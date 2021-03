Länderspiel: Kosovo – Litauen heute im TV und Livestream

Parallel zur WM-Quali treten Kosovo und Litauen am heutigen Mittwoch in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Alle Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Freundschaftsspiel zwischen Kosovo und Litauen: Wann und wo?

Weil die beiden Nationen erst am 2. Spieltag in die WM-Quali einsteigen, treffen sie in dieser Woche in einem Testspiel aufeinander - ihrer ersten Begegnung überhaupt.

Die Partie zwischen Kosovo und Litauen wird heute im Stadiumi Fadil Vokrri in Pristina ausgetragen, los geht's um 20.45 Uhr.

Länderspiel zwischen Kosovo und Litauen heute live im TV und Livestream

Genau wie die Qualifikationsspiele wird auch das heutige Freundschaftsspiel zwischen Kosovo und Litauen auf DAZN übertragen. Ein paar Minuten vor dem Anpfiff könnt Ihr dort für die Vorberichterstattung einschalten.

Darüber hinaus hat DAZN noch viel mehr Fußball im Programm. Alle Spiele der WM-Quali (mit Ausnahme der deutschen Länderspiele) findet Ihr beim Streamingdienst, genau wie über 100 Partien aus der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, La Liga oder der Bundesliga.

Einen dreißigtägigen kostenlosen Vorgeschmack gibt es hier, ein Abonnement kostet anschließend 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

WM-Qualifikation: Die Gruppen von Kosovo und Litauen

Da nur die Erstplatzierten sich direkt für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren, dürften Kosovo und Litauen es in den kommenden Monaten beide nicht leicht haben. In Kosovos Gruppe B wartet unter anderem Spanien, die Litauer müssen sich gegen Italien durchsetzen.

Das ist Gruppe B:

Rang Team Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0

Das ist Gruppe C:

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0

© getty Eine Woche vor dem Qualifikations-Start treffen heute Litauen und Kosovo aufeinander.

WM-Qualifikation: Termine und Spielplan

Für Kosovo und Litauen geht es ab der kommenden Woche los. Zehn Spieltage sind ab heute bis November geplant. Hier habt Ihr einen Überblick: