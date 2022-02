Fußball-Kolumne - Gazprom und Co.: Wie sich der Sport von Russlands Geld abhängig gemacht hat

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine reagiert der organisierte Sport in weiten Teilen zurückhaltend statt russische Vereine, Verbände und Sponsoren massiv zu sanktionieren. Ein Grund ist der große Einfluss des Staatskonzerns Gazprom, nicht nur bei Schalke 04. Die Fußball-Kolumne.

Die Stimmung unter der Schalker Delegation im Kurfürstensaal des Dresdner Hotels Taschenbergpalais war überragend an jenem 10. Oktober 2006.

Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies erhielt sogar eine 50-minütige Privataudienz beim russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem dieser am Ende das geschenkte Trikot der Königsblauen überzog.

"Der Ritterschlag für Tönnies und Schalkes Super-Deal", wie die Bild-Zeitung in ihrem Text unter der Überschrift "FC Schalski 04 - Rubel, Trubel, Heiterkeit" jubelte.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der seinerzeit bereits enge Kontakte zu Putin besaß, hatte zuvor einen Millionen-Deal mit dem staatlich geführten Energierversorger Gazprom in die Wege geleitet. "Auf Schalke rollt der Rubel", kommentierte das Handelsblatt danach.

Schalker Euphorie nach Gazprom-Deal: "Lerne jetzt Russisch"

Und der damalige Schalker Finanzvorstand Josef Schnusenberg erklärte euphorisch: "Deutschland ist nicht mehr das Maß der Dinge. Ich lerne ab jetzt Russisch. Und unsere Spieler sollen sich schon mal auf einen Trip auf die Erdgasfelder in Sibirien einstellen. Da können sie sich anschauen, wie erfolgreich gearbeitet wird."

Doch schon ein Jahr später erhielt die Begeisterung über den neuen Trikotsponsor einen empfindlichen Dämpfer, als Russland Georgien überfiel. Und 2014 nach der völkerrechtswidrigen russischen Invasion auf der Krim-Halbinsel forderte eine Fan-Petition vergeblich eine Distanzierung von Tönnies-Freund Putin, der vom Fleischunternehmer regelmäßig bei privaten Treffen mit Eisbein und Schalke-News versorgt wurde. "Tönnies war immer ein heimlicher Bewunderer von Putin", sagt ein Insider.

Vor allem aber war der Rubel den klammen Knappen immer wichtiger, denn mit mindestens 15 Millionen Euro jährlich (plus Erfolgsprämien in Millionenhöhe) rettete Gazprom den Traditionsklub schon seinerzeit vor der Pleite. Umgekehrt nutzte der Staatskonzern diese und andere großzügige Sponsorings im Sport vor allem zur PR in eigener Sache.

© getty Wladimir Putin und Clemens Tönnies pflegten enge Verbindungen.

Gazprom und Schalke: "Mäzenatentum"

Das zweite Ziel erreichte Gazprom allerdings nicht, denn der eigentlich geplante Einstieg auf dem regionalen Energiesektor in Deutschland wurde von den Behörden untersagt. "Deshalb ist es eigentlich kein echtes Sponsoring, sondern Mäzenatentum, weil sie keinen Markt in Deutschland haben. Daher blieben viele Kundenplätze von Gazprom in der Schalker Arena leer, man hat von denen immer noch Tickets bekommen", erinnert sich ein einstiger S04-Funktionär.

Geld macht das von Putin-treuen Weggefährten geführte, weltweit größte Erdgasförderunternehmen natürlich trotzdem, schließlich sitzt es auf den größten Erdgasreserven der Welt und kontrolliert den deutschen Gasmarkt. Zudem verdient der Mischkonzern inzwischen auch Millionen im Finanz- und Medienbereich.

Entsprechend großzügig und großflächig tritt das Unternehmen auch außerhalb Russlands als Geldgeber auf, vor allem im Sport und hier besonders im Fußball. So ist Gazprom seit 2012 Großsponsor der UEFA im Bereich Champions League.

Kurz vor der EM 2021 sprang die Firma beim Kontinentalverband zusätzlich für den aserbaidschanischen Staatskonzern SOCAR ein, der angeblich seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, und weitete die Aktivitäten auf die Nations League sowie die Europameisterschaften aus, inklusive der Qualifikationsspiele und der EM 2024 in Deutschland.

"Hat sich Putin die EM gekauft?"

Über die genauen Summen schweigt sich die UEFA aus, angeblich sollen aber allein für die letzte Endrunde rund 50 Millionen Euro geflossen sein. "Hat sich Putin die EM gekauft?", fragte die Bild damals. Jedenfalls fanden gleich sechs Vorrundenspiele in der Gazprom-Arena in St. Petersburg statt, wo auch diesen Mai das Champions-League-Finale ausgetragen werden sollte.

Immerhin dieses Spiel wurde Putins Heimatstadt am Freitag vom Exekutivkomitee der UEFA angesichts des Einmarschs russischer Truppen in der Ukraine entzogen. Ein Verzicht auf die Gazprom-Millionen war für das 20-köpfige Gremium, dem auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch und der frühere Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge angehören, allerdings kein Thema.

Gazprom-Vertreter mit Sitz und Stimme in UEFA-Führung

Was jedoch kaum verwundert angesichts der Tatsache, dass im russischen Exekutivmitglied Alexander Djukov gleichzeitig der Vorstandsvorsitzende von Gazprom Neft, der Öltochter von Mutterkonzern Gazprom, in der UEFA-Exekutive sitzt. Der 54-Jährige war bis 2019 Präsident von Zenit St. Petersburg, wo Gazprom Hauptanteilseigner ist, und ist seit dem Präsident des heimischen Fußballverbandes.

Djukov ist also Vertreter Russlands, Vertreter des Staatsunternehmens und Sponsors Gazprom und "unabhängiges" Mitglied der europäischen Fußball-Führung zugleich. Mit Compliance hat das eher wenig zu tun - wenngleich eine solche Vermischung von Interessen und Ämtern gerade im Fußball auch keine Seltenheit ist.

Womit man beim eigentlichen Problem ist: Der Einfluss von Politik und Wirtschaft ist im organisierten Sport so groß, dass harte Konsequenzen gegen Russland in den meisten Bereichen bislang ausbleiben, obwohl es sich beim Einmarsch in die Ukraine um einen Bruch des Völkerrechts handelt. "Eine große Abhängigkeit von Russland prägt den Weltsport - und das zeigt sich jetzt auch nach der Invasion in die Ukraine", schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Verbände scheuen sich vor Suspendierung russischer Sportler

Denn den konsequenten Schritt, sämtliche Mannschaften und Einzelsportler aus Russland bei allen Wettkämpfen zu suspendieren, bis das Land sich aus der Ukraine zurückgezogen hat, scheuen bisher nahezu alle Verbände. So beschloss die UEFA lediglich, Spiele in den internationalen Wettbewerben auf neutrale Plätze zu verlegen. Das gilt auch für das am Freitag ausgeloste Europa-League-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau.

Und die FIFA konnte sich am Abend gleich gar nicht zu Maßnahmen entscheiden und verschob eine Entscheidung über die maximal zwei WM-Playoff-Heimspiele der russischen Nationalmannschaft auf Ende März. "Ich hoffe, dass die Situation bis dahin gelöst ist", sagte Gianni Infantino dazu.

Welche finale "Lösung" schwebt dem erneut weltfremden FIFA-Boss denn realistisch vor? Da ein freiwilliger Abzug der russischen Armee ohne jegliche Sanktionen utopisch ist, kann Infantino ja nur die dauerhafte Besatzung der Ukraine durch seinen guten Bekannten Putin meinen.

"Es ist ein wahrer Jammer, was da gerade in der Ukraine passiert, und es ist außerdem ein Jammer, dass der Sport im großen Weltgeschehen keinen Halt als Klebstoff entfaltet. So stark ist er nicht", kommentierte die Frankfurter Rundschau resigniert.

Verbannung russischer Oligarchen und Sponsoren wäre möglich

Dabei wären harte Schritte nötig und auch durchaus machbar, von einer Verbannung finanzkräftiger russischer Oligarchen wie Chelsea-Besitzer Roman Abramowich aus dem Sport bis zu einem Aus jeglicher Zusammenarbeit mit sämtlichen Sponsoren aus Russland. "Der Sport und die UEFA haben zahlreiche Möglichkeiten", sagte die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramon der Sportschau und nannte den Ausschluss russischer Funktionäre wie Djukov aus den Gremien oder das Ende des Gazprom-Sponsoring.

Rechtlich ist das durchsetzbar, da nahezu alle diese Verträge Klauseln enthalten, durch die man bei einem schweren Vorfall aus der Vereinbarung aussteigen kann. Etwa Doping, Manipulation und sicher auch der massive Imageschaden durch den Deal mit einem Staatskonzern eines Landes, das in ein anderes einmarschiert ist. Manchester United etwa hat bereits reagiert und sich von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsoring-Partner getrennt.

UEFA könnte Gazprom-Aus eher verkraften als Schalke 04

Die UEFA könnte den Verlust eines Premium-Sponsors angesichts der Nachfrage auf dem Markt und der komfortablen finanziellen Lage mit weiteren millionenschweren Partnern sicherlich vergleichsweise gut verkraften. Ganz im Gegensatz zu Schalke 04, weshalb die zahlreichen aktuellen Ratschläge und Forderungen von außen nach einem sofortigen Ende der Zusammenarbeit mit Blick auf die mehr als 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten etwas wohlfeil wirken.

Schließlich zahlt Gazprom trotz des Abstiegs aktuell geschätzt rund neun Millionen Euro jährlich, was mit Abstand die höchste Summe aller Zweitligisten ist. Bei einer Bundesliga-Rückkehr in dieser Saison soll sich die Summe wieder verdoppeln, hinzu käme eine Aufstiegsprämie von fünf Millionen Euro.

Angeblich sollen die Gelsenkirchener zudem einen Teil der Gesamtsumme des noch mindestens bis 2024 laufende Vertrags aufgrund des horrenden finanziellen Minus von Gazprom vorzeitig ausgezahlt bekommen haben, müssten also im Falle einer baldigen Trennung hohe Rückzahlungen leisten.

"Zur Hölle mit den Diktatoren!" Reaktionen zur Russland-Invasion © getty 1/18 Die Welt ist entsetzt über den russischen Angriff auf die Ukraine. Auch die Sportgrößen haben auf die Ereignisse reagiert und Solidarität mit dem ukrainischen Volk gezeigt. Eine große Geste kam von einem russischen Nationalspieler. © twitter 2/18 FC BARCELONA UND SSC NEAPEL: Die beiden Mannschaften sendeten vor ihrem Europa-League-Spiel eine klare Botschaft in Richtung Russland. © twitter 3/18 RUSLAN MALINOVSKYI: Der ukrainische Offensivspieler bejubelte seinen Doppelpack für Atalanta Bergamo beim Europa-League-Spiel bei Olympiacos Piräus mit einer Botschaft in sein Heimatland. © twitter 4/18 LEVAN KOBIASHVILI: Der Georgier weigerte sich beim georgisch-russischen Krieg von 2008 in einem Schalke-Trikot mit dem Gazprom-Logo auf der Brust aufzulaufen - und lobte Schalke nun dafür, das Logo bis auf weiteres von den Dressen zu verbannen. © twitter 5/18 SLAVIA PRAG (Fußball): Die Spieler des tschechischen Klubs liefen bei ihrem Conference-League-Spiel gegen Fenerbahce mit Trikots mit dem Aufdruck "We Stand with Ukraine" ein. © getty 6/18 FEDOR SMOLOV (Fußball): Russlands Nationalspieler in Diensten von Dinamo Moskau bewies Herz und Courage, indem er sich gegen das Handeln von Vladimir Putin ausgesprochen hat. © Instagram 7/18 "Nein zum Krieg", schrieb Smolov bei Instagram. Innerhalb von acht Stunden wurde der Beitrag des Nationalstürmers fast 100.000-mal geliked. © getty 8/18 SEBASTIAN VETTEL (Formel 1): Noch ist nicht klar, ob der Russland-Grand-Prix stattfinden wird. Aber beim Aston-Martin-Piloten ist die Entscheidung schon gefalllen. Der vierfache Weltmeister wird im russischen Sotschi definitiv nicht fahren. © getty 9/18 Vettels Statement am Donnerstag: "Wir haben ein Rennen in Russland geplant. Meine Meinung ist, dass ich nicht hingehen sollte, nicht hingehen werde. Ich halte es für falsch, in diesem Land zu fahren." © getty 10/18 GIORGIO CHIELLINI: Der Juventus-Star schrieb bei Instagram: "Das Aufwachen heute Morgen war schockierend und traumatisch. Ich stand hilflos vor Bildern, die ich nicht zu deuten vermochte." © getty 11/18 Chiellini hofft auf eine Deeskalation: "Ich hoffe, dass es nicht zu einem Dominoeffekt kommt und dass die Diplomatie in der Lage sein wird, eine so schwerwiegende Kluft zu überwinden. Meine Gedanken und meine Solidarität gelten dem ukrainischen Volk." © getty 12/18 MIRALEM PJANIC: Bosniens Nationalspieler, der beim FC Barcelona unter Vertrag ist und bis Saisonende an Besiktas ausgeliehen wurde, erinnerte in seinem Beitrag an seine Erinnerungen an den Balkan-Krieg. © getty 13/18 Pjanic schrieb: "Ich war noch sehr jung, als ich die Bedeutung der Sirenen verstand. Jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich daran, was meine Freunde erlitten haben. Kein Kind sollte gezwungen sein, mit diesem Alptraum zu leben." © getty 14/18 ROMAN YAREMCHUK: Benficas Stürmer hat schon im CL-Spiel gegen Ajax Amsterdam nach seinem Ausgleichstor zum 2:2 sein Trikot ausgezogen und sein schwarzes Shirt mit dem Wappen der Ukraine offenbart. Stunden später begannen die Angriffe. © Instagram 15/18 VITALI KLITSCHKO: Der ehemalige Boxer Bürgermeister Kiews. Er wendete sich bei Instagram in einem gemeinsamen Video mit Bruder Wladimir an die Bevölkerung in der ukrainischen Hauptstadt. © getty 16/18 Darunter schreibt er: "Wir in Kiew stellen das Funktionieren der kritischen Infrastruktur der Hauptstadt sicher. Wir tun alles, um unsere Stadt zu schützen." © getty 17/18 ANDRIY SHEVCHENKO: "Wir haben viele schwierige Zeiten durchgemacht, und in den vergangenen 30 Jahren haben wir uns als Nation geformt. Eine Nation aufrichtiger, fleißiger und freiheitsliebender Bürger. Das ist unser wichtigstes Gut!" © Twitter 18/18 TIM SPARV: "Zur Hölle mit den Diktatoren! Was für ein düsterer Tag für die Ukraine und die ganze Welt!", schrieb der ehemalige finnische Nationalspieler.

"Ohne Gazprom droht dem Klub der finanzielle Genickbruch"

Wie zu hören ist , ist zwar ein einheimisches Unternehmen an einer Übernahme des Trikotsponsoring interessiert, aber zu deutlich niedrigeren Konditionen. Laut SZ steht gar ein Verlust von 60 bis 70 Prozent der Einnahmen im Raum: "Ohne Gazprom droht dem Klub der finanzielle Genickbruch."

Somit sind sich die viele Beobachter einig, dass ein Ende der Zusammenarbeit mit den Russen auch ein Ende der Profimannschaft Schalke 04 bedeuten könnte. Andere wiederum setzen auf Verhandlungsgeschick und wirtschaftliches Können des neuen Führungsduos aus Aufsichtsratsboss Axel Hefer und dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder.

Schalke 04 könnte sogar zum Vorbild werden

Sollte Schalke ungeachtet der möglicherweise desaströsen Folgen für den insolvenzgefährdeten Klub die Zusammenarbeit mit Gazprom tatsächlich beenden, könnten und müssten sich viele andere Vereine und Verbände ein Beispiel daran nehmen. Allen voran die UEFA.

Denn nur mit Schaufensterreden ist einem Aggressor wie Putin und seinen staatlich geförderten Unterstützern nicht beizukommen. Und es geht gerade in einer solchen Situation immer auch darum, Haltung zu zeigen und für Werte wie Solidarität, Gewaltlosigkeit und Respekt einzustehen.