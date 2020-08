Nations League: David Alaba vom FC Bayern trotz CL-Finale im Kader von Österreich

Für Abwehrchef David Alaba von Triple-Sieger Bayern München fällt der Urlaub kürzer aus als erhofft. Der 28-Jährige wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda für den Nations-League-Auftakt mit Länderspielen in Oslo gegen Norwegen am 4. September und drei Tage später in Klagenfurt gegen Rumänien nominiert.

Insgesamt berief Foda 18 Profis aus der deutschen Bundesliga in den 23er-Kader, darunter Neuling Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Anders als sein österreichischer Kollege verzichtet Bundestrainer Joachim Löw im September auf vier hoch belastete Bayern-Stars um DFB-Kapitän Manuel Neuer und zwei Spieler aus Leipzig.

Foda fehlt China-Legionär Marko Arnautovic, der aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen absagen musste. Auch der Schalker Alessandro Schöpf wurde nicht berücksichtigt. "Er hat mich Montag telefonisch informiert, dass er jetzt für diesen Lehrgang nicht zur Verfügung steht", sagte Foda auf Nachfrage.