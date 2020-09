Nations League: Frankreich gegen Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League kommt es heute zum Top-Spiel zwischen Frankreich gegen Kroatien. Was Ihr alles zu diesem Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Frankreich gegen Kroatien: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den Teams wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort für das Spiel ist das Stade de France.

Folgendes rumänisches Schiedsrichtergespann übernimmt die Spielleitung:

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan

Ovidiu Hategan Assistenten: Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe Vierter Offizieller: Sebastian Coltescu

Nations League: Frankreich vs. Kroatien heute live im TV und Livestream sehen

Im Free-TV gibt es die Partie nicht zu sehen, dafür aber im Livestream. DAZN zeigt nahezu alle Spiele der Nations League live und in voller Länge. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft gibt es auf DAZN übrigens jeweils ab 0 Uhr im Re-Live.

Kurz vor Anpfiff geht heute folgendes Personal auf Sendung:

Kommentator: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Experte: Alexis Menuge

Frankreich vs. Kroatien: Die Nations League heute im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu allen Spielen der Nations League einen Liveticker an. Neben allen Einzelspielen gibt es auf SPOX auch einen Konferenzticker.

Frankreich vs. Kroatien: Alle Duelle im Überblick

Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaft liegt rund zwei Jahre zurück. Damals besiegte Frankreich die Kroaten im Finale der Weltmeisterschaft mit 4:2. Zuvor gab es fünf weitere Spiele, in denen Kroatien noch keinen Sieg einfahren konnte.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis WM 2018 (Finale) 15.07.2018 4:2 Freundschaftsspiel 29.03.2011 0:0 EM 2004 (Gruppenphase) 17.06.2004 2:2 Freundschaftsspiel 28.05.2000 0:2 Freundschaftsspiel 13.11.1999 3:0 WM 1998 (Halbfinale) 08.07.1998 2:1

Nations League: Die Gruppe mit Frankreich und Kroatien

Neben den beiden Nationen sind in der Gruppe 3 der Liga A noch Schweden und Titelverteidiger Portugal vertreten. Der Tabellenletzte steigt in die Liga B ab.