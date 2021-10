Conference League: Jose Mourinho kassiert mit AS Rom historische Pleite

Historische Abreibung für Jose Mourinho: "The Special One" hat sich in der Europa Conference League mit der AS Rom bei Außenseiter Bodo/Glimt bis auf die Knochen blamiert.

Die Giallorossi kassierten beim norwegischen Meister eine blamable 1:6 (1:2)-Pleite. Und für Mourinho war es in seinem 1008. Spiel an der Seitenlinie die höchste Pleite seiner Trainerlaufbahn. Erstmals überhaupt kassierte eine von ihm trainierte Mannschaft sechs Gegentore in einem Spiel.

Erik Botheim (8.) und Patrick Berg (20.) brachten die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung, Carles Perez (28.) verkürzte für die Roma - die allerdings im zweiten Durchgang unterging. Botheim (52., 80.), Ola Solbakken (71.) und Amahl William Pellegrino (78.) markierten die weiteren Treffer für die Norweger.

Auch Mourinhos Ex-Klub Tottenham Hotspur hat sich in der Conference League nicht mit Ruhm bekleckert. Die Spurs verloren bei Vitesse Arnheim mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte der Ex-Sechziger und -Fürther Maximilian Wittek (78.).