Am heutigen Super-Samstag gibt es Fußball soweit das Auge reicht! SPOX begleitet daher die Spiele der Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga sowie der internationalen Ligen in einem eigenen Matchday-Ticker!

Nur noch wenige Woche, bis sich die Saison dem Ende entgegen neigt. Hier könnt Ihr alle Ereignisse der deutschen und internationalen Ligen im Liveticker verfolgen.

Fußball heute live: Die wichtigsten Partien im Überblick

Uhrzeit Liga Begegnung Liveticker Ergebnis 13 Uhr 2. Liga Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig Liveticker 2:2 13 Uhr 2. Liga Greuther Fürth - Karlsruher SC Liveticker 2:2 13 Uhr 2. Liga Würzburger Kickers - VfL Osnabrück Liveticker 1:3 13 Uhr Ligue 1 FC Nantes - Girondins Bordeaux Liveticker 3:0 13.30 Uhr Premier League Leeds United - Tottenham Hotspur Liveticker 2:1 14 Uhr 3. Liga 1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen Liveticker 3:1 14 Uhr 3. Liga Dynamo Dresden - Viktoria Köln Liveticker 2:0 14 Uhr 3. Liga Hansa Rostock - FSV Zwickau Liveticker 0:0 14 Uhr 3. Liga Wehen Wiesbaden - 1860 München Liveticker 1:0 14 Uhr 3. Liga FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken Liveticker 0:0 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund - RB Leipzig Liveticker -:- 16.15 Uhr LaLiga FC Barcelona - Atletico Madrid Liveticker -:- 18.30 Uhr Premier League Manchester City - FC Chelsea Liveticker -:- 18.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Liveticker -:-

Fußball heute live: Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und internationale Ligen heute im Liveticker

14.53 Uhr: Die Spiele in der 2. Liga sind vorbei: Die Würzburger Kickers sind damit abgestiegen! Fürth und Düsseldorf holen einen Punkt im Aufstiegsrennen, Braunschweig bleibt dadurch auf dem Relegationsrang.

Begegnung Ergebnis Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig 2:2 Greuther Fürth - Karlsruher SC 2:2 Würzburger Kickers - VfL Osnabrück 1:3

14.50 Uhr: Die letzten Augenblicke in der 2. Liga: Wer kann hier noch einen Lucky Punch landen?

14.45 Uhr: Währenddessen eine Breaking News: Neymar hat seinen Vertrag bei PSG verlängert. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu!

Fußball heute live: Würzburg vor Abstieg - Kaiserslautern führt gegen Uerdingen

14.41 Uhr: Osnabrück macht den Sack zu! 3:1 für die Niedersachsen bedeutet, dass sie wieder voll im Geschäft um den Nicht-Abstieg sind. Beim aktuellen Spielstand würde es für Würzburg den Abstieg bedeuten.

14.36 Uhr: Weiter geht's: Osnabrück führt in Würzburg!

14.35 Uhr: Der nächste Zwischenstand: Nantes ist so richtig im Rausch und erhöht auf 3:0. Währenddessen hat Alaves getroffen. Mit einem Sieg würde man sich einen Puffer auf die Abstiegsränge verschaffen.

14.32 Uhr: Dynamo Dresden erhöht! Hosnier trifft per Strafstoß. Außerdem führt Kaiserslautern gegen Uerdingen und Wiesbaden gegen 1860.

14.30 Uhr: Elfmeter für Greuther Fürth! Aus zentraler Position bringt Branimir Hrgota den Ball aufs Tor. Im Sechzehner steht Christoph Kobald in der Schussbahn nimmt beide Arme vor den Körper und wird dort vom Ball getroffen. Der Unparteiische sieht ein Handspiel. Die Elfmeterszene wird videotechnisch überprüft. Eine grenzwertige Entscheidung ist das. Die VAR-Kollegen bitten Robert Schröder an den Monitor. Nachdem sich der Feldschiedsrichter selbst ein Bild gemacht hat, nimmt er den Handelfmeter zurück.

14.27 Uhr: Der nächste Treffer folgt prompt! Hrgota verwandelt einen Elfmeter und gleicht für die Kleeblätter aus.

14.26 Uhr: 2:2 in Düsseldorf! Kaufmann dribbelt durch die halbe Fortuna-Defensive und jagt den Ball in den Winkel!

14.24 Uhr: Wieder die gleiche Situation wie vorhin Nun kassiert Osnabrück den Ausgleich.

14.21 Uhr: Riesendusel für Osnabrück! Aus der zweiten Reihe fliegt ein abgefälschter Schuss an die Latte. Momentan sind die Niedersachsen auf dem Relegationsrang!

Fußball heute live: Düsseldorf schießt Braunschweig auf Abstiegsrang

14.18 Uhr: Kaum gesagt, trifft die Fortuna! Klaus schlägt eine flache Hereingabe in den Rücken der Abwehr. Der Ball kommt durch zu Appelkampf, der die Fortuna in Führung schießt!

14.16 Uhr: Ein Punkt in Düsseldorf ist für die Eintracht überlebenswichtig. Sollte der BTSV in Düsseldorf verlieren und der Spielstand in Würzburg so bleiben, würde Osnabrück auf den Relegationsrang rutschen und Braunschweig nur noch 17. sein.

14.11 Uhr: Die nächsten Tore fallen: Dresden und Leeds gehen in Führung, außerdem trifft Nantes. Eric Dier erwischt bei den Spurs keinen guten Tag, auch dieses Tor geht auf seine Kappe.

14.09 Uhr: Osnabrück führt in Würzburg! Außerdem gleicht Braunschweig in Düsseldorf aus!

14.08 Uhr: In der 3. Liga geht der 1. FC Magdeburg in Führung. Der Lauf unter Christian Titz geht weiter! Auch der KFC Uerdingen führt!

14.02 Uhr: Weiter geht's in der 2. Liga! Auch in Liga 3 rollt die Kugel. Zudem gibt es auf DAZN und im SPOX-Liveticker auch Deportivo Alaves gegen UD Levante.

13.56 Uhr: Heung-min Son gleicht für die Spurs aus! Die Zuordnung bei Leeds stimmt nicht. Alli läuft auf die Abwehrkette zu, wird gedoppelt und bedient den freien Son. Frei vor dem Tor lässt er sich diese Chance natürlich nicht nehmen. Die Spurs benötigen hier dringend den Sieg, um die Chance auf die Europapokal-Teilnahme bestehen bleibt.

13.55 Uhr: Gleich geht es in der 3. Liga rund. Hier gibt es eine Übersicht mit allen Spielen im Liveticker, auch eine Konferenz hat SPOX für Euch parat.

Fußball heute live: Düsseldorf, KSC und Nantes führen

13.47 Uhr: In der 2. Liga geht es in die Halbzeit!

13.44 Uhr: Auch Leeds United ist in Führung gegangen! Nach einer scharfen Hereingabe macht Reguillon fast ein Eigentor, Lloris kann erst noch halten. Den Abpraller erhält dann aber Stuart Dallas, der den Ball nur noch reinschieben braucht.

13.41 Uhr: Kownacki bringt Düsseldorf in Führung! Der Stürmer verwandelt bereits seinen dritten Elfmeter.

13.40 Uhr: Elfmeter für Düsseldorf! Kessel fällt Kownacki!

13.35 Uhr: Das nächste Tor in Fürth: Der KSC trifft erneut! Marco Thiede schlenzt den Ball auf die Bude, Keeper Burchart sieht den Schuss wohl zu spät und reagiert daher überrascht. So sieht der Torwart sehr unglücklich aus...

13.32 Uhr: Es ist Fuego im Spiel! Bei Fortuna-BTSV gibt es eine Rudelbildung, weil die Gastgeber den Ball nicht ins Aus spielten, obwohl ein BTSV-Profi wegen einer Kopfverletzung am Boden lag. BTSV-Trainer Meyer brüllt in Richtung Düsseldorfs Bodzek: "Was ist denn mit dir?!"

13.30 Uhr: Los geht es jetzt bei Leeds-Tottenham! Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Fußball heute live: Nielsen und Hofmann treffen bei Fürth-KSC

13.26 Uhr: Fürth gleicht aus! Nielsen kann nach einer Seguin-Ecke frei zum Abschluss kommen. Das lässt sich der Angreifer nicht nehmen!

13.24 Uhr: Wird der Abstiegskampf in der Ligue nochmal spannend? Nantes geht mit 1:0 in Führung!

13.20 Uhr: In der 2. Liga stehen die Teams enorm unter Druck. Selbst die Kickers haben noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt. Bislang steht es bei den Partien, bis auf Fürth-KSC, noch 0:0.

13.15 Uhr: In 15 Minuten beginnt in der Premier League die Partie von Leeds United gegen Tottenham. Auch dieses Spiel gibt es natürlich im Liveticker von SPOX.

13.11 Uhr: Werfen wir einen Blick abseits des Live-Sports: Spanien muss bei der EM voraussichtlich ohne seinen Kapitän Sergio Ramos auskommen. Der Starverteidiger erlitt nach Angaben seines Vereins Real Madrid einen Sehnenriss im linken Bein und fehlt damit auch den Königlichen im Saisonendspurt um die spanische Meisterschaft.

13.07 Uhr: Feuer drin im Abstiegskampf, früh kassiert Osnabrücks Trapp nach einer Aktion gegen Munsy die Gelbe Karte. Die erste des Tages!

13.03 Uhr: Der Karlsruher SC schießt das erste Tor des Tages! Der KSC greift über rechts an. Von ganz weit draußen bringt Sebastian Jung eine Flanke an. IM Zentrum setzt sich Philipp Hofmann gegen den schlecht stehenden Paul Jaeckel durch und köpft den Ball aus gut sechs Metern unhaltbar oben in die Maschen und erwischt Sascha Burchert auf dem falschen Fuß.

13 Uhr: Los geht's!

Fußball heute live: Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und internationale Ligen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Um 13 Uhr beginnt zudem in der Ligue 1 die Partie vom Nantes gegen Bordeaux. Live könnt Ihr auf DAZN oder im SPOX-Liveticker dabei sein. Nantes braucht dringend einen Dreier, um nicht aus der Ligue 1 abzusteigen. Bordeaux dagegen dümpelt im Mittelfeld, hat aber nur fünf Punkte Vorsprung auf Nantes. Bei einer Niederlage könnten die Abstiegssorgen aufflammen.

Vor Beginn: Alle Spiele der 2. Liga könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Vor Beginn: Fortuna Düsseldorf benötigt einen Sieg, um die Aufstiegshoffnungen am Leben zu halten. Auch Greuther Fürth kann einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Dagegen geht es für den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig um den Klassenerhalt. Momentan haben die Braunschweiger noch drei Punkte Vorsprung auf die Osnabrücker, die auf Platz 17 liegen.

Vor Beginn: Einige spannende Begegnungen stehen heute an: Los geht es um 13 Uhr mit den Spielen der 2. Liga.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Matchday-Liveticker. Hier bleibt Ihr bei allen Entscheidungen und Ergebnissen auf dem Laufenden.

