Karim Adeyemis perfektes DFB-Debüt: Vom Aussortierten beim FC Bayern zu Flicks neuer Sturmhoffnung

Erstes Spiel, erstes Tor: Karim Adeyemi gelingt bei der 6:0-Gala gegen Armenien ein perfekter Einstand in der A-Nationalelf. Nach Jamal Musiala und Florian Wirtz ist der 19 Jahre alte Angreifer mit nigerianischen und rumänischen Wurzeln der nächste Hoffnungsträger für die Mannschaft von Hansi Flick - dabei wurde er einst beim FC Bayern aussortiert.

Karim Adeyemi kam nach seinem Traum-Debüt gegen Armenien nicht mehr aus dem Grinsen heraus.

"Ich bin immer noch geflasht", sagte der DFB-Newcomer. Von der Tatsache, mit so "tollen Spielern" wie seinem Idol Serge Gnabry auf dem Platz stehen zu dürfen. Und natürlich von seinem Tor zum 6:0-Endstand. Einem besonderen Tor - dem ersten unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sowie dem ersten für die deutsche Nationalmannschaft durch einen Spieler, der in diesem Jahrtausend geboren ist.

Der Profi von Red Bull Salzburg darf sich mit 19 Jahren und 230 Tagen obendrein als jüngster Torschütze seit Mario Götze bezeichnen. Götze hatte im Jahr 2011 seinen ersten DFB-Treffer im Alter von 19 Jahren und 91 Tagen gegen Österreich erzielt.

DFB-Team: Flick schwärmt von "Vollstrecker" Adeyemi

"Karim hat gezeigt, was er auch in Salzburg zu Beginn dieser Runde gezeigt hat: Dass er im Strafraum ein guter Vollstrecker ist und sehr selbstbewusst agiert", lobte Flick den Neuling, der nach den ersten sechs Ligapsielen in Österreich bei sechs Toren steht. "Vor ihm liegt noch viel Arbeit, aber er macht seine Sache sehr gut - wie alle jungen Spieler."

Adeyemi ist nach Jamal Musiala und Florian Wirtz das nächste verheißungsvolle Offensivtalent, auf das sich der deutsche Fußball in naher und ferner Zukunft freuen darf. Die wichtigsten Ausbildungsjahre verbrachte der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen einsetzbare Linksfuß bei SpVgg Unterhaching, nachdem der FC Bayern ihn nach zwei Spielzeiten bei den E-Junioren weggeschickt hatte. Wie es dazu kam, verriet Adeyemi im April 2020 im Interview mit SPOX und Goal.

Adeyemi: FC Bayern? "Nicht mehr so gut verstanden"

"Beim FC Bayern hat man schnell gemerkt, dass es einen genauen Plan gibt", sagte er. "Wenn man als Spieler diesbezüglich aus der Reihe tanzte oder sich nicht an diesen Plan hielt, erfuhr man meistens eher wenig Unterstützung. Ich glaube nicht, dass der Verein auf Spieler setzt, die in der Offensive machen, was sie wollen."

Sportliche Gründe hätten letztlich nicht den Ausschlag für die Trennung gegeben. Adeyemi gab offen zu: "Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Bayern. Wir haben uns nicht mehr so gut verstanden. Auch zwischen meinen Eltern und dem damaligen Sportdirektor war das Verhältnis nicht mehr so, wie es sein sollte." Groll gegen seinen Ex-Klub hege er allerdings nicht: "Das ist Schnee von gestern."

Über den TSV Forstenried ging es nach Unterhaching, wo er bis zu seinem Wechsel nach Salzburg 2018 sechs Jahre verbringen und mit der Unterstützung von Präsident Manfred Schwabl auch als Person reifen sollte. Mit seiner Eltern wohnte er im Jugendhaus der SpVgg. Dort lernte er "kochen, waschen, putzen und all' die Dinge, die es braucht, um am Ende erfolgreich sein zu können", wie seine Mutter Alexandra der Bild preisgab.

Adeyemi: Flick verzeiht DFB-Debütant Tribünenausflug

Aus diesem Grund verfolgte neben seinen Eltern und seinem Berater auch Haching-Boss Manfred Schwabl die filmreife DFB-Premiere des Salzburger Profis von der Tribüne der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena aus. Nach dem Spiel stürmte Adeyemi freudig zu ihnen, überreichte seinen Eltern zwei Trikots und unterhielt sich ein paar Minuten mit Schwabl.

Dadurch kam der Debütant mit ein wenig Verspätung zu der kurzen, unter Flick zur Tradition werdenden Kabinenansprache nach dem Spiel. Der Nachfolger von Joachim Löw nahm's aber gelassen. "Wenn er seinen Mentor sieht...", sagte Flick schmunzelnd über die Begegnung mit Schwabl und fügte an: "Er hatte einen gut, das ist damit abgegolten."