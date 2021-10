Bayern Münchens Überlegung mit Adeyemi: Im Winter verpflichten, in Salzburg parken

Der deutsche Nachwuchsstürmer Karim Adeyemi steht auf der Wunschliste mehrerer Topklubs - auch auf der des FC Bayern. Die Müncher arbeiten nach Informationen von SPOX und Goal an einer schnellen Verpflichtung, die ein Leihmodell beinhaltet.

Eigentlich, prophezeite Manfred Schwabl zuletzt im Gespräch mit SPOX und Goal, sollte das Wettbieten um Karim Adeyemi erst im Frühjahr 2022 beginnen.

Die Gerüchteküche brodelt aber schon jetzt, wenn es um die Frage geht, wo der langjährigen "Ziehsohn" des Präsidenten der SpVgg Unterhaching ab der kommenden Saison spielt. Zu sehr macht Adeyemi, 19, dieser Tage im Trikot von RB Salzburg auf sich aufmerksam. Und zu sicher ist, dass der Serienmeister aus Österreich sein neues Top-Talent trotz Vertrages bis 2024 nicht langfristig halten kann.

SPOX und Goal können Berichte von Bild, Sport1 und Sky bestätigen, wonach sich neben Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Liverpool auch der FC Bayern mit dem vielseitigen und treffsicheren Angreifer (11 Tore und 2 Vorlagen in 16 Saisonspielen) beschäftigt.

Mehr noch: Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Mitbewerber in den nächsten Monaten eher zu- statt abnehmen dürften und Adeyemis Marktwert weiter ansteigen dürfte, basteln die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters aktuell schon an einem konkreten Plan, wie sie die Spielerseite von einem Wechsel überzeugen wollen. Zur Diskussion steht eine Verpflichtung Adeyemis in der nahenden Winter-Transferperiode - mit einer anschließenden, bislang noch nicht zeitlich definierten Leihe nach Salzburg.

Adeyemi und wer noch? Deutsche Talente im Ausland © getty 1/17 Karim Adeyemi hat bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit einem Tor geglänzt. Der 19-jährige Salzburger gehört zu den größten Talenten des Landes. SPOX zeigt weitere Youngster, die ihr Geld bei ausländischen Vereinen verdienen. © getty 2/17 ISMAIL JAKOBS (AS Monaco): Der 22-Jährige überzeugte in der Vorsaison beim 1. FC Köln, wurde an der Seite von Adeyemi U21-Europameister und kam im Sommer für 6,5 Millionen Euro ins Fürstentum. Bisher wechselte ihn Trainer Niko Kovac schon sechsmal ein. © getty 3/17 DERRICK KÖHN (Willem II Tilburg): Der Linksverteidiger wechselte 2017 aus der U19 des HSV zu den Amateuren des FC Bayern. Den Sprung zu den Profis schaffte er nicht, weshalb der 22-Jährige 2020 zum Eredivisie-Klub ging. Dort ist er Stammspieler. © getty 4/17 MORITZ JENZ (FC Lorient): Wagte schon 2015 den Schritt ins Ausland und ging in die Jugend des FC Fulham. Über den Schweizer Verein Lausanne-Sport landete der 22-Jährige im Sommer in der Ligue 1. Der Innenverteidiger kam noch nicht zum Einsatz. © getty 5/17 RON-THORBEN HOFFMANN (AFC Sunderland): Das Keeper-Talent soll beim englischen Drittligisten Spielpraxis sammeln. Bayern München hat seinen dritten Torhüter für ein Jahr verliehen. Angeblich besitzen die Black Cats eine Kaufoption. © getty 6/17 Diese greife laut Sport 1, wenn der Aufstieg in die 2. Liga gelingen würde. Allerdings verlängerte der Rekordmeister im Zuge der Leihe Hoffmanns Vertrag bis 2023. Hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich hätte er keine Chance auf Einsatzminuten gehabt. © getty 7/17 LAZAR SAMARDZIC (Udinese Calcio): Eine halbe Million Euro legte RB Leipzig 2020 für den offensiven Mittelfeldspieler hin. Ein Jahr später unterschrieb der 19-Jährige für die sechsfache Ablösesumme beim Serie-A-Klub. © getty 8/17 Ursprünglich hatten die Sachsen angesichts des großen Talents von Samardzic eine Leihe geplant - Holstein Kiel war im Gespräch, woraus aber nichts wurde. Bei RB war er nie über die Rolle des Reservisten hinausgekommen, kam nur auf neun Einsätze. © getty 9/17 CAN BOZDOGAN (Besiktas Istanbul): Nach dem bitteren Abstieg mit Schalke 04 wurde der Mittelfeldspieler im Sommer in die Türkei verliehen. Der Meister sicherte sich zudem eine Kaufoption. Bei S04 hat der 20-Jährige noch Vertrag bis 2024. © imago images 10/17 ERIC MARTEL (Austria Wien): Wurde von RB Leipzig Anfang des Jahres hochgezogen und soll unter Trainer Peter Stöger nun per einjähriger Leihe Spielpraxis sammeln. Bisher kam der Mittelfeldspieler regelmäßig zum Einsatz. © getty 11/17 LEON DAJAKU (AFC Sunderland): Wurde im vergangenen Winter von Union Berlin ausgeliehen und im Sommer fest verpflichtet. In Englands 3. Liga soll sich der Stürmer nun als Leihspieler zeigen. © getty 12/17 Dem Vernehmen nach besitzt Sunderland eine Kaufoption für Dajaku. Bei den Berlinern hatte der 20-Jährige aufgrund von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen kaum eine Rolle gespielt. Nun soll er zu alter Stärke finden. © getty 13/17 KILIAN LUDEWIG (RB Salzburg): War in der vergangenen Saison an Schalke 04 ausgeliehen und konnte den Abstieg auf der rechten Abwehrseite nicht verhindern. Auch weil er sich im Dezember den Mittelfuß brach. Er hat noch Vertrag bis 2022. © getty 14/17 NICO MANTL (RB Salzburg): Kam zum Jahresbeginn für zwei Millionen Euro von der SpVgg Unterhaching zum Brause-Klub und war eigentlich als Nummer eins vorgesehen. Am 2. Spieltag degradierte Trainer Matthias Jaissle den 21-Jährigen aber. © getty 15/17 “Es wurde gesagt, dass es mein Konkurrent Philipp Köhn im Training sehr gut macht und es daher verdient hat zu spielen. Und meine Leistung wäre nicht so souverän gewesen, wie sie es sich vorgestellt haben”, erklärte Mantl die “unerwartete” Maßnahme. © imago images 16/17 NICK BÄTZNER (KV Oostende): Spielte jahrelang in der Jugend des VfB Stuttgart, ehe er 2020 ablösefrei zum belgischen Erstligisten wechselte. Dort ist der offensive Mittelfeldspieler seit dieser Spielzeit im erweiterten Stammspielerkreis. © getty 17/17 KARIM ADEYEMI (RB Salzburg): Ehemals in der Bayern-Jugend, ehe er über Unterhaching beim österreichischen Serienmeister landete. Der Angreifer ist gesetzt und erzielte in sechs Ligaspielen sechs Tore. Kein Wunder, dass ihn Hansi Flick nominiert hat.

FC Bayern: Bei Coman stehen Zeichen auf Abschied

Damit könnte sich Adeyemi, einst schon in der Jugend beim FCB, in Ruhe bei den Mozartstädtern weiterentwickeln, während die Münchner vorzeitig mindestens eine wichtige personelle Baustelle für die nahe Zukunft schließen würden.

Denn: Bei Kingsley Coman (25) deutet nach Informationen von SPOX und Goal weiterhin vieles auf einen Wechsel im kommenden Sommer hin. Adeyemi wäre als direkte Nachfolger für den Franzosen auf dem Flügel eingeplant, wenngleich er in Salzburg überwiegend auf der Position des Neuners spielt.

Auf dieser Position ist in München nach wie vor Robert Lewandowski (33) gesetzt. Der Weltfußballer aus Polen, um den sich immer mal wieder Premier-League-Spekulationen ranken, kann sich einen Verbleib bis zu seinem Vertragsende 2023 und darüber hinaus vorstellen. Adeyemi müsste, wenn er sich für den FCB entscheiden würde, also nicht sofort in die großen Fußstapfen von Lewandowski treten.

Bereits vor drei Jahren hätte Adeyemi zu Bayern zurückkehren können, allerdings war er den Münchnern damals zu teuer - berichtete Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Gala der Initiative Deutscher Fußball Botschafter.

"Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabl hat ja damals auch den Uli Hoeneß kontaktiert und wir waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen. Damals sollte der Transfer so um die drei Millionen Euro kosten. Das war für einen 16-Jährigen zu dieser Zeit eine sehr stolze Summe. Er hat sich jetzt gut entwickelt. Ich habe ihn beim letzten Länderspiel und jetzt auch in der Champions League gesehen. Es ist ein interessanter Spieler. Da muss man mal abwarten, was da passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr."

Heutiger Bayern-Scout wollte Adeyemi zu Chelsea holen

Das Interesse der bisherigen Mitbewerber - Dortmund, Leipzig, Liverpool - ist ebenfalls konkret. Gerade der BVB und Salzburgs Schwesterklub Leipzig haben im Vergleich zu den Bayern das Argument auf ihrer Seite, Adeyemi auf Anhieb einen Stammplatz bieten zu können.

Für einen Wechsel nach München sprechen aber nicht nur sportliche Gründe. Adeyemi ist ein Familienmensch, seine Eltern nach wie vor in dem Münchner Vorort Unterhaching. Auch deshalb entschied er sich 2018 für einen Wechsel ins nur 145 Kilometer entfernte Salzburg anstatt nach England.

Damals lud ihn der FC Chelsea in Person von Vito Leccese, einem deutschen Scout, nach London zu einem Probetraining nach London ein. Ebenjener Leccese verließ die Blues-Academy übrigens im vergangenen Juli - um ins Scoutingteam des FC Bayern zu wechseln.