (dt.: Kurzzeitig).

"Du suchst nach etwas Vollwertigem, aber du siehst, dass nichts ewig währt", lautet eine Textzeile, die sich auch auf seine am Ende durch Verletzungen am dem Höhepunkt seines Schaffens gestoppte Fußball-Karriere übertragen lässt.