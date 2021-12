"Hollywood-Story" an der Hotel-Bar: Wie Ivan Rakitic seine Frau kennenlernte

Ivan Rakitic wechselte 2011 von Schalke zum FC Sevilla. Am Vorabend des Deals sollte sich sein Leben nicht nur fußballerisch nachhaltig verändern.

Monatelang hielten sich hartnäckige Gerüchte um einen Abschied von Ivan Rakitic vom FC Barcelona, dessen Trikot der Mittelfeldmann sechs Jahre lang getragen hatte. Inter Mailand wurde immer wieder als möglicher Abnehmer genannt, am Ende wurde es der Ex-Klub FC Sevilla.

Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo er 2014 die Europa League gewonnen hatte. Eine Rückkehr an den Ort, an dem sein Leben sowohl auf als auch neben dem Platz eine entscheidende Wendung genommen hatte.

Denn: In der andalusischen Metropole lernte der Kroate 2011, am Vorabend seines ersten Wechsels nach Sevilla, die junge Kellnerin Raquel kennen.

Ivan Rakitic: "Das ist eine Hollywood-Story"

"Das ist eine Hollywood-Story, die könnte ich verkaufen", sagte er im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick. "Am 27. Januar 2011 flog ich nach Sevilla, der Transfer von Schalke stand kurz bevor. Die Direktion des Klubs holte mich abends um zehn am Flughafen ab, und man brachte mich und meinen Bruder (Rakitics damaliger Berater, Anm.) ins Hotel."

Er sei nervös gewesen, wegen der medizinischen Tests, die am nächsten Tag anberaumt worden waren. Deshalb habe er nicht schlafen können, sei zu später Stunde noch an die Hotel-Bar gegangen. "Dort arbeitete Raquel. Sie brachte uns die Getränke, als das Handy klingelte."

Ein anderer Klub habe Rakitic zufolge versucht, den damaligen Noch-Schalker in letzter Sekunde noch wegzuschnappen. "Man bot mir mehr Geld und wollte mich mit einem Privatjet abholen, damit ich nicht bei Sevilla, sondern bei ihnen unterschreibe." Weil er allerdings beim spanischen Erstligisten bereits im Wort stand, ließ Rakitic sich nicht auf den Deal ein.

© INstagram/Rakitic Glücklich verhaeiratet und zwei Kinder: Ivan Rakitic hat mit seinem Wechsel 2011 von Schalke zu Sevilla offenbar alles richtig gemacht.

Rakitic: "Ich will diese Kellnerin heiraten"

"Ich sagte zu meinem Bruder: 'Ich bleibe auf jeden Fall hier. Und ich will diese Kellnerin heiraten.' Mein Bruder lachte." Auch Raquel habe gelacht. Offensichtlich zündete der Spruch aber nicht wirklich, so prophezeiend er letztlich auch sein sollte. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte sie unbedingt kennenlernen, aber sie gab mir immer wieder zu verstehen, dass sie nicht mit mir ausgehe", erinnerte sich der Kockasti-Star.

"Sie studierte noch nebenbei, hatte viel zu tun und war immer müde. Sie hatte immer eine Ausrede, aber sagte nie Nein." Rakitic blieb eigenen Angaben zufolge hartnäckig. "Eines Tages rief mich ein Freund an, er habe sie in der Bar gesehen, in Privatkleidern. Sie arbeite nicht."

Also habe der Neu-Sevillano seine Chance gewittert und sich auf den Weg gemacht: "Ich ging sofort an ihren Tisch, sagte: 'Jetzt arbeitest du nicht. Jetzt hast du Zeit für mich.' Am nächsten Tag gingen wir essen, seither sind wir zusammen."

Die Hochzeit fand im April 2013 statt, mittlerweile hat das Paar zwei Töchter - und lebt nun wieder an ebenjenem Ort, an dem alles begann.