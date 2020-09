Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutigen Montag finden Spiele der Nations League statt. Welche Mannschaften außerdem noch spielen und wie Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Fußball heute: Diese Spiele finden am 7. September statt

Der Schwerpunkt in der Fußballwelt liegt am heutigen Montag natürlich bei der Nations League. Acht Spiele des zweiten Spieltags stehen bevor. Jedoch tut sich auch auf Klub-Ebene ein wenig. Vizemeister Borussia Dortmund bestreitet um 17 Uhr in Dortmund ein Testspiel gegen Sparta Rotterdam.

Der Nations-League-Tag beginnt ab 16 Uhr mit der Begegnung zwischen Kasachstan und Weißrussland. Die anderen sieben Duelle starten alle um 20.45 Uhr. Darunter auch der Kracher zwischen den Niederlanden und Italien.

Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast Übertragung 16 Uhr Nations League Kasachstan Weißrussland DAZN 17 Uhr Testspiel Borussia Dortmund Sparta Rotterdam Sky Sport News 20.45 Uhr Nations League Bosnien & Herzegowina Polen DAZN 20.45 Uhr Nations League Niederlande Italien DAZN 20.45 Uhr Nations League Nordirland Norwegen DAZN 20.45 Uhr Nations League Österreich Rumänien DAZN 20.45 Uhr Nations League Israel Slowakei DAZN 20.45 Uhr Nations League Tschechien Schottland DAZN 20.45 Uhr Nations League Albanien Litauen DAZN

Fußball heute live: Die Spiele live im TV und Livestream sehen

Das Testspiel des BVB gegen Sparta Rotterdam wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen sein. Sky Sport News übernimmt die Übertragung dafür. Diese beginnt um 16.45 Uhr.

Die heutigen Nations-League-Spiele hingegen werden allesamt von DAZN übertragen.

Fußball heute im Liveticker

Alle Partien des heutigen Nations-League-Abends gibt es bei SPOX im Liveticker. Dort könnt Ihr bei den wichtigsten Spielaktionen mitlesen, falls Ihr kein DAZN-Abonnement habt.

Die Übersicht der Nations-League-Liveticker findet Ihr hier.

Nations League: Die Gruppe vier der Liga A im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in Gruppe vier der Liga A. In den Spielen gegen Spanien und die Schweiz gab es jeweils ein 1:1-Unentschieden. Somit muss die DFB-Elf im Moment auf Platz drei verweilen.