Wegen Aurelien Tchouameni: Nächstes Duell zwischen PSG und Real Madrid?

Nach Informationen von SPOX und GOAL will Paris Saint-Germain in letzter Sekunde einen Transfer von Aurelien Tchouameni zu Real Madrid verhindern und den Jungstar der AS Monaco selbst unter Vertrag nehmen.

Kylian Mbappe soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Im Zuge seiner Last-Minute-Verlängerung in der französischen Hauptstadt sicherte sich der Superstar dem Vernehmen nach ein Mitspracherecht bei Personalentscheidungen. Und Tchouameni gehört - wie auch Ousmane Dembele - zu den Spielern, mit denen Mbappe bei PSG künftig zusammenspielen will.

Zusätzliche Brisanz erhält das Thema durch Luis Campos. Der Portugiese wird sehr wahrscheinlich neuer Sportdirektor bei PSG, half zuvor aber dabei, Tchouameni von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Nun muss genau dieser Campos beim 22-Jährigen noch einmal für einen Meinungsumschwung sorgen.

Doch nicht nur PSG und Real werben um Tchouameni, auch der FC Chelsea hat ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Momentan sind die Blues bei Transfers noch handlungsunfähig, sobald der Verkauf des Klubs offiziell abgeschlossen ist, will Chelsea auf dem Transfermarkt jedoch loslegen. Tchouameni könnte dabei für einen Generationswechsel im Mittelfeld stehen, die Verträge sowohl von N'golo Kante (31) als auch Jorginho (30) laufen 2023 aus. Chelsea hat Tchouameni bereits intensiv gescoutet.