Union Berlin empfängt am 4. Gruppenspieltag der Conference League Feyenoord Rotterdam. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Union Berlin ist nach der Niederlage im Hinspiel gegen Feyenoord Rotterdam auf Wiedergutmachung aus. Im Rahmen des 4. Spieltags kommt es zum erneuten Duell gegen den niederländischen Topklub. Wir tickern das Spielgeschehen für Euch mit.

Union Berlin vs. Feyenoord: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst am 3. Spieltag mussten sich die Eisernen dem Tabellenführer aus Rotterdam mit 1:3 geschlagen geben - für Union die zweite Niederlage im dritten Gruppenspiel. Die Hauptstädter liegen aktuell auf dem letzten Platz in der Gruppe E. Bleiben also noch drei Spiele, um das Ruder herumzureißen.

Vor Beginn: Um 21 Uhr wird das Duell im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Conference-League-Gruppenspiel am 4. Spieltag. Union Berlin empfängt Feyenoord Rotterdam.

Union Berlin vs. Feyenoord: Conference League heute im TV und Livestream

RTL besitzt die Übertragungsrechte für die Conference League. Union Berlin gegen Feyenoord läuft trotzdem nicht im Free-TV. Der Streamingdienst RTL+, bis vor kurzem noch TVNow genannt, ist für die Übertragung der Partie zuständig. Ebenso seht Ihr die Partie auch als Teil der heutigen Konferenz bei RTL+.

Das Abo dafür kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats 4,99 Euro.

