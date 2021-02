FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Manuel Neuer vor dem Klub-WM-Finale heute im Liveticker

Der FC Bayern München trifft am Donnerstag (19 Uhr, live auf DAZN ) im Klub-WM-Finale auf UNAL Tigres aus Mexiko. Zuvor stellen sich Trainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten. Bei SPOX könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

FC Bayern: PK vor dem Klub-WM-Finale mit Neuer und Flick im Liveticker

Vor Beginn:

Mit einem Sieg würden die Münchner den sechsten Titel der vergangenen Spielzeit einfahren und somit Geschichte schreiben. Zuvor schaffte nur der FC Barcelona dieses Kunststück, als die Katalanen 2009 alle in einer Saison zu holenden Trophäen abstaubten.

Vor Beginn:

Nachdem die Bayern das Halbfinale gegen Al Ahly souverän mit 2:0 gewonnen hatten, wartet am Donnerstag UNAL Tigres aus Mexiko auf den deutschen Rekordmeister.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer. Los geht's um 14.15 Uhr deutscher Zeit.

FC Bayern München: Mögliche Aufstellung gegen Tigres

Mit Javi Martinez und Leon Goretzka fehlen dem FC Bayern im Finale gleich zwei zentrale Mittefeldspieler. Ob es weitere Ausfälle gibt, stellt sich womöglich heute heraus. So könnte Hansi Flick am Donnerstag von Beginn an spielen lassen:

FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern München: Die kommenden Spiele