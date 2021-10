Mario Fernandes: Wie aus dem brasilianischen "Verräter" Russlands WM-Star wurde

Ein verpasster Flug zur Selecao, Depressionen, Alkohol und Fast Food: Wie der gebürtige Brasilianer Mario Fernandes in Russland sein Glück fand.

Das kanariengelbe Trikot überstreifen, mit Stars wie Ronaldinho beim Aufwärmen den Ball hin- und herjonglieren und kurz vor dem Spiel mit voller Inbrunst die Hino Nacional Brasileiro schmettern: Einmal für die Selecao aufzulaufen, ist wohl der Traum eines jeden jungen Brasilianers. Mario Fernandes sollte diese Ehre im Alter von 21 Jahren zu teil werden. Doch das vielversprechende Talent hatte andere Pläne.

Erlebe die Highlights aller WM-Spiele auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Am 25. September 2011 erzielte Fernandes im Auswärtsspiel bei Avai den Führungstreffer und ebnete damit den Weg zum 2:1-Sieg für Gremio Porto Alegre. Am nächsten Morgen hätte der Verteidiger, seinerzeit von europäischen Spitzenklubs wie Real Madrid, Inter Mailand und Juventus Turin umgarnt, am Flughafen in Belem erscheinen müssen. Geplanter Abflug: 6.30 Uhr.Fernandes verschlief den Flug nach einer durchzechten Nacht. Der Verteidiger hatte den Sieg seines Teams ausgiebig gefeiert. Ein Bier hier, ein Longdrink da, ein komatöser Schlaf.

Als sich der Tross der brasilianischen Nationalmannschaft schließlich zur Vorbereitung auf das anstehende Länderspiel gegen Argentinien traf, fehlte Fernandes. Der Verband zog Konsequenzen und sperrte den Youngster für drei Jahre. Es war diese eine Nacht, mit der sich Fernandes beinahe seine ganze Karriere ruiniert hätte.

Fernandes wurde im September 1990 in Sao Caetano do Sul, einem Vorort im Osten der brasilianischen Metropole Sao Paolo, geboren. In der 150.000-Einwohner-Metropole lernte er das Fußballspielen, trug in jungen Jahren das Trikot von Sao Caetano. Im Alter von 18 Jahren zog es ihn schließlich von seiner Geburtsstätte nach Porto Alegre zu Gremio.

Mario Fernandes: Depressionen, Alkohol und Fastfood

Fernandes unterzeichnete im März 2009 seinen ersten Profivertrag. Eine große Karriere schien sich anzubahnen, doch am Tag nach der Vertragsunterzeichnung fehlte vom Defensivtalent jede Spur. Erst 72 Stunden später tauchte er wieder auf, hunderte Kilometer entfernt von seiner neuen Heimatstadt. Fernandes hatte unter anderem seinen Onkel besucht.

Erst später sollte sich herausstellen, dass Fernandes seinerzeit mit Depressionen zu kämpfen hatte. "Ich hatte unglaubliches Heimweh, deswegen bin ich für ein paar Tage verschwunden", sagte Fernandes kürzlich über den Vorfall. Es sei damals sehr hart für ihn gewesen, seinen Geburtsort für die Karriere zurückzulassen.

Doch nicht nur die Sehnsucht nach seiner Familie nagten an ihm, auch die verführerischen Seiten des Lebens machten Fernandes damals zu schaffen. Alkohol, zahlreiche Partys und mangelnde Disziplin waren ein ständiger Begleiter: "Ich war 19 Jahre jung und habe ganz alleine in Porto Alegre gelebt. Jeden Tag gab es Pizza oder etwas von McDonald's. Ich habe so viel gebechert, dass ich manchmal betrunken zum Training gekommen bin."

Nach einer psychotherapeutischen Behandlung bekam Fernandes seine Depressionen in den Griff und schaffte es in der brasilianischen Liga mit Leistung zu überzeugen. In der Saison 2011/12, in der er sich beinahe seine Karriere verbaut hätte, gelang ihm der Durchbruch. Fernandes kam 33-mal für Gremio zum Einsatz, er legte sieben Treffer auf und wurde am Ende der Spielzeit zum besten Rechtsverteidiger der Liga gewählt. Plötzlich standen ihm wieder alle Türen offen.

FC Arsenal: Alle Transfers seit dem Abschied von Arsene Wenger im Check © getty 1/40 Ende April 2018 gab Arsene Wenger seinen Abschied vom FC Arsenal bekannt. Nach fast 22 Jahren brach auf der Londoner Trainerbank eine neue Zeitrechnung an. Unai Emery scheiterte bereits nach einem Jahr. © getty 2/40 Und AFC-Legende Freddie Ljungberg wurde nach nur einem halben Jahr von Mikel Arteta verdrängt. Dennoch ließ Arsenal auf dem Transfermarkt keinen Hochkaräter aus den Augen und zog den ein oder anderen Topspieler an Land. SPOX checkt die Transfers. © getty 3/40 LUCAS TORREIRA (kam 2018 für 29 Millionen Euro von Sampdoria Genua): Nach brutal starker WM in Russland schnappte sich der FC Arsenal den kleinen Uruguayer und stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus. © getty 4/40 Komplett glücklich wurde Torreira in London aber nicht. Nach sieben Torbeteiligungen im ersten sammelte er im zweiten Jahr nur noch drei und ging anschließend per Leihe nach Madrid. Derzeit ist Torreira mit Kaufoption nach Florenz ausgeliehen. Note: 3,5 © getty 5/40 BERND LENO (kam 2018 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen): Als Nachfolger von Premier-League-Legende Petr Cech hatte Leno sicher keine leichte Aufgabe, in den letzten drei Jahren etablierte er sich als Stammkraft und gewann sogar den FA Cup. © getty 6/40 Erst seit dieser Saison kriselt es etwas zwischen Arsenal und Leno. Mit Aaron Ramsdale hat der Nationaltorhüter einen jungen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen und muss sich jeden Einsatz im Training hart erarbeiten. Note: 2. © getty 7/40 SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS (kam 2018 für 16 Millionen Euro von Borussia Dortmund): Nach Wengers Abschied folgte der Grieche seinem Ex-Kollegen Pierre-Emerick Aubameyang und spielte unter Unai Emery eine wichtige Rolle. © getty 8/40 Mikel Arteta verzichtete nach seiner Übernahme aber oftmals auf Sokratis und setzte ihn vorwiegend auf der Außenbahn ein. Zum Unmut des Griechen: "Der Vertrag ist egal, wenn der Trainer mich nicht mag." Im Sommer ging's nach Piräus. Note: 3,5. © getty 9/40 MATTEO GUENDOUZI (kam 2018 für 8 Millionen Euro vom FC Lorient). Eigentlich kaum zu glauben, dass der Franzose noch 22 Jahre alt ist. Bereits mit seinen 19 Jahren belebte er das Arsenal-Spiel ungemein und blühte unter Förderer Emery richtig auf. © getty 10/40 Auch unter Ljungberg und Arteta kam der PSG-Schüler auf seine Einsatzzeit, verpasste aber das Saisonende wegen Trainingsrückstand. Guendouzi wurde unglücklich über sein internes Standing und bat um einen Wechsel. Über Hertha ging es zu OM. Note: 3. © getty 11/40 NICOLAS PEPE (kam 2019 für 80 Millionen Euro vom OSC Lille): Der Königstransfer der letzten Jahre! Neben Atletico, Neapel und PSG war auch Bayern München am Ivorer interessiert - doch Arsenal bekam den Zuschlag. © getty 12/40 42 Torbeteiligungen in 95 Spielen sind annehmbar, die hohe Ablösesumme konnte der Flügelflitzer bisher aber nicht rechtfertigen. In London zweifeln erste Experten an Pepes Mehrwert für Arsenal - diese Saison dürfte richtungsweisend sein. Note: 3,5. © getty 13/40 WILLIAM SALIBA (kam 2019 für 30 Millionen Euro von AS St.-Etienne): Arsenal hat großen Gefallen an jungen Spielern gefunden und investierte viel Geld in den damals noch 18-jährigen Franzosen. Nach einem weiteren Jahr in St.-Etienne bekam Saliba unter ... © getty 14/40 ... Arteta eine Chance und wurde nach 8 Einsätzen nach Nizza verliehen. Für diese Saison kam es zu einer Leihe nach Marseille, Arsenal plant aber ab 2022 fest mit Saliba. Könnte also noch gut enden, wirtschaftlich bleibt der Transfer fragwürdig. Note: 4 © getty 15/40 KIERAN TIERNEY (kam 2019 für 27 Millionen Euro von Celtic Glasgow): Unter Ex-Reds-Coach Brendan Rodgers spielte sich Tierney in den Fokus großer Klubs, Arsenal lockte mit mehr Geld und größerer Perspektive. © getty 16/40 Die großen Erfolge mit den Gunners blieben bisher zwar aus, als Linksverteidiger ist Tierney jedoch kaum mehr wegzudenken und hat auch in Schottland fast schon Legendenstatus. Prompt wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Note: 1,5. © getty 17/40 DAVID LUIZ (kam 2019 für 9 Millionen Euro vom FC Chelsea): Sicher kam der Wechsel vom Stadtrivalen für viele überraschend, der Deal ging aber für beide Parteien auf. David Luiz brachte Erfahrung in das junge neu aufgestellte Team und ... © getty 18/40 ... gewann zwei Titel mit den Gunners. Im Sommer kam dann die Trennung. "Ich kam für zwei Jahre und wollte etwas gewinnen, was ich auch geschafft habe", so der Brasilianer. Note: 2. © getty 19/40 GABRIEL MARTINELLI (kam 2019 für 6,7 Millionen Euro vom Ituano FC): Mit knapp sieben Millionen Euro war der Brasilianer ein richtiges Schnäppchen für Arsenal, eine Love-Story ist aber noch nicht draus geworden. © getty 20/40 Zwischenzeitlich wurde der Linksaußen von einer Knieverletzung ausgebremst, mittlerweile haben sich Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe und Pierre-Emerick-Aubameyang in der internen Wertung abgesetzt. Derzeit steht ein Winter-Wechsel im Raum. Note: 4. © getty 21/40 THOMAS PARTEY (kam 2020 für 50 Millionen Euro von Atletico Madrid): Bei Atletico Madrid hätte er zu einer Klubikone werden können, stattdessen entschied er sich für ein neues Kapitel in London und hatte dabei große Anlaufschwierigkeiten. © getty 22/40 Verletzungen führten dazu, dass er in der vergangenen Saison nur 18 Premier-League-Spiele absolvierte. Seit seinem Comeback sind die Gunners defensiv in bestechender Form - Partey überragt mit einer 93-Prozent-Passquote. Note: 3. © getty 23/40 GABRIEL (kam 2020 für 26 Millionen Euro vom OSC Lille): Arsenal hat ein Faible für Lille-Spieler, das ist seit Gabriels Verpflichtung endgültig klar. Und mit fortlaufender Spielzeit scheint es auch bei ihm Klick gemacht zu haben. © getty 24/40 Gabriel ist in dieser Saison gesetzt. Kurios: Beim Ligaspiel gegen Brighton & Hove verlor der Brasilianer einen Zahn - wie schon im vergangenen Mai beim Heimsieg gegen die Seagulls. Pech kann man haben. Note: 2,5. © getty 25/40 PABLO MARI (kam 2020 für 6 Millionen Euro von Flamengo): In der Saison 2019/20 wurde Mari zum besten Verteidiger der brasilianischen Liga ernannt - dennoch strebte er einen Wechsel an. Offenbar war es ihm und seiner Familie in Rio de Janeiro zu unsicher. © getty 26/40 Arteta sicherte sich die Künste des linksfüßigen Innenverteidigers und sicherte ihm eine wichtige Rolle zu. Mari hatte jedoch mit Sprunggelenk und Wade zu kämpfen und ist erst seit dieser Saison wieder richtig einsatzbereit. Note: 3. © getty 27/40 RUNAR ALEX RUNARSSON (kam 2020 für 2 Millionen Euro aus Dijon): Ein guter Backup für Bernd Leno? Denkste. Der Sohn des isländischen Rekordnationalspielers Runar Kristinsson konnte in der vergangenen Saison hinter Leno und Ryan kaum überzeugen. © getty 28/40 Folglich löste Arsenal das Problem mit der Verstärkung durch Aaron Ramsdale und verlieh Runarsson nach Belgien. Für die Gunners wird es angesichts der geringen Transfersumme verschmerzbar sein. Note: 5. © getty 29/40 BEN WHITE (kam 2021 für 58 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion): Nach dem Pepe-Transfer vor zwei Jahren ließ Arsenal mit knapp 60 Millionen für den zuvor eher unscheinbaren Ben White aufhorchen. © getty 30/40 Nach fünf Premier-League-Spielen lässt sich noch kein finales Urteil sprechen, doch ähnlich wie bei Pepe dürfte Arsenals Geduldsfaden in Bezug auf Ben White im Verhältnis deutlich kürzer sein. Note: 3. © getty 31/40 MARTIN ÖDEGAARD (kam 2021 für 35 Millionen Euro von Real Madrid): Bereits seit 2020 läuft das einstige Jahrhunderttalent im Arsenal-Dress auf, wurde in diesem Sommer aber fest verpflichtet. Offenbar scheint es endlich zu passen. © getty 32/40 Trainer Mikel Arteta scheint von Ödegaards Mentalität beeindruckt. "Martin Ödegaard ist ein junger Anführer", sagte er im Februar. Note: 2,5. © getty 33/40 AARON RAMSDALE (kam 2021 für 28 Millionen Euro von Sheffield United): Aus deutscher Sicht war die Verpflichtung des englischen Torhüters sicher fragwürdig. Arteta erklärte: "Er wird für Wettbewerb sorgen, das streben wir an - gesunden Wettbewerb." © getty 34/40 Offen bleibt nur, warum Arsenal noch einmal so viel Geld ausgeben musste. Ramsdale gehört sicher zu den talentiertesten englischen Torhütern und schiebt mit seinen soliden Leistungen nun offenbar sogar die ersten Wechselgerüchte um Bernd Leno an. Note: 3 © getty 35/40 TAKEHIRO TOMIYASU (kam 2021 für 19 Millionen Euro vom FC Bologna): Der bombastische Transfersommer ging für den FC Arsenal bis zum letzten Tag des Transferfensters. Aus dem Nichts zogen Arteta und Co. ein japanisches Toptalent aus dem Hut. © getty 36/40 Und der junge Rechtsverteidiger wird von vielen Experten geschätzt. Aus La Masia stammend sammelte Tomiyasu bereits 64 Serie-A-Einsätze und lief 23-mal für Japan auf. Zudem gilt er als trainingsfleißig. Note: 3. © getty 37/40 ALBERT SAMBI LOKONGA (kam 2021 für 18 Millionen Euro vom RSC Anderlecht): Das nächste große Talent in Arsenal-Reihen, das von Mikel Arteta mit einigen Vorschusslorbeeren ausgestattet wurde. Gegen Brentford und Chelsea wurde der Belgier direkt ... © getty 38/40 ... ins kalte Wasser geschmissen und lief von Anfang an auf. Mit der Rückkehr von Thomas Partey verringerte sich seine Einsatzzeit, zuletzt kam er als Joker von der Bank. Note: 3,5. © getty 39/40 NUNO TAVARES (kam 2021 für 8 Millionen Euro von Benfica Lissabon): Mit seiner unfassbaren Schnelligkeit und solider Dribbelstärke dürfte Tavares ein geeigneter Spieler für die Premier League sein. © getty 40/40 Tavares überzeugte bereits in der berüchtigten Benfica-Akademie und war für Arsenal-Verhältnisse billig. Mit Saka, Smith-Rowe und Martinelli dürfte Tavares zudem in einen guten Konkurrenzkampf treten. Note: 2,5.

Fernandes zog ZSKA Moskau wohl Real Madrid vor

ZSKA Moskau sicherte sich im Sommer 2012 schließlich seine Dienste - für eine kolportierte Ablösesumme von gut zehn Millionen Euro. Die Russen stachen mit ihrem Angebot angeblich sogar Real Madrid aus.

Die Königlichen hätten Gremio eine höhere Ablöse und Fernandes einen besser dotierten Vertrag angeboten, verriet der frühere ZSKA-Boss Anton Yevmeno damals. Fernandes behielt jedoch einen kühlen Kopf, entschied sich aufgrund der Konkurrenzsituation für ZSKA. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

Yevmeno erklärte seinerzeit: "Fernandes hat verstanden, dass er bei Real nur Ersatz gewesen wäre. Wir dagegen haben ihm einen Stammplatz zugesichert. Hier hat er mehr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln."

Gesagt, getan. Mit ZSKA holte Fernandes in den Jahren 2013, 2014 und 2016 die russische Meisterschaft sowie je einmal den Pokal und den Superpokal. Er reifte zum Leistungsträger und leistete einen beträchtlichen Beitrag zu den Erfolgen. Zudem kann sich Fernandes seit 2014 Jahr für Jahr in der Champions League mit den Besten der Besten messen. In Moskau etablierte sich der Verteidiger endgültig im Spitzenfußball, seit 2012 legte er 17 Treffer auf - nur drei seiner Teamkollegen gaben in diesem Zeitraum mehr Vorlagen.

Fernandes: Russland statt Brasilien

Fernandes spielte so stark, dass er sogar in der brasilianischen Nationalelf eine zweite Chance bekam. Kurz nach der WM 2014 wurde er von Trainer Dunga nominiert. Beim 4:0-Testspielsieg gegen Japan kam er schließlich zur zweiten Halbzeit für Danilo aufs Feld, feierte sein Debüt und durfte an der Seite von Neymar, Willian und Co. 45 Minuten lang brasilianische Länderspielluft schnuppern. Damals ahnte noch niemand, dass es Fernandes' erster und letzter Auftritt für die Selecao bleiben sollte.

Um dies zu verstehen, muss man wissen, dass Fernandes' Entschluss keine Entscheidung gegen Brasilien war, sondern eine für Russland.

Hier ist er als Mensch gereift, hier änderte er seine bis dato so jugendlich geprägte Lebenseinstellung. Eines der Schlüsselereignisse war dabei der Besuch einer brasilianisch-evangelischen Kirche in der russischen Hauptstadt. "Unser Glaube basiert auf der Bibel. Ich respektiere jede christliche Religion, wir glauben alle an ein- und denselben Gott. Denkt also bitte nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin, sicher nicht. Ich habe mich einfach nur verändert", sagte er der russischen Regierungszeitung Rossiyskaya Gazeta im Oktober 2017.

Sein Bruder Jo erklärte dem Bleacher Report: "Russland hat sein Leben verändert. Er sagt mir immer wieder, er habe den besten Platz der Welt gefunden. Die Russen haben Mario alle Türen geöffnet."

Auch deshalb musste Fernandes nicht lange überlegen, als sich die Möglichkeit auftat, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um anschließend für die Sbornaja aufzulaufen. Als er 2016 seinen Pass bekam, wurde Fernandes in seiner Heimat als "Verräter" beschimpft, letztlich hat er aber nur auf sein Herz gehört.

Im Oktober 2017 debütierte Fernandes unter Trainer Stanislav Tschertschessow für die russische Auswahl. Mit seinem ruhigen und abgeklärten Spiel wusste er von Beginn an zu überzeugen. Bis heute. Bis zur WM 2018.

© getty Mario Fernandes feiert seinen Treffer bei der Heim-WM in Russland

Fernandes glänzt bei russischer Heim-WM

Als Russland das Turnier am 14. Juni 2018 gegen Saudi-Arabien eröffnete, schaute die ganze Welt ins Luschniki-Stadion. Und Fernandes war mittendrin. Ganz cool - als wäre er bereits ewig dabei.

Trotz zuvor erst fünf Länderspielen schenkte ihm Trainer Tschertschessow das Vertrauen. Fernandes zahlte es mit Ruhe und spielerischer Intelligenz zurück, entwickelte sich im weiteren Laufe des Turniers gar zur zentralen Figur des Teams.

Fernandes legte gegen Ägypten das 2:0 vor, er brachte Spanien-Ass Marco Asensio zur Verzweiflung und verzeichnete mit insgesamt 255 Ballaktionen in den bisherigen vier Spielen mehr als jeder andere seiner Mannschaftskameraden.

Fernandes hat sich verändert und seine Wahlheimat längst ins Herz geschlossen. Den Flug zu einem Länderspiel würde er nicht noch einmal verpassen. "Ich", sagte Fernandes jüngst im Gespräch mit der Sun, "kenne nicht einmal das russische Nachtleben."