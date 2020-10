"König" Pele wird 80: "Der größte Fußballer aller Zeiten"

Er ist Brasiliens "ewiger" Fußball-König und für viele "der Größte aller Zeiten". Am heutigen Freitag wird Edson Arantes do Nascimento, kurz: Pele, 80 Jahre alt.

Was bleibt einem Jubilar in Corona-Zeiten übrig? Home Office. Im Fall von Pele heißt dies seit Tagen: eintrudelnde Geschenke auspacken, Glückwünsche im Dauerklingeln von WhatsApp beantworten, vor allem aber Video-Botschaften im Akkord aufnehmen. Statt in großer Sause feiert "o Rei", Brasiliens "Fußballkönig", am Freitag seinen 80. Geburtstag virtuell - und wohlauf.

"Ich danke Gott für die Gesundheit, es bis hierhin geschafft zu haben, mit klarem Verstand, nicht sehr intelligent, aber klar im Kopf", meldete sich der wohl größte Fußballer der Geschichte in einem der Home-Videos schon unter der Woche, gefilmt in seiner Strandvilla in Guaruja bei Santos.

"Wegen Inventur vorübergehend geschlossen", ist hinter vorgehaltener Hand aus seinem Mitarbeiterstab zu hören, wenn seit Pandemie-Ausbruch Interview-Anfragen aus aller Welt eintreffen, allein zu seinem Ehrentag über 200. Dass es bei der Bestandsaufnahme genug zu zählen gibt, dafür sorgte der in einem kleinen Dorf namens Tres Coracoes (drei Herzen) geborene Edson Arantes do Nascimento selber.

Jüngster Torschütze in einem WM-Finale, als er 1958 in Schweden gegen die Gastgeber mit 17 Jahren und 249 Tagen zweimal traf. Selber festgehaltene 1281 Treffer in 1363 Spielen. Unzählige Titel überall auf dem Globus mit dem FC Santos, mit Cosmos New York und vor allem die WM-Triumphe 1958, 1962 und 1970 mit der Selecao.

Südamerikas historische Top-11: Weltfußballer ohne Ende - kein Platz für Neymar © getty 1/16 Wir haben unsere Top-11 des Kontinents Südamerika zusammengestellt: Superstar Pele wird heute 80 - natürlich ist sein Platz reserviert. Aber die Konkurrenz ist so groß, dass es selbst für einen Neymar nicht gereicht hat. Zu Recht? Klickt Euch durch! © imago images 2/16 TOR - Amadeo Carrizo: Der argentinische Torhüter stand von 1945 bis 1970 zwischen den Pfosten. Für River Plate lief er insgesamt 521-mal auf. Er gilt als erster Torhüter, der aktiv am Spielgeschehen teilnahm und mit Handschuhen spielte. © imago images 3/16 ABWEHR - Cafu: Die brasilianische Legende war lange Jahre der Rechtsverteidiger in der Selecao. Mit dem Team wurde er 1994 und 2002 Weltmeister. Mit dem AC Milan gewann er zudem die Champions League. © imago images 4/16 Carlos Alberto Torres: Wurde 1998 in die FIFA-Weltauswahl des 20. Jahrhunderts gewählt. Brasilien führte er 1970 als Kapitän zum WM-Titel. Aufs Vereinsebene spielte er u.a. für Fluminese und FC Santos. © imago images 5/16 Roberto Carlos: Der Stern des Linksverteidigers ging bei Inter Mailand auf. Nach nur einer Saison ging es zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er zahlreiche Titel. 2002 außerdem Weltmeister. © imago images 6/16 MITTELFELD – Garrincha: Er gilt neben Pele als größter Fußballer Brasiliens. Auf Vereinsebene spielte er u.a. lange Zeit für Botafago (fast 600 Spiele). 1958 und 1962 Weltmeister. © imago images 7/16 Ronaldinho: Ob Champions League, Weltfußballer oder Weltmeister: Der Zauberfuß gewann fast jeden Titel, den man gewinnen kann. Feierte seine erfolgreichste Zeit beim FC Barcelona. © imago images 8/16 Diego Armando Maradona: Über Boca Juniors und den FC Barcelona fand Maradona in Neapel seine fußballerische Heimat. Als Mannschaftskapitän führte er Argentinien 1986 zum WM-Titel. © imago images 9/16 Enzo Francescoli: Der Uruguayer gehört ebenfalls zur FIFA 100. Er spielte u.a. für Olympique Marseille und River Plate. Mit der Nationalmannschaft gewann er dreimal die Copa America und wurde zweimal zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. © imago images 10/16 ANGRIFF – Lionel Messi: "La Pulga" erzielte bislang in 474 Spielen für den FC Barcelona unglaubliche 438 Tore – die meisten in der spanischen Liga aller Zeiten. Zahlreiche individuelle Auszeichnungen, außerdem Vizeweltmeister 2014. © imago images 11/16 Ronaldo: Ob in Barcelona, Mailand oder Madrid: Der "echte" Ronaldo schoss überall seine Tore und gilt daher als einer der besten Stürmer aller Zeiten. Zudem zweimaliger Weltmeister mit Brasilien. © imago images 12/16 Pele: Der Brasilianer erzielte für seinen Heimatverein FC Santos 638 Spielen unfassbare 619 Tore. Dreimaliger Weltmeister. Außerdem: Fußballer und Sportler des 20. Jahrhunderts. © imago images 13/16 HONORABLE MENTIONS - Zico: Der beidfüßige Mittelfeldregisseur erzielte in 88 Länderspielen für Brasilien 66 Tore. Gewann mit Flamengo Rio de Janeiro 1981 den ersten und bislang einzigen Weltpokal der Vereinsgeschichte. © imago images 14/16 Rivaldo: Zählte zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern seiner Zeit. Er schoss in 157 Spielen für den FC Barcelona 86 Tore und wurde 1999 zu Europas Fußballer und zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Gewann 2002 die Weltmeisterschaft mit Brasilien. © imago images 15/16 Romario: Gewann 1994 die Weltmeisterschaft und die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Auf Vereinsebene bestritt er 109 Spiele für die PSV Eindhoven (98 Tore) und 46 Partien für den FC Barcelona (34 Tore). © imago images 16/16 Kaka: Champions-League-Sieger und Weltfußballer 2007. Die Liste ließe sich noch fast endlos fortsetzen, wir sagen nur: Valderrama, Thiago Silva, Redondo, Di Stefano, Chilavert, Zamorano, Cubillas, Romerito, Neymar, ...

Pele machte die Nummer 10 berühmt

Mehr als 21 Jahre schnürte er bis zum Abschied am 1. Oktober 1977 die Fußballschuhe, machte die Rückennummer 10 weltberühmt - nicht als klassischer Spielmacher, eher als hängende Spitze nach heutigem Spielverständnis. In Dribblings verliebt, auf Tore aus, geschossen mit rechts oder links, mit Gewalt oder Raffinesse, per Kopf oder Fallrückzieher förmlich in der Luft schwebend. "Das Schwierige ist nicht, tausend Tore zu schießen wie Pele, sondern ein Einziges wie Pele", schrieb Brasiliens Poet Carlos Drummond de Andrade in einer Ode an den Modellathleten.

Im zweiten Leben versuchte sich der aus einfachen Verhältnissen stammende Afrobrasilianer - manchmal peinlich, meist mittelprächtig - als Sänger, Schauspieler, Sportminister oder Unternehmer, versilberte seinen Ruf in Werbekampagnen und nutzte den Ruhm als Fußball-Botschafter.

"Angenehm, ich bin Ronald Reagan, aber Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Jedes Kind weiß, wer Sie sind", wurde er vom damaligen US-Präsidenten im Weißen Haus begrüßt. Eine von vielen Anekdoten, die sich um den Mythos ranken.

So soll er Anfang 1969 irgendwo in Afrika einen Krieg gestoppt haben - die einen sprechen vom Kongo, die anderen von Nigeria -, weil die verfeindeten Lager den "Rei" und seine Santos-Gefolgsleute spielen sehen wollten. Wahre Legenden, legendäre Wahrheiten.

Pele wird 80: "Habe gute und schlechte Tage"

Das Talent bekam Pele von Vater Dondinho in die Wiege gelegt, weitervererbt hat er es nur leidlich. Von seinen sieben Kindern versuchten sich nur die beiden Söhne Edinho (Profikarriere als Torhüter und Trainer), der wegen Geldwäsche und Verwicklung in Drogengeschäfte Haftstrafen absaß, und Joshua (College-Fußball in den USA) am Ball, mit wenig Erfolg.

Edinho war zuletzt so etwas wie das Sprachrohr seines Vaters. Im Februar streute er Gerüchte über Depressionen, Pele entgegnete: "Ich habe meine guten wie auch meine schlechten Tage. Das ist für Menschen in meinem Alter normal." Doch die Operationen an Niere (November 2014), Prostata (Mai 2015), Wirbelsäule (Juli 2015) oder an der Hüfte (Dezember 2015) sowie der Tod von Bruder Zoca (77) im März haben Spuren hinterlassen.

Schon vor der Isolation war eine Gehhilfe Peles ständiger Begleiter. Manager Joe Fraga versprach dennoch: "Nach dem Geburtstag werden wir viele Aktionen für seine Stiftung machen." Vorerst aber nur weiterhin in den Sozialen Netzwerken.