Frankreich gegen Ukraine heute live: Das Testspiel im TV und Livetstream

Der amtierende Weltmeister Frankreich testet am heutigen Mittwoch gegen Deutschlands Nations-League-Gegner Ukraine. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Frankreich gegen die Ukraine: Anpfiff und Austragungsort

Das Freundsschaftsspiel zwischen Frankreich und der Ukraine findet am heutigen Mittwoch (6. Oktober) um 21.10 Uhr statt. Gespielt wird im Stade de France in Saint-Denis, einem nördlichen Vorort von Paris. Zuschauer sind in Frankreich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Frankreich - Ukraine heute live im TV und Livestream

Freundschaftsspiele ohne deutsche Beteiligung könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen, so auch nicht die Partie zwischen der französischen Nationalmannschaft und der Ukraine. Auch ein Livestream steht für diese Partie nicht zur Verfügung.

So könnt Ihr unter anderem Frankreichs Spiele in der Nations League gegen Portugal (11. Oktober) und Kroatien (14. Oktober) live sehen. Die Partie zwischen der Ukraine und der deutschen Nationalmannschaft am 10. Oktober zeigt hingegen RTL.

Frankreich vs. Ukraine: Voraussichtliche Aufstellung

Bei den Hausherren aus Frankreich werden voraussichtlich einige Veränderungen im Kader zu erwarten sein. Es ist eine der letzten Möglichkeiten für Trainer Didier Deschamps, seinen hochtalentierten Kader vollständig auszutesten. Gut möglich, dass dabei auch Debütanten wie Aouar zum Einsatz kommen.

Eine Prognose über die Aufstellung der Gäste ist nahezu unmöglich. Nach Schlussmann Andrej Pjatow und Mittelfeldspieler Taras Stepanenko wurden nun auch die Torhüter Andrej Lunin und Juri Pankiw positiv auf COVID-19 getestet.

FRA: Lloris - Lenglet, Hernandez, Upamecano - Mendy, Nzonzi, Kante, Sissoko - Griezmann - Martial, Ben Yedder

Diese Franzosen gewannen als amtierende Weltmeister die Champions League © imago images / Kolvenbach 1/15 Weltmeister und Champions-League-Sieger: Wer sich im Fußball mit solchen Lorbeeren schmücken darf, hat eigentlich alles erreicht. Doch welche französischen Spieler hatten das Glück, gleich beides auf einmal zu sein? Gar nicht mal so viele. © imago images / Laci Perenyi 2/15 CHRISTIAN KAREMBEU: War bei der WM 1998 zunächst Reservist, rückte aber aufgrund seiner Vielseitigkeit im Turnierverlauf in die Stammformation. Spielte im Finale eine knappe Stunde und durfte anschließend den WM-Pokal in den Nachthimmel von Paris recken. © imago images / Sven Simon 3/15 Vollbrachte das Kunststück nicht nur, als CL-Sieger mit Real Madrid zur WM 1998 zu reisen, sondern nur zwei Jahre nach dem Triumph von Paris erneut den Henkelpott zu gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war er bei Real jedoch nur noch Ergänzungsspieler. © imago images / WEREK 4/15 BIXENTE LIZARAZU: Machte bei der Heim-WM 1998 auf dem Weg zum Titel alle Spiele bis auf das unwichtige dritte Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1) über die volle Distanz und galt fortan als einer der besten Linksverteidiger der Welt. © imago images / Ulmer 5/15 Drei Jahre später folgte dann mit dem FC Bayern die Krönung auf europäischer Bühne. Besonders in der K.o.-Phase gegen Real Madrid, Manchester United und im Finale gegen Valencia war Lizarazu gesetzt. © imago images / Werek 6/15 ZINEDINE ZIDANE: Der magische Zizou musste sogar noch ein Jahr länger auf seine doppelte Krönung warten als Lizarazu. Erst wurde er 1998 mit einem Doppelpack im WM-Finale gegen Brasilien zum französischen Volkshelden. © imago images / Contrast 7/15 Vier Jahre danach erlangte er diesen Status auch für alle Madrilenen. Mit einem der schönsten Tore in der Champions-League-Finalgeschichte schoss Zidane die Königlichen im Finale gegen Leverkusen zum dritten CL-Titel in vier Jahren. © imago images / / Gribaudi/ImagePhoto 8/15 RAPHAEL VARANE: Beim heute 27 Jahre alten Innenverteidiger lief es andersrum. Varane wurde viermal CL-Sieger und erst dann folgte die Krönung auf der Weltbühne. Beim ersten CL-Titel war er noch Reservist, spielte aber das Finale gegen Atletico für Pepe. © imago images / / ULMER Pressebildagentur 9/15 Es war eine Art Wachablösung: Fortan bildeten Sergio Ramos und er die königliche Stamm-Innenverteidigung. In der Equipe Tricolore war er schon ab 2014 gesetzt. 2018 verpasste er keine einzige Minute und war ein Schlüsselspieler beim WM-Triumph. © imago images / ULMER Pressebildagentur 10/15 LUCAS HERNANDEZ: Das galt in Russland auch für den kommenden Bundesliga-Rekordtransfer. Hernandez spielte eine starke Weltmeisterschaft und stand wie Varane über die gesamte Turnier-Distanz auf dem Platz. © imago images / Poolfoto 11/15 In der CL blieb ihm der Titel auf dramatische Art und Weise mit Atletico Madrid im Finale 2016 gegen Real versagt. 2019 folgte sein Wechsel für 80 Mio. Euro zum FC Bayern, mit dem er als Reservist (auch aufgrund von Verletzungen) das Triple gewann. © imago images / Sven Simon 12/15 BENJAMIN PAVARD: Sein Stern ging 2018 bei der WM in Russland auf. Lediglich im Gruppenspiel gegen Dänemark wurde er geschont, sein bis dato einziges Länderspieltor war eine absolute Traumbude im Achtelfinale gegen Argentinien. © imago images / Poolfoto 13/15 Zwei Jahre und ein Wechsel zum FC Bayern später darf sich Pavard als amtierender Weltmeister auch CL-Sieger nennen. Pavard spielte sich im Laufe der Saison fest, verpasste das Finalturnier in Lissabon jedoch größenteils wegen einer Fußverletzung. © imago images / Sven Simon 14/15 CORENTIN TOLISSO: Lieferte sich bei der WM mit Blaise Matuidi ein Rennen um den Stammplatz im linken zentralen Mittelfeld, den vorwiegend der damalige Juve-Star für sich entschied. Spielte dennoch eine nicht unwichtige Rolle auf dem Weg zum WM-Titel. © imago images / Poolfoto 15/15 Bei den Bayern wurde seine Rolle nach seinem 2018 erlittenen Kreuzbandriss immer kleiner. Auf dem Weg zum Triple kam Tolisso nur noch zu Kurzeinsätzen, im Finale gegen PSG spielte er vier Minuten. Nichtsdestotrotz: Weltmeister und CL-Sieger.

Nations League: Die Ligen mit Frankreich und Ukraine

Frankreich gewann bei der Neuauflage des WM-Finals von 2018 deutlich mit 4:2 gegen Kroatien. Das erste Spiel endete für Kylian Mbappe, Hugo Lloris und Co. 1:0 in Schweden.

Ukraine, das am kommenden Samstag auf Deutschland trifft, kam zwar mit 0:4 gegen Spanien unter die Räder, siegte dann aber mit 2:1 gegen die Schweiz.