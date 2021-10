UEFA-Fünfjahreswertung: Rückschlag für die Bundesliga

Die Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der UEFA am dritten Europapokal-Spieltag an Boden verloren. Weil nur Bayern München und Eintracht Frankfurt gewannen, holten die sieben deutschen Vereine in der Summe nur 0,714 Punkte. Damit wuchs der Rückstand auf die Italiener auf Rang drei, die genau einen Punkt verbuchten, wieder an. Spitzenreiter England kam auf 1,714 Zähler, Verfolger Spanien auf 1,428.

Um die vier Champions-League-Plätze muss Deutschland dennoch nicht fürchten. Die Franzosen, die der Bundesliga den vierten festen Startplatz streitig machen können, haben noch 16,846 Punkte Rückstand.

In der laufenden Saison führen überraschend die Niederlande mit 8,000 Punkten und sind damit schon jetzt nur noch 1,4 Zähler von ihrem besten Gesamtergebnis der letzten fünf Jahre entfernt (2019/20: 9,400).

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach dem 3. Spieltag der Gruppenspiele in der Champions-, Europa- und Conference-League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 23/24):