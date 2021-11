Barcelona-Neuzugang Emre Demir: Die Wette auf den Rekordhalter

Für kleines Geld holt sich der FC Barcelona eines der größten Talente der Türkei und hofft darauf, dass aus Emre Demir mal ein ganz Großer wird.

Im globalen Rennen um die besten Fußball-Talente hat der FC Barcelona in der kommenden Saison gleich zwei Eisen im Feuer. Und das im wörtlichen Sinn. Denn "Eisen" heißt auf Türkisch "Demir" - und ab dem nächsten Sommer wird es gleich zwei Riesen-Talente mit diesem Namen bei den Blaugrana geben.

Yusuf Demir kam vor ein paar Monaten von Rapid Wien nach Barcelona und durfte schon in der Ersten ran. Und im Sommer 2022 folgt ihm Emre Demir, der bei Kayserispor bereits zum Rekordhalter geworden ist.

Denn er erzielte im November 2019 bei seinem vierten Liga-Einsatz sein erstes Profi-Tor - und war damals erst 15 Jahre und 299 Tage alt. Nie zuvor hatte ein solch junger Spieler einen Treffer in der Süper Lig gemacht. Es war der erste Höhepunkt in der Laufbahn von Emre Demir - und der zweite folgte vor ein paar Wochen, als der FC Barcelona bekanntgab, dass er sich seine Dienste ab der kommenden Saison für zwei Millionen Euro Ablöse gesichert hat.

Reinfälle und Ritter: So schlugen sich ehemalige Stars als Trainer ihrer Ex-Klubs © getty 1/47 Nach dem Rauswurf von Ronald Koeman beim FC Barcelona ist mit Xavi eine Vereinslegende der Katalanen als sein Nachfolger im Gespräch. Aber wie schlugen sich andere Ex-Profis als Trainer ihrer Ex-Klubs? Wir zeigen eine Reihe von prominenten Beispielen. © getty 2/47 ROBERTO DI MATTEO - Als Spieler: 162 Spiele von 1996 bis 2002 für den FC Chelsea: Vor den Abramovich-Millionen dirigierte der Italiener das Blues-Mittelfeld und holte immerhin sechs Titel in sechs Jahren. © getty 3/47 ROBERTO DI MATTEO - Als Trainer: 21 Spiele 2012 für den FC Chelsea: Nach dem Missverständnis mit Villas-Boas übernahm er in der Saison, holte dann den FA Cup und den CL-Titel im "Finale dahoam" in München. Wurde Anfang der neuen Saison gefeuert. © imago images 4/47 JOHAN CRUYFF - Als Spieler: 174 Spiele von 1973 bis 1978 für den FC Barcelona: Der dreimalige Ballon-d’Or-Sieger gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten und verzauberte auch die Fans im Camp Nou. 1974 holt er mit Barca die Meisterschaft. © imago images 5/47 JOHAN CRUYFF - Als Trainer: 413 Spiele von 1988 bis 1996 für den FC Barcelona: Der Niederländer gab seinen unfassbaren Fußballverstand als Trainer weiter, war die große Inspiration für Guardiola und führte Barca zum ersten Triple der Klubgeschichte. © imago images 6/47 RUDI VÖLLER - Als Spieler: 198 Spiele von 1987 bis 1992 für den AS Rom: Mit Klasse und Leidenschaft spielte der Offensivmann sich in die Herzen der Roma-Fans. Zudem holte er 1991 den italienischen Pokal. © getty 7/47 RUDI VÖLLER - Als Trainer: 5 Spiele 2004 für den AS Rom: 26 Tage dauerte Völlers Engagement in der ewigen Stadt, das ein komplettes Missverständnis war. "Die Mannschaft hört nicht auf mich, es ist besser, wenn ich gehe", verkündete er. © imago images 8/47 THIERRY HENRY - Als Spieler: 139 Spiele von 1994 bis 1999 für die AS Monaco: Aus der eigenen Jugend kommend, spielte der Franzose fünf Jahre lang im Fürstentum und reifte dort zur Weltklasse. Anschließend ging es für den Weltmeister von 1998 zu Juve. © imago images 9/47 THIERRY HENRY - Als Trainer: 20 Spiele von 2018 bis 2019 für die AS Monaco: Seine Rückkehr als Trainer nach Monaco war ein voller Reinfall. Er holte nur 0,95 Punkte im Schnitt und führte das Team an den Rande des Abstiegs. Nach vier Monaten war Schluss. © getty 10/47 GENNARO GATTUSO - Als Spieler: 468 Spiele von 1999 bis 2012 für den AC Mailand: Der Abräumer war einer der härtesten und gefürchtetsten Spieler der Geschichte (119 Gelbe Karten in seiner Milan-Zeit!) und holte insgesamt zehn Titel mit den Rossoneri. © getty 11/47 GENNARO GATTUSO - Als Trainer: 82 Spiele von 2017 bis 2019 für den AC Mailand: So gut er als Spieler war, so erfolglos war er als Trainer. In seiner ersten kompletten Trainer-Saison verpasste er die CL-Qualifikation um einen Punkt und musste gehen. © getty 12/47 JÜRGEN KLINSMANN - Als Spieler: 84 Spiele von 1995 bis 1997 für den FC Bayern: Der Europa- und Weltmeister schoss 48 Toren für den FCB und sicherte sich seine einzige Meisterschaft. Wurde gleich zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres. © getty 13/47 JÜRGEN KLINSMANN - Als Trainer: 43 Spiele von 2008 bis 2009 für den FC Bayern: Der Trainer des Sommermärchens kam bei den Münchnern nie an und musste nach einer Saison ohne Titel wieder gehen. Im Nachhinein gab es böse Worte von Uli Hoeneß. © imago images 14/47 OTTO REHHAGEL - Als Spieler: 165 Spiele von 1966 bis 1972 für den 1. FC Kaiserslautern: Der Abwehrspieler ist neben Jupp Heynckes der Einzige, der als Spieler und Trainer kombiniert auf über 1000 Buli-Spiele kommt. Als beinharter Verteidiger gefürchtet. © getty 15/47 OTTO REHHAGEL - Als Trainer: 174 Spiele von 1996 bis 2000 für den 1. FC Kaiserslautern: König Otto erfüllte sich mit seinem Engagement bei den Roten Teufeln einen Traum und schaffte die absolute Sensation. 1998 führte er den Aufsteiger zur Meisterschaft. © imago images 16/47 CHRISTIAN STREICH - Als Spieler: 23 Spiele von 1987 bis 1988 für den SC Freiburg: Streich war ein ordentlicher Fußballer, aber kein überragender. Für den SC durfte er 22 Mal in der 2. Liga ran und für Homburg immerhin noch achtmal in der Bundesliga. © getty 17/47 CHRISTIAN STREICH - Als Trainer: 367 Spiele von 2011 bis heute für den SC Freiburg: Anderes Bild als Trainer. Er ist der dienstälteste Coach der Liga, steht wie kein anderer für Kontinuität und genießt überall Ansehen. Macht eine Top-Arbeit in Freiburg. © getty 18/47 KENNY DALGLISH - Als Spieler: 296 Spiele von 1977 bis 1990 für den FC Liverpool: Der mittlerweile zum Ritter geschlagene Schotte ist eine der größten Reds-Legenden aller Zeiten. Insgesamt 25 Titel holte er mit den Reds darunter acht Meisterschaft. © getty 19/47 KENNY DALGLISH - Als Trainer: 364 Spiele von 1985 bis 1991 und 2011 bis 2012 für den FC Liverpool: Auch auf der Trainerbank ging sein Erfolg weiter und er holte insgesamt dreimal die Meisterschaft und zweimal den FA Cup. © getty 20/47 CARLO ANCELOTTI - Als Spieler: 160 Spiele von 1987 bis 1992 für den AC Mailand: Fünf Jahre lang dirigierte er das Mittelfeld der Rossoneri und war für sein Ballgespür und seine Führungsqualitäten bekannt. Gewann unter anderem zweimal den Scudetto. © getty 21/47 CARLO ANCELOTTI - Als Trainer: 420 Spiele von 2001 bis 2009 für den AC Mailand: Acht Jahre lang leitete er bei Milan Größen um Kaka, Pirlo und Seedorf an, wurde zweimal CL-Sieger und coachte danach noch nahezu jeden großen Verein Europas. © getty 22/47 OLE GUNNAR SOLSKJAER - Als Spieler: 365 Spiele von 1996 bis 2007 für Manchester United: Als die Red Devils die Liga unter Ferguson dominierten, war der Norweger ein wichtiger Teil der Offensive. Holte alleine sechsmal die Meisterschaft mit United. © getty 23/47 OLE GUNNAR SOLSKJAER - Als Trainer: 145 Spiele von 2019 bis heute für Manchester United: 2019 trat er das Erbe von Mourinho an und sollte endlich wieder den Spaß ins Old Trafford bringen. Steht nach einigen schwachen Auftritten aber stark unter Druck. © getty 24/47 ANTONIO CONTE - Als Spieler: 420 Spiele von 1991 bis 2004 für Juventus Turin: Der Mittelfeldmann war über mehr als ein Jahrzehnt eine Größe im Juve-Mittelfeld und holte fünf Meisterschaften und neun weitere Titel. © getty 25/47 ANTONIO CONTE - Als Trainer: 129 Spiele von 2011 bis 2014 für Juventus Turin: Drei Meisterschaften holte er als Coach, seine Verwicklung in einen Manipulationsskandal und eine Sperre von sechs Monaten trübten aber sein Ansehen. © getty 26/47 ZINEDINE ZIDANE - Als Spieler: 227 Spiele von 2001 bis 2006 für Real Madrid: Den damaligen Rekordbetrag von 77,5 Mio. Euro überwies Real an Juve für den Superstar. Bei den Königlichen war er Teil der Galacticos und wurde 2003 zum Weltfußballer gewählt. © getty 27/47 ZINEDINE ZIDANE - Als Trainer: 263 Spiele von 2016 bis 2018 und 2019 bis 2021 für Real Madrid: Er verstand es, das königliche Orchester um CR7 anzuführen und holte historische drei CL-Titel in Serie. In seiner zweiten Amtszeit weniger erfolgreich. © getty 28/47 ANDREA PIRLO - Als Spieler: 164 Spiele von 2011 bis 2015 für Juventus Turin: Juve landete einen absoluten Coup, als es den Maestro 2011 ablösefrei von Milan holte. Dort war er auf Anhieb der Mittelfeld-Chef und gewann unter anderem viermal den Scudetto. © getty 29/47 ANDREA PIRLO - Als Trainer: 52 Spiele von 2020 bis 2021 für Juventus Turin: Ein guter Spieler macht noch nicht gleich einen guten Trainer, das gilt auch für Pirlo. Nach einer Saison und der verpassten Meisterschaft musste er wieder gehen. © getty 30/47 SIMONE INZAGHI - Als Spieler: 196 Spiele von 1999 bis 2010 für Lazio Rom: Der Mittelstürmer erzielte 55 Tore für seinen Herzensklub und gewann auch 2000 sensationell die Meisterschaft mit den Römern. © getty 31/47 SIMONE INZAGHI - Als Trainer: 242 Spiele von 2016 bis 2021 für Lazio Rom: Blieb dem Klub nach seiner aktiven Karriere treu und arbeitete sich über die Jugend zum Chefposten hoch. Dort hauchte er dem Klub neues Leben ein und macht ihn wieder erfolgreich. © getty 32/47 PEP GUARDIOLA - Als Spieler: 384 Spiele von 1991 bis 2001 für den FC Barcelona: Aus der Jugend stammend, wurde Pep zu einer Vereinslegende bei den Katalanen, holte insgesamt 16 Titel und war über ein Jahrzehnt aus dem Mittelfeld nicht wegzudenken. © getty 33/47 PEP GUARDIOLA - Als Trainer: 247 Spiele von 2008 bis 2012 für den FC Barcelona: Noch eindrucksvoller ist aber seine Trainerkarriere. Er revolutionierte mit dem Tiki-Taka den Weltfußball und gewann in seiner ersten Saison direkt das Triple. © getty 34/47 NIKO KOVAC - Als Spieler: 51 Spiele von 2001 bis 2003 für den FC Bayern: 5,5 Mio. Euro zahlte der FCB für den kroatischen Nationalspieler, der zwei Saisons lang auf der Sechs aufräumte, ehe er sich der Hertha anschloss. © getty 35/47 NIKO KOVAC - Als Trainer: 65 Spiele von 2018 bis 2019 für den FC Bayern: Trat nach starken Jahren bei der SGE in die Fußstapfen von Heynckes und war trotz des Doubles in der ersten Saison stets umstritten. Nach einem 1:5 in Frankfurt musste er gehen. © getty 36/47 FRANK LAMPARD - Als Spieler: 648 Spiele von 2001 bis 2014 für den FC Chelsea: Zwölf Titel, mehr als 600 Partien, jahrlang Leader und Kapitän - mehr Klublegende geht fast nicht. Dominierte mit den Blues über Jahre die Premier League. © getty 37/47 FRANK LAMPARD - Als Trainer: 84 Spiele von 2019 bis 2021 für den FC Chelsea: Magere 1,75 Punkte holte er im Schnitt als Blues-Coach. Er schaffte es nicht, die jungen Spieler besser zu machen und musste nach einer schwachen Saisonhälfte gehen. © imago images 38/47 MATTHIAS SAMMER - Als Spieler: 153 Spiele von 1993 bis 1998 für den BVB: Der Ausnahmekönner wurde 1996 als bislang letzter Deutscher Europas Fußballer des Jahres und wurde im selben Jahr Europameister. Über Jahre eine Koryphäe im BVB-Mittelfeld. © getty 39/47 MATTHIAS SAMMER - Als Trainer: 185 Spiele von 2000 bis 2004 für den BVB: Schon sein damaliger Coach Ottmar Hitzfeld sagt über ihn: “Er denkt wie ein Trainer.“ Das kam ihm zugute und er wurde 2002 jüngster Meistercoach der Ligageschichte. © imago images 40/47 JUPP HEYNCKES - Als Spieler: 409 Spiele von 1963 bis 1967 und 1970 bis 1978 für Borussia Mönchengladbach: Der Weltmeister von 1974 war ein Ausnahmetalent. Er wurde viermal mit BMG Meister, zweimal Torschützenkönig und schoss insgesamt 293 Tore. © getty 41/47 JUPP HEYNCKES - Als Trainer: 368 Spiele von 1979 bis 1987 und 2006 bis 2007 für Borussia Mönchengladbach: Mit 34 war er der bis dato jüngste Cheftrainer der Liga, ein Titel blieb ihm aber verwehrt. Feiert später mit dem FCB große Erfolge. © getty 42/47 RONALD KOEMAN - Als Spieler: 262 Spiele von 1989 bis 1995 für den FC Barcelona: Der zweimalige niederländische Spieler des Jahres war in den 90er Jahren eine Instanz bei den Katalanen. Er war laut, torgefährlich und holte viermal die Meisterschaft. © getty 43/47 RONALD KOEMAN - Als Trainer: 67 Spiele von 2020 bis 2021 für den FC Barcelona: Er sollte Barcas großer Retter werden und das Team zu neuem Ruhm führen. Stattdessen stand er schon früh in der Kritik und wurde nach einem schwachen Saisonstart gefeuert. © getty 44/47 FRANZ BECKENBAUER - Als Spieler: 546 Spiele von 1964 bis 1977 für den FC Bayern: In seiner Blüte war der Kaiser der beste Fußballer der Welt und wurde auch zweimal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Viermal Meister und dreimal CL-Sieger mit dem FCB. © getty 45/47 FRANZ BECKENBAUER - Als Trainer: 19 Spiele von 1993 bis 1994 und 1996 für den FC Bayern: Zweimal sprang der Weltmeister Coach von 1990 ein und holte dabei zwei Titel. 1994 die Meisterschaft, 1996 den UEFA Cup. Heute ist er Ehrenpräsident. © getty 46/47 DIEGO SIMEONE - Als Spieler: 155 Spiele von 1994 bis 1996 und 2003 bis 2005 für Atletico Madrid: 1996 gewann der knallharte Mittelfeldspieler mit Atletico das Double und war über Jahre Antreiber und Leader der Colchoneros. © getty 47/47 DIEGO SIMEONE - Als Trainer: 539 Spiele von 2001 bis heute für Atletico Madrid: Er lebt die Arbeitsmentalität des Klubs wie kein Zweiter. Mit voller Emotion an der Seite coachte er die Seinen zu zwei Meisterschaften und wurde 2016 Trainer des Jahres.

"Schwer beeindruckt" vom damals achtjährigen Emre Demir

Für die finanziell stark angeschlagenen Katalanen ist es eine Wette, dass sich das Mega-Talent so entwickelt, wie es Beobachter in der Türkei schon ganz früh erwartet haben. "Ich habe einen Videoclip von Emre gesehen, als er acht Jahre alt war. Ich war schwer beeindruckt", erzählte Kayserispors Vorstandsmitglied Süleyman Hurma Spor Arena. "Er hat wie ein älterer Spieler gewirkt, den sie als Jungen verkleidet haben", ergänzte er.

Kein Wunder also, dass Kayserispor zuschlug und Emre Demir verpflichtete. In der U14 erzielte er 49 Tore in 49 Spielen, in der U16 machte er zehn Treffer - und dann ging es sofort in die Erste. Seine Stärken zeigte er auch dort: exzellente Technik, gute Übersicht und ein feines Dribbling.

Er ist wie gemacht für die Spielmacher-Position, doch bei Kayserispor sehen das überraschenderweise inzwischen nicht mehr alle so. Denn der Klub kämpft in der Süper Lig gegen den Abstieg - und Trainer Hikmet Karaman hat aktuell keine Verwendung für Demir, der körperlich und läuferisch noch zulegen muss.

Dass es momentan für Demir, der nur drei Erstliga-Minuten in dieser Saison bislang verzeichnete, im Klub nicht gut läuft, schreckte den FC Barcelona nicht ab. Dort erinnerte man sich an das Talent aus der Türkei, das schon 2017 zwei Wochen lang zur Probe in der Jugend der Katalanen mittrainiert hatte. "Ich fand die Atmosphäre dort richtig gut und habe mir selbst gesagt: 'Eines Tages komme ich hierhin zurück'", erzählte Demir TRT Spor.

Dieses Vorhaben wird nun im kommenden Sommer gelingen - und der FC Barcelona hofft, dass er aus mindestens einem der beiden Eisen im Feuer einen neuen Superstar schmieden kann.