Weltfußballerwahl: FIFA The Best Awards heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag vergibt die FIFA bei den The Best Football Awards ihre jährlichen Preise für den Weltfußballer, Welttorhüter, Welttrainer und Co. Alle Infos zu, Event und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Ihr möchtet europäischen Spitzenfußball live und in voller Länge sehen? Testet hier DAZN einen Monat lang kostenlos!

FIFA-Weltfußballerwahl: Kategorien, Ort, Uhrzeit

Die "The Best FIFA Football Awards 2020" finden in diesem Jahr in Zürich statt, dem Sitz der FIFA. Ab 19 Uhr könnt Ihr Euch ansehen, wer die prestigeträchtigen Preise bei der virtuellen Zeremonie abräumt.

Vergeben werden unter anderem die Titel für den Weltfußballer, Welttorhüter und Welttrainer des Jahres 2020 sowie die entsprechenden Pendants aus dem Frauenfußball. Außerdem wird die Weltelf der Männer und Frauen gekürt und der Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres, der FIFA-Fanpreis und der FIFA-Fairplay-Preis bekanntgegeben.

FIFA: Die Weltfußballerwahl heute live im TV und Livestream

Ihr habt zwei Möglichkeiten, die heutige Weltfußballerwahl live und in Farbe zu verfolgen. Die erste findet Ihr auf der offiziellen Website der FIFA, fifa.com, wo es einen Livestream zu den Awards gibt.

Alternativ könnt Ihr bei Sky vorbeischauen. Auch der Pay-TV-Sender bietet einen kostenfreien Livestream auf seiner Webseite an.

Matthäus, zwei Ronaldos und Co.: Alle Weltfußballer seit 1991 © getty 1/30 Robert Lewandowski steht bei der Weltfußballer-Wahl 2020 auf der Shortlist der besten drei Spieler des Weltverbandes FIFA. Wird der Bayern-Star am Donnerstag zum König gekrönt? Wir blicken auf die Weltfußballer der Vergangenheit zurück. © getty 2/30 ...seit 1991 kürt die FIFA offiziell den Weltfußballer des Jahres. Den Anfang machte Lothar Matthäus, damals in Diensten von Inter. © getty 3/30 1992 krönte sich Marco van Basten vom AC Milan zum besten Spieler des Planeten. © getty 4/30 Auch 1993 kam der Weltfußballer von einem italienischen Verein: Roberto Baggio von Juventus Turin. © getty 5/30 Brasilien wurde 1994 Weltmeister, der Barca-Stürmer Romario traf fünf Mal und wurde zum besten Spieler der Welt gewählt. © getty 6/30 Der bisher einzige Weltfußballer aus Afrika. George Weah zauberte für Paris St. Germain und wechselte dann zum AC Milan. © getty 7/30 1996 wechselte Ronaldo vom PSV Eindhoven zum FC Barcelona und wurde als bester Spieler der Welt ausgezeichnet. © getty 8/30 Ein Jahr später wiederholte Ronaldo das Kunststück, mittlerweile im Trikot von Inter Mailand. © getty 9/30 1998 schoss Zinedine Zidane Frankreich zum Weltmeistertitel und wurde zum ersten Mal zum Weltfußballer gewählt. © getty 10/30 Rivaldo vom FC Barcelona wurde der letzte Weltfußballer des vorigen Jahrtausends. © getty 11/30 Nach einem Jahr Pause setzte sich Zinedine Zidane 2000 wieder die Krone des besten Fußballers auf. © getty 12/30 Luis Figo bekam den Ballon d'Or 2001 von Real Madrid-Legende Alfredo di Stefano (M.) überreicht. © getty 13/30 Die letzte Sternstunde von Il Fenomeno. Ronaldo machte Brasilien 2002 zum Weltmeister und sich zum dritten Mal zum Weltfußballer. © getty 14/30 2003 war Zinedine Zidane mal wieder nicht zu stoppen. Der Franzose wurde zum dritten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet. © getty 15/30 2004 ist das Jahr von Ronaldinho. Der Barca-Star führte die Katalanen zum ersten Meistertitel seit 2000. © getty 16/30 Ronaldinho verteidigte 2005 seinen Titel. Nach einem fantastischen Auftritt im Bernabeu bejubelten ihn sogar die Fans von Real Madrid. © getty 17/30 Als einziger Abwehrspieler schaffte es Fabio Cannavaro 2006 in die Phalanx. Auch dank seiner überragenden Leistungen wurde Italien Weltmeister in Deutschland. © getty 18/30 2007 gab es zwei große Titel für Kaka. Mit Milan gewann er die Champions League und er selbst die Wahl zum Weltfußballer. © getty 19/30 Cristiano Ronaldo freute sich 2008 über die Trophäe für den Weltfußballer. © getty 20/30 Sechs Titel in einem Jahr waren Grund genug: Lionel Messi wurde Weltfußballer des Jahres 2009. © getty 21/30 2010 verteidigte der Dribbelkünstler aus Argentinien trotz enttäuschender WM seinen Titel. © getty 22/30 Und auch 2011 war er der alles überragende Mann: Messi gewinnt zum dritten Mal in Folge. © getty 23/30 Der vierte Streich hintereinander! Auch 2012 führt kein Weg am 91-Tore-Mann aus Argentinien vorbei. © getty 24/30 Die fünfte Auszeichnung in Folge verhinderte Cristiano Ronaldo 2013 mit beeindruckenden 69 Toren. © getty 25/30 Erfolgreiche Titelverteidigung: Ronaldo wird auch 2014 Weltfußballer - mit 62 Toren in 62 Spielen. © getty 26/30 2015 war dann wieder Lionel Messi dran und erhielt seinen fünften Ballon d'Or. © getty 27/30 Seit 2016 gibt es zwei Weltfußballer-Wahlen. Die französische Fachzeitschrift France Football wird den Ballon d'Or verleihen, die FIFA nennt ihren Titel "The Best FIFA Men's Player". 2016 zeichnete der Weltverband CR7 aus. © getty 28/30 Auch 2017 führte kein Weg an CR7 vorbei. © getty 29/30 2018 dann eine kleine Wachablösung. Nicht Ronaldo, nicht Messi machten das Rennen, sondern Real Madrids Luka Modric, der Kroatien im selben Jahr zur Vize-Weltmeisterschaft führte. © getty 30/30 2019: Das Imperium schlägt zurück! Lionel Messi macht sein persönliches halbes Dutzend voll. Viele hatten mit einer Wahl von Liverpools Virgil van Dijk gerechnet. Messi gewann im Dezember dann auch noch den "originalen" Ballon d'Or.

FIFA The Best Football Awards: Die Finalisten und Finalistinnen im Überblick

Gleich drei Finalisten kommen in diesem Jahr vom FC Bayern München. Nach der Triple-Saison dürfen Robert Lewandowski (nominiert für Weltfußballer), Manuel Neuer (nominiert für Welttorhüter) und Hansi Flick (nominiert für Welttrainer) auf eine Ehrung hoffen.

Hier könnt Ihr Euch alle diesjährigen Finalisten und Finalistinnen anschauen:

FIFA-Weltfußballer:

Name Verein Robert Lewandowski FC Bayern München Lionel Messi FC Barcelona Cristiano Ronaldo Juventus Turin

FIFA-Welttorhüter:

Name Verein Manuel Neuer FC Bayern München Jan Oblak Atletico Madrid Alisson Becker FC Liverpool

FIFA-Welttrainer-Männer:

Name Verein Hansi Flick FC Bayern München Jürgen Klopp FC Liverpool Marcelo Bielsa Leeds United

FIFA-Weltfußballerin:

Name Verein Pernille Harder FC Chelsea Lucy Bronze Manchester City Wendie Renard Olympique Lyon

FIFA-Welttorhüterin:

Name Verein Sarah Bouhaddi Olympique Lyon Christiane Endler Paris Saint-Germain Alyssa Naeher Chicago Red Stars

FIFA-Welttrainer-Frauen:

Name Verein Emma Hayes FC Chelsea Jean-Luc Vasseur Olympique Lyon Sarina Wiegman Trainerin der niederländischen Nationalmannschaft

FIFA-Puskas-Preis

Name Spiel Giorgian De Arrascaeta Ceara SC - CR Flamengo (25. August 2019) Heung-min Son Tottenham Hotspur FC - FC Burnley (7. Dezember 2019) Luis Suarez FC Barcelona - RCD Mallorca (7. Dezember 2019)

© getty

Weltfußballerwahl der FIFA im Liveticker auf SPOX

Auch bei SPOX halten wir Euch selbstverständlich über alle Entwicklungen bei den FIFA The Best Football Awards auf dem Laufenden, sodass Ihr keine Preisvergabe verpasst.

FIFA: Die vergangenen Weltfußballer im Überblick

Robert Lewandowski könnte nach Luka Modric der einzige Weltfußballer seit 2010 werden, der nicht die Namen Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo trägt. Die vergangenen Weltfußballer im Überblick: