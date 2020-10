Medizincheck in Eindhoven: Ex-BVB-Star Mario Götze vor Wechsel zu PSV

Rio-Weltmeister Mario Götze steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Eredivisie-Topklub PSV Eindhoven.

Mehrere Medien, darunter die Bild und Voetbal International, berichten übereinstimmend, dass der Mittelfeldspieler aktuell seinen Medizincheck beim Europa-League-Teilnehmer absolviert. Anschließend soll er einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Götze ist seit einigen Monaten ohne Klub, sein auslaufender Vertrag beim BVB war nicht verlängert worden. Gerüchte um seine Zukunft kursierten seitdem immer wieder. Als heißester Anwärter auf die Dienste des 28-Jährigen galt zuletzt Hertha BSC.

Bei PSV träfe Götze auf Ex-Bundesligatrainer Roger Schmidt. Der einstige Coach von Bayer Leverkusen übernahm den 24-fachen Meister der Eredivisie Anfang Juli.

Das Transferfenster in den Niederlanden ist heute noch geöffnet. Zudem müssen die Klubs heute ihre Spieler-Meldelisten für die internationalen Wettbewerbe an die UEFA übermitteln. Eindhoven wird in der Europa League vertreten sein.

Am Deadline Day verpflichtete der Klub unter anderem bereits Adrian Fein (FC Bayern) und Marco van Ginkel (FC Chelsea) auf Leihbasis. Früher in der Transferperiode waren zudem Philipp Max vom FC Augsburg und Leipzig-Keeper Yvon Mvogo zu PSV gewechselt.

Mario Götze: Statistiken beim BVB und FC Bayern