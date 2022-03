Ex-Schalker Unnerstall blüht bei Twente Enschede auf - Experten fordern Einbürgerung

Lars Unnerstall spielt aktuell eine überragende Saison als Torhüter von Twente Enschede. Der deutsche Schlussmann blieb zuletzt dreimal ohne Gegentor. In den Niederlanden wird er schon als neuer Keeper für die Nationalmannschaft gefordert.

"Wie macht man so jemanden zum Niederländer?", stellte der ehemalige niederländische Nationalspieler Marciano Vink bei ESPN in den Raum. Der Stammkeeper der Oranje Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam fällt nämlich aktuell aus und nicht wenige Experten sehen aktuell Unnerstall als stärksten Keeper in der Eredivisie.

Auch John van den Brom, der zuletzt den KRC Genk trainierte, würde den Deutschen bei der Oranje zwischen den Pfosten sehen. "Wer sollte für Oranje im Tor stehen?", fragte er und gab seine Wunschlösung direkt selbst an: "Unnerstall."

Am Samstag hielt Unnerstall beim 1:0-Sieg von Twente gegen Zwolle die Null mit einer Glanzparade und machte so sein drittes Spiel in Folge ohne Gegentreffer fest. "Der ist nicht normal!", sagte ESPN-Experte Arnold Bruggink als Reaktion auf die Parade des ehemaligen deutschen U20-Nationaltorwarts.

Seit dem Rückrundenstart kassierte Twente auch dank der starken Form des ehemaligen Schalke-Keepers erst neun Gegentore in zehn Partien - genau so wenige wie Spitzenreiter Ajax Amsterdam. In der Tabelle steht der Klub aktuell auf Platz vier und ist fest im Rennen um die Teilnahme in der Champions League.

