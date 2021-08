Union Berlin vs. Kuopio: UEFA Conference League Playoffs heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin tritt heute als erster deutscher Klub in der Qualifikation zur UEFA Conference League an. In den Playoffs geht es gegen den finnischen Verein Kuopion PS um den Einzug in die Gruppenphase. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin vs. Kuopio: Termin, Anpfiff und Stadion

Union Berlin ist am heutigen Donnerstag (19. August) um 18 Uhr im Hinspiel der UEFA Conference League Playoffs zu Gast bei Kuopion PS in der Magnum Areena im finnischen Kuopio. Am 26. August folgt das Rückspiel im Stadion an der Alten Försterei in Berlin um 20.30 Uhr.

Union Berlin hat sich als Siebtplatzierter in der Bundesliga-Tabelle der Vorsaison direkt für die Playoffs der Conference League qualifiziert und konnte somit die ersten drei Qualifikationsrunden überspringen, in denen sich auch Mannschaften dazu mischen, die in der Qualifikation zur Europa League/Champions League ausgeschieden sind.

Union Berlin ist als Siebter der Bundesliga dabei, weil Deutschland einen der ersten vier Plätze in der europäischen Fünfjahreswertung besetzt und der Pokalsieger BVB bereits unter den ersten sechs Plätzen der Bundesliga war.

© getty Urs Fischer, Cheftrainer bei Union Berlin, will den finnischen Gegner in der Conference League ernst nehmen.

Union Berlin vs. Kuopio: UEFA Conference League Playoffs heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Union Berlin und Kuopion PS ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

RTL hat sich die Übertragungsrechte an der Conference League gesichert und zeigt beide Spiele der Berliner auf dem Streamingdienst TVNow. Hier geht es zum Livestream. Für ein Premiumabonnement bezahlt Ihr dort monatlich 4,99 Euro, das "Premium+"-Paket kostet euch jeden Monat 7,99 Euro.

Mehr Sport - Jetzt für den SPOX-Newsletter anmelden!

UEFA Conference League Playoffs heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Hinspiel Union Berlin vs. Kuopio auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Kuopio versorgt.

Hier entlang zum Liveticker Union Berlin vs. Kuopio!

UEFA Conference League: Termine und Spielplan

In der Playoff-Runde treffen sich 44 Teilnehmer mit einem Kontrahenten zu jeweils einem Hin- und Rückspiel pro Begegnung. Alle Hinspiele sind für Donnerstag, den 19. August, angesetzt. Die Rückspiele sollen eine Woche darauf, am 26. August, stattfinden.