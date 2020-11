England gegen Irland: Das Testspiel heute live im TV und Livestream

Die englische Nationalmannschaft empfängt heute in einem Freundschaftsspiel Irland. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Testspiel - England gegen Irland: Wann und wo?

Das Testspiel zwischen England und Irland steigt am heutigen Donnerstag, den 12. November, um 21 Uhr. Gespielt wird im legendären Londoner Wembleystadion.

Testspiel - England gegen Irland: Heute live im TV und Livestream

Die Partie wird heute live und in voller Länge von DAZN gezeigt: Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte für den Großteil der Länderspiele, darunter auch an diesem Klassiker. Uli Hebel kommentiert das Spiel.

England in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe 2 in Liga A

Die Engländer sind momentan Dritter in ihrer Nations-League-Gruppe. Mit sieben Punkten fehlen nur zwei auf den Tabellenführer aus Belgien. Die Zweitplatzierten Dänen sind punktemäßig gleichauf mit England. Nur in der Tordifferenz unterscheiden sich die Nationen. Die "Three Lions" müssen am Sonntag gegen Belgien ran.

Platzierung Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Belgien 4 3 0 1 10:4 9 2. Dänemark 4 2 1 1 4:2 7 3. England 4 2 1 1 3:2 7 4. Island 4 0 0 4 2:11 0

© imago images / PA Images

Irland in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga B

Irland hingegen ist zwar ebenfalls auf Platz drei in ihrer Gruppe, jedoch mit nur zwei Zählern auf dem Konto und ohne Chance auf die oberen zwei Tabellenplätze. Die ebenfalls sieglosen Bulgaren könnten sogar noch vorbeiziehen. Irland spielt am Sonntag gegen Tabellenführer Wales.