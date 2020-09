Nations League: Slowenien gegen Griechenland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Slowenien trifft am ersten Spieltag der Nations League auf Griechenland. Beide Mannschaften sind in Liga C eingestuft und haben sicherlich den Anspruch, mindestens eine Liga weiter oben zu spielen. Hier bekommt Ihr die Informationen darüber, wo Slowenien gegen Griechenland heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

DAZN ist die Heimat der Nations-League-Saison 2020/21! Sichert Euch den kostenlosen Probemonat und schaut das Aufeinandertreffen zwischen Slowenien und Griechenland heute Abend live und exklusiv in voller Länge!

Slowenien gegen Griechenland: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie Slowenien gegen Griechenland steigt am heutigen Eröffnungstag der Nations-League-Spielzeit 2020/21 um 20:45 Uhr im Stadion Stozice in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus Schottland wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Bobby Madden

Bobby Madden Assistenten: Graeme Stewart, David Roome

Graeme Stewart, David Roome Vierter Offizieller: Donald Robertson

© imago images / Pacific Press Agency

Nations League: Slowenien gegen Griechenland heute live im TV und Livestream sehen

Live und exklusiv in voller Länge läuft die Begegnung nur auf DAZN. Auf DAZN seht Ihr alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live! Dazu gibt es die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft ab 0 Uhr im Re-Live.

Auf DAZN seht Ihr zudem über 100 Spiele der Champions League, die komplette Europa League, das Beste aus Serie A, MLS, LaLiga und Ligue 1 sowie 40 Spiele der Bundesliga. Auch andere Wettbewerbe wie der FA Cup, die Copa del Rey oder die Coppa Italia.

Abonnenten dürfen sich außerdem auf Live-Sport aus der NBA, MLB, NHL, NFL, UFC, Darts, Formel E, MotoGP, Bowling, Boxen, Tennis und vieler weiteren Sportarten freuen.

11,99 Euro kostet DAZN nach dem kostenlosen Probemonat, Ihr könnt aber auch jederzeit monatlich kündigen. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen und somit zu sparen (umgerechnet nur 9,99 Euro pro Monat). Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Nations League: Slowenien gegen Griechenland heute im Liveticker

SPOX begleitet die Spiele im Liveticker. Neben allen Einzelspielen gibt es auch einen Konferenzticker.

Nations League: Die Gruppeneinteilung in Liga C

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Montenegro Georgien Griechenland Albanien Zypern Nordmazedonien Kosovo Weißrussland Luxemburg Estland Slowenien Litauen Aserbaidschan Armenien Moldau Kasachstan

Nations League: Der Spielplan für Gruppe C3