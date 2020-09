Arjen Robben: Karriereende? "Ihr seid mich nicht los"

Arjen Robben hat Spekulationen über ein Karriereende nach seinem missglückten Comeback entschieden zurückgewiesen. "Das Wort aufgeben gibt es bei mir nicht", wird der 36-Jährige bei De Volkskrant zitiert.

Robben hatte sich am Sonntag beim 1:3 des FC Groningen gegen die PSV Eindhoven wohl an der Leiste verletzt (die Szene im Video) und war nach 29 Minuten ausgewechselt worden. In den Niederlanden wurde schon die Frage gestellt, ob es das nun mit Robbens Karriere gewesen sein könnte.

Der ehemalige Profi von Bayern München sprach von einem "Worst-Case-Szenario", betonte aber kämpferisch: "Ich kann es nicht ändern. Ihr seid mich nicht los." Wie lange Robben ausfallen wird, ist offen.

Der ehemalige Nationalspieler hatte nach der Saison 2018/19 beim FC Bayern seine Karriere eigentlich beendet. Im Sommer war Robben dann aber nach einjähriger Pause zu seinem Heimatverein Groningen zurückgekehrt.