Real Madrid - Trainer Zidane sicher: Haaland und Mbappe "so gut wie Messi und CR7"

Zinedine Zidane, Trainer des spanischen Top-Klubs Real Madrid, hat in den höchsten Tönen von zwei Youngstern der Szene, nämlich Kylian Mbappe (22) von PSG und Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund, geschwärmt. Er verglich sie sogar mit den beiden mehrfachen Weltfußballern Lionel Messi (33) und Cristiano Ronaldo (36).

Der Chefcoach der Blancos hatte die Champions-League-Spiele in dieser Woche genau verfolgt und sowohl Mbappe als auch Haaland beobachtet. "Sie sind sehr, sehr gut. Sie sind so gut wie Messi und Ronaldo. Sie sind jünger. Ihnen gehört die Gegenwart und die Zukunft", so Zidane auf einer Pressekonferenz.

Der Franzose Kylian Mbappe hatte seinen Arbeitgeber PSG am Dienstagabend bei Reals Erzrivalen FC Barcelona mit drei Treffern zum Sieg geführt (4:1). Schon seit geraumer Zeit wird der junge Nationalspieler mit einem Transfer in die spanische Hauptstadt in Verbindung gebracht - Real soll großes Interesse am 22-Jährigen haben.

"Ich schaue mir jedes Spiel an, und es macht mir Spaß, wenn ich gute Dinge sehe. Da bin ich wie alle Fans. Seine Leistung war wunderbar. Es ist großartig, ihn Fußball spielen zu sehen, seine Bewegungen sind einzigartig", sagte Zidane auf einer Pressekonferenz über seinen Landsmann Mbappe.

Ein zweiter, vielversprechender Spieler für die Zukunft des Weltfußballs ist Erling Haaland. Der BVB-Angreifer machte beim spanischen Erstligisten FC Sevilla zwei Treffer zum 3:2-Erfolg der Borussen. Auch seine Leistungen hat Reals Cheftrainer Zidane auf dem Schirm. Der Norweger hatte sich jüngst über das Gerücht um ein Real-Interesse gefreut. "Es ist immer schön, wenn jemand dich will", antwortete er bei Viaplay Fotball auf die Frage, wie es sich anfühle, wenn alle Real-Fans ihn gerne bei den Königlichen sehen würden.

Historischer Vergleich: Haaland und Mbappe als Wachablösung von Ronaldo und Messi © getty 1/25 Ist die Wachablösung im europäischen Fußball schon erfolgt? Haaland und Mbappe brillieren in der Champions League und stellen allmählich Messi und Ronaldo in den Schatten. Aber sind sie schon auf einer Stufe? SPOX macht den historischen Vergleich. © getty 2/25 Warum das Thema, Haaland vs. Mbappe könne das neue Messi vs. ROnaldo werden, aufkam? Ganz einfach: Gegen den FC Sevilla avancierte BVB-Stürmer Haaland (20) mit einem Doppelpack und einem Assist zum Matchwinner. © getty 3/25 Angestachelt wurde der Norweger laut eigener Aussage von der Leistung von PSG-Star Kylian Mbappe (22), der Tags zuvor den FC Barcelona mit seinen drei Toren quasi im Alleingang abgeschossen hatte. © getty 4/25 “Ich habe am Dienstag das Spiel von Mbappe gesehen, er hat drei schöne Tore geschossen. Das gab mir einen Schub. Danke an ihn“, betonte Haaland nach Spielschluss. © getty 5/25 Die beiden Torjäger sorgen seit geraumer Zeit auf dem Platz für Furore und werden daher von vielen bereits als legitime Nachfolger der beiden langjährigen Erzrivalen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gesehen, deren Karriereende immer näher rückt. © getty 6/25 “Das ist die Wachablösung“, ist sich der frühere englische Abwehrmann Rio Ferdinand sicher. Das Duell Haaland vs. Mbappe könne “eine Rivalität werden, die über zehn Jahre andauert. © getty 7/25 England-Ikone Gary Lineker behauptet: “Das sind Messi und Ronaldo auf ihrem Zenit.“ Doch wie erfolgreich waren Ronaldo und Messi mit Anfang 20? Und wo stehen Haaland und Mbappe dabei? Wir ziehen einen historischen Vergleich. © getty 8/25 TITEL: Vergleicht man zunächst die Titelsammlungen, so wurde Haaland 2019 mit RB Salzburg jeweils österreichischer Meister und Pokalsieger. Einen internationalen Titel oder einen Erfolg in den Top-5-Ligen Europas kann er bislang nicht aufweisen. © getty 9/25 Mbappe hingegen darf sich bereits unter anderem vierfacher französischer Meister, zweimaliger Pokalsieger, zweifacher Ligapokalsieger, U19-Europameister und sogar schon Weltmeister nennen. Die Vitrine des Franzosen ist also schon durchaus üppig bestückt. © getty 10/25 Auch Ronaldo war mit 22 Jahren bereits englischer Meister mit Manchester United. Ein Jahr später gewann er erneut die Premier League, die Klub-WM sowie erstmals die Champions League und seinen ersten Ballon d’Or. Zudem wurde er mit 18 Vize-Europameister. © getty 11/25 Im selben Alter hatte Messi als Profi unter anderem bereits folgende Erfolge vorzuweisen: Dreimal spanischer Meister, zweimal CL-Sieger, einmal Klub-Weltmeister, ein Ballon d’Or. Zudem wurde der Argentinier einmal als bester Spieler Europas ausgezeichnet © getty 12/25 TORE: Trotz seiner 22 Jahre weist Mbappe bereits 213 Pflichtspiele auf Vereinsebene auf. Dabei traf der Franzose 138-Mal. Hinzu kommen 16 Treffer in 39 A-Länderspielen. © getty 13/25 Der zwei Jahre jüngere Haaland kommt in seiner Profilaufbahn bislang auf 135 Einsätze, aus denen 90 Tore resultierten. In der norwegischen Nationalmannschaft stehen sechs Tore in sieben Partien zu Buche. © getty 14/25 Ronaldo hatte bis zu seinem 23. Lebensjahr für Sporting und United insgesamt 250 Spiele absolviert und dabei 82-mal getroffen. Für Portugal trug er sich in 53 Duellen 20-mal in die Torschützenliste ein. © getty 15/25 Messi lief im selben Zeitraum 214-mal für die Blaugrana auf und erzielte 127 Tore. Dem stehen für die 39 Auftritte (zwölf Tore) für die Albiceleste gegenüber. © getty 16/25 REKORDE: Haaland ließ bereits zahlreiche Rekorde purzeln: In sieben Champions-League-Spielen Spielen mit dem BVB traf der Youngster bereits zehnmal. Damit erreichte er die 10-CL-Tore-Marke mit einem Verein am schnellsten. © getty 17/25 Er ist außerdem der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der in seinen ersten 13 Einsätzen 18-mal traf. © getty 18/25 Mbappe ist hingegen der jüngste Spieler, dem 20 CL-Tore gelangen. Der Franzose stellte den Rekord mit 21 Jahren und 355 Tagen auf und egalisierte damit die langjährige Bestmarke von Messi (22 Jahre, 266 Tage). © getty 19/25 Haaland steht aktuell bei 18 Treffern und kann diesen Rekord womöglich noch in dieser Spielzeit brechen. © getty 20/25 Ronaldo steht an der Spitze der erfolgreichsten CL-Torschützen aller Zeiten. Mit 134 Toren in 175 Spielen rangiert der Portugiese vor Rivale Messi (148 Spiele, 119 Tore). © getty 21/25 Zudem weist CR7 mit 763 Pflichtspieltreffern die meisten aller Zeiten auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene auf. © getty 22/25 La Pulga ist dagegen Rekordtitelträger des Ballon d’Or (sechsmal, Ronaldo gewann fünf). © getty 23/25 VEREINE: Der BVB ist bereits Haalands vierter Verein in seiner noch jungen Laufbahn. Vom norwegischen Bryne FK, wo er den Sprung zum Profi schaffte, ging es über die Stationen Molde FK und RB Salzburg im Januar 2020 schließlich ins Ruhrgebiet. © getty 24/25 Mbappe stammt aus der Jugend der AS Monaco und wechselte 2017 aus deren Profiteam zunächst auf Leihbasis zu PSG, ehe er 2018 für 145 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. © getty 25/25 Während Messi bekanntlich seit knapp 21 Jahren für den FC Barcelona aktiv ist, spielte Ronaldo mit 22 bei seinem zweiten Verein Manchester United. Zuvor durchlief er die Jugendabteilungen von Sporting Lissabon und stieg dort zum Profi auf.

Auf die Frage, welchen der beiden Youngster er lieber im Trikot der Blancos sehen würde, sagte Zidane nur: "Das Wichtigste ist, dass ich mir die beiden ansehen kann."

Mbappe ist noch bis 2022 an PSG gebunden, Haalands Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.