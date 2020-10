Nations League: Portugal gegen Schweden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Portugal trifft heute in der Nations League auf Außenseiter Schweden. Wann findet die Partie statt und wo könnt Ihr im TV und Livestream live dabei sein? Hier gibt es die Antwort.

Gleich 20 Spiele der Nations League könnt Ihr heute live auf DAZN sehen. Mit dem Probemonat ist das sogar kostenlos möglich!

Portugal gegen Schweden: Ort, Termin, Schiedsrichter

Das Estadio Jose Alvalade in Lissabon ist heute die Spielstätte der Nations-League-Begegnung zwischen Portugal und Schweden, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr vom serbischen Referee Srdjan Jovanovic.

Im Hinspiel am 8. September machte wie so oft Cristiano Ronaldo den Unterschied. CR7 erzielte beim 2:0 in Solna seine Länderspieltreffer 100 und 101.

Nations League: Portugal - Schweden heute live im TV und Livestream

DAZN versorgt Euch auch heute mit der vollen Ladung Nations League: Der Streamingdienst hält die exklusiven Rechte für sämtliche Spiele des Wettbewerbs ohne deutsche Beteiligung.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es folglich auch bei der Partie Portugal - Schweden nicht. Kommentator Mario Rieker begrüßt Euch rechtzeitig zum Anpfiff auf DAZN, neben dem Einzelspiel könnt Ihr Euch außerdem für die GoalZone-Konferenz mit allen weiteren Spielen des Tages entscheiden.

Lust auf DAZN geweckt? Testet doch das Angebot im Rahmen eines kostenlosen Probemonat und schaltet bei der Bundesliga, Champions League, LaLiga oder vielen weiteren Highlights rein.

© imago images / Bildbyran

Portugal vs. Schweden: Nations League heute im LIVE-TICKER

Kein DAZN-Abo, aber trotzdem Interesse an Portugal vs. Schweden? Dann seid ihr beim Liveticker-Angebot von SPOX bestens aufgehoben.

Hier geht's zum Ticker der Partie.

Hier findet Ihr die Übersicht über alle Liveticker des Tages.

Nations League: Die Topspiel des Tages im Überblick

Der Großteil der Spiele wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Neben der Begegnung der Portugiesen gilt dies auch für England gegen Dänemark oder Italien gegen die Niederlande.

Datum Uhrzeit Partie Stream 14.10.2020 18 Uhr Finnland - Irland DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Polen - Bosnien-Herzegowina DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Italien - Niederlande DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Island - Belgien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr England - Dänemark DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Kroatien - Frankreich DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Portugal - Schweden DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Rumänien - Österreich DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Schottland - Tschechien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Türkei - Serbien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Russland - Ungarn DAZN

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 mit Portugal

Null Punkte, ein Tor, drei Niederlagen: Schweden steht vor dem Abstieg aus der Liga 1, sollten es die Skandinavier in den verbleibenden Spielen nicht schaffen, Kroatien noch zu überholen.