Deutschland kriegt es heute am ersten Spieltag der Nations League mit Europameister Italien zu tun. SPOX informiert Euch darüber, ob das Spiel im Free-TV zu sehen ist, erklärt jedoch auch allgemein, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Samstag, den 4. Juni, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel der Nations League, die am vergangenen Mittwoch begann. Am ersten Spieltag in der Gruppe A3 steht dem Team von Bundestrainer Hansi Flick der Europameister Italien gegenüber.

Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna (Italien). Das Unparteiischenteam kommt aus Serbien und wird von Srdjan Jovanovic angeführt.

Was heute unter anderem für das DFB-Team spricht, ist der Fakt, dass Italien erst vor wenigen Tagen noch im Einsatz war. Gegen die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi verlor die Squadra Azzurra am Mittwoch in der Finalissima mit 0:3.

© getty Hansi Flick bestreitet gegen Italien sein erstes Nations-League-Spiel als DFB-Trainer.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Italien vs. Deutschland im TV und Livestream

Um die Frage zu beantworten: Ja, Italien gegen Deutschland wird heute im Free-TV übertragen. Dies gilt übrigens für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Nations League. Insgesamt teilen sich gleich mehrere Anbieter die Rechte der deutschen Nations-League-Partien. Um das Aufeinandertreffen mit Italien kümmert sich heute der Privatsender RTL. Los geht die Übertragung bereits um 20.15 Uhr, wenn zum Spiel detaillierte Vorberichte präsentiert werden.

Darüber hinaus ist RTL auch die richtige Adresse, was die Übertragung im Livestream betrifft. Der Streamingdienst von RTL, RTL+, macht dies möglich. Obwohl RTL im TV frei empfangbar ist, fallen für die Livestream-Version bei RTL+ Kosten an: entweder 4,99 Euro pro Monat für RTL+ Premium oder 7,99 Euro je Monat für RTL+ Premium Duo.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Italien vs. Deutschland im Liveticker

Die, die das Länderspiel zwischen Italien und Deutschland aus irgendeinem Grund nicht im TV oder Livestream schauen können, bekommen mit dem Liveticker von SPOX eine Alternative geboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Italien vs. Deutschland.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Italien vs. Deutschland im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola - Lo. Pellegrini, Verratti, Tonali - Raspadori, L. Insigne - Belotti

G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola - Lo. Pellegrini, Verratti, Tonali - Raspadori, L. Insigne - Belotti Deutschland: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Werner

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3

Auf Italien folgt drei Tage später mit England der nächste harte Brocken. Gegen die Engländer hat das DFB-Team noch eine Rechnung offen, nachdem die Three Lions bei der EM 2020 im Achtelfinale Deutschland mit 2:0 aus dem Turnier warfen. Der dritte Gruppengegner ist Ungarn, gegen die Deutschland am 11. Juni spielt.