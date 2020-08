Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Heute ist kein gewöhnlicher Tag in der Welt des Fußballs. Hier kriegt ihr alle Informationen zu den heutigen Spielen und wo diese im TV und Livestream übertragen werden.

Fußball heute live: Diese Partien laufen am heutigen Sonntag (23. August)

Das heutige Highlight ist gleichzeitig das Fußball-Highlight des Jahres. Um 21 Uhr beginnt das Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Estadio da Luz in Lissabon.

Während PSG heute Abend versucht, den erst zweiten CL-Titel für einen französischen Klub zu holen, hat der Ligabetrieb in der Ligue 1 bereits begonnen. Um 13 Uhr empfängt AS Monaco Stade Reims zum ersten Pflichtspiel des ehemaligen Bayern-Trainers Niko Kovac.

Auch die Primera Division in Spanien wird schon bald wieder den regulären Saisonbetrieb aufnehmen. Doch noch stehen nicht alle Teilnehmer an der kommenden LaLiga-Saison fest. Nach einem 0:0 im Hinspiel gilt für das Rückspiel zwischen dem FC Girona und CF Elche: Der Sieger darf sich in der kommenden Spielzeit mit dem FC Barcelona, Real Madrid und Co. messen.

Außerdem steht heute der 2. Spieltag in der Regionalliga Nordost an. Um 13.30 Uhr spielt der 1. FC Lok Leipzig gegen den Berliner AK 07, um 14.05 Uhr beginnt die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und Energie Cottbus.

Fußball heute live: So könnt ihr die heutigen Spiele live im TV und Livestream sehen

Auch heute ist DAZN eure Anlaufstelle für Live-Fußball. Der Streamingdienst beginnt die Vorberichterstattung für FCB-PSG um 20.30 Uhr mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker. Dort habt ihr die Wahl, ob ihr das Spiel mit eingespielter Fan-Atmosphäre verfolgen wollt oder ohne. Das Finale der Champions League läuft auch im Free-TV im ZDF (ab 20.15 Uhr) oder auf dem Bezahlsender Sky (ab 19 Uhr).

Der Live-Fußball beginnt heute jedoch bereits um 13 Uhr mit Niko Kovacs Debüt als Cheftrainer von AS Monaco gegen Stade Reims. Kommentator David Ploch und Experte Alexis Menuge erwarten euch auf DAZN pünktlich zum Anpfiff.

Zum Abschluss des Tages könnt Ihr dort auch das Qualifikationsspiel für die Primera Division zwischen Girona und Elche schauen oder es schon parallel zum CL-Endspiel laufen lassen.

Die beiden Partien in der Regionalliga Nordost laufen im MDR. Ihr könnt sie mithilfe der MDR-Mediathek auch über eure mobilen Geräten live verfolgen.

Champions-League-Finale, Head-to-Head FC Bayern vs. PSG: Auf dem Papier eine klare Sache © imago images/Poolfoto 1/28 Der FC Bayern trifft im Champions-League-Finale auf PSG: Wer hat im Vergleich der Starensembles die Nase vorn? Das Head-to-Head. © imago images / Poolfoto 2/28 TOR - Keylor Navas: Der 33-Jährige hat die Königsklasse mit Real Madrid mehrfach gewonnen - aber gehört er wirklich in die Kategorie "Weltklasse"? Fehlte im Halbfinale verletzt, soll aber fürs Finale einsatzbereit sein. © imago images / Poolfoto 3/28 Manuel Neuer: Spielte eine starke Saison, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Zeigte sich gegen Lyon aber gut aufgelegt, auf der Linie und beim Herauslaufen. Punkt für Bayern: 0 - 1. © imago images / Poolfoto 4/28 ABWEHR - Thilo Kehrer: Beim Finalturnier gesetzt, nachdem er zu Saisonbeginn lange ausfiel. In Lissabon zeigte sich der deutsche Nationalspieler ohne Fehl und Tadel. © imago images / Poolfoto 5/28 Joshua Kimmich: Wird auch im Finale den Rechtsverteidiger geben - und das äußerst offensiv. Sein Plus: Er ist deutlich vielseitiger als Kehrer und kann nach vorn viele Akzente setzen. Punkt für Bayern: 0 - 2. © imago images / Poolfoto 6/28 Thiago Silva: Galt lange als einer der besten Innenverteidiger der Welt, hat unfassbar viel Erfahrung. Über seinen Zenit ist er mit 35 jedoch hinaus - sein Vertrag bei PSG wird nicht mehr verlängert: Es wird sein letztes Hurra. © imago images / Poolfoto 7/28 Jerome Boateng: War schon mehrfach praktisch aussortiert, unter Flick jedoch wieder gesetzt. Die ganz große Geschwindigkeit fehlt, war aber im Halbfinale stark - bis zu seiner Auswechslung. Ist er zu 100 Prozent fit? Unentschieden. 0,5 - 2,5. © imago images / PanoramiC 8/28 Prisnel Kimpembe: Läuft international noch etwas unter dem Radar, gehört aber zu den aufstrebendsten Innenverteidigern in Europa. Gegen Leipzig war er im Halbfinale eine Bank. Mit 25 zudem noch nicht auf seinem Zenit angekommen. © imago images / Poolfoto 9/28 David Alaba: Machte aus der Not eine Tugend, als er in die Innenverteidigung rückte - und ist dort nicht mehr wegzudenken. Schnell, zweikampfstark, gut im Spielaufbau. Jetzt steht seine vielleicht größte Herausforderung an. Punkt für Bayern: 0,5 - 3,5. © imago images / Poolfoto 10/28 Juan Bernat: Einen "Scheißdreck" spielt er bei PSG ganz sicher nicht zusammen, traf im Halbfinale gegen Leipzig sogar per Kopf. In der Vorwärtsbewegung aber deutlich stärker als im Abwehrspiel. © imago images / Xinhua 11/28 Alphonso Davies: Spätestens nach seinem Tänzchen gegen Barca war auch dem Letzten klar, dass Phonzie auf dem besten Weg zum Superstar ist. Seine unglaubliche Schnelligkeit wird gegen PSG zum Tragen kommen. Punkt für Bayern: 0,5 - 4:5. © imago images / Poolfoto 12/28 MITTELFELD - Marquinhos: Tuchel funktionierte den Innenverteidiger zum Sechser um - mit durchschlagendem Erfolg. Für die Balance zwischen Offensive und Defensive verantwortlich. War zudem im Viertel- und Halbfinale als Torschütze erfolgreich. © imago images / Poolfoto 13/28 Thiago: Auch weil er neben Goretzka als Terrier und Spielgestalter glänzt, kann Kimmich hinten aushelfen. Es wird wohl Thiagos letztes Spiel im Bayern-Trikot. Gegen Lyon aber mit ungewohnten Schwächen im Passspiel. Punkt für PSG: 1,5 - 4,5. © imago images / PanoramiC 14/28 Leandro Paredes: Solider, eher unauffälliger Abräumer im Mittelfeld, unter Tuchel spielte er dieses Jahr nicht immer Stamm. Empfahl sich aber mit einem tadellosen Auftritt gegen Leipzig (60 Prozent Zweikampfquote). © imago images / Poolfoto 15/28 Leon Goretzka: Für einige Beobachter mittlerweile der "beste Box-to-Box-Spieler der Welt". Mit neu gewonnener Muskelmasse auch im Abschluss noch gefährlicher geworden. Gegen Lyon aber nicht in Topform. Punkt für Bayern: 1,5 - 5,5. © imago images / PanoramiC 16/28 Ander Herrera: Der Spanier macht das Mittelfeld stabil und bringt enorme Erfahrung mit. Kam nach fünf Jahren bei Manchester United 2019 nach Paris. Auch er könnte die Steilpässe auf Neymar und Mbappe spielen. © imago images / Poolfoto 17/28 Thomas Müller: Der "Raumdeuter" zeigte sich gegen Barcelona von seiner besten Seite, er ist die personifizierte Unberechenbarkeit und seit Wochen in Topform. Aber auch er blieb gegen Lyon unauffällig. Punkt für Bayern: 1,5 - 6:5. © imago images / Poolfoto 18/28 OFFENSIVE - Angel Di Maria: Kaum einer wird so unterschätzt wie der Argentinier, dabei ist er gerade in wichtigen Spielen eigentlich immer da. Gegen Leipzig der Mann des Spiels. Brutal erfahren, schnell und torgefährlich. © imago images / Poolfoto 19/28 Serge Gnabry: Dass sein Stern bei den Bayern so aufgeht, damit hätten viele nicht gerechnet. In dieser Champions-League-Saison extrem torgefährlich, auch gegen Lyon mit dem Doppelpack. Unentschieden. 2 - 7. © imago images / Poolfoto 20/28 Neymar: So stark war der Superstar selten - wenn man vom Torabschluss der letzten zwei CL-Spiele absieht. Schnell, dribbelstark, dazu das gute Auge für die Mitspieler: Er ist fast unmöglich auszuschalten. Messi und CR7 sind raus. Wird es sein Finale? © imago images / Poolfoto 21/28 Ivan Perisic: Hat sich auf der linken Seite etwas überraschend festgespielt, aber seine Leistung stimmt. Unheimlich laufstark, stellt sich in die Dienste der Mannschaft, dazu traf er gegen Barca. Aber er ist kein Neymar. Punkt für PSG: 3 - 7. © imago images / Poolfoto 22/28 Kylian Mbappe: Stehen die Bayern so offen wie gegen Lyon, könnte es das Spiel des Weltmeisters werden. Einer der schnellsten Spieler im Weltfußball, dazu torgefährlich. Hat nach seiner Verletzung aber erst einmal über 90 Minuten gespielt. © imago images / Poolfoto 23/28 Robert Lewandowski: Gäbe es 2020 den Ballon d'Or, der Pole wäre klarer Favorit. Schon 15 Tore in dieser Champions-League-Saison, er trifft eigentlich immer. In dieser Form auch einem Mbappe überlegen. Punkt für Bayern: 3 - 8. © imago images/Poolfoto 24/28 Ersatzbank PSG: Wäre Marco Verratti vollständig fit, würde er von Beginn an spielen. Das größte Ass in Tuchels Ärmel, der viele Offensiv-Optionen hat (Icardi, Sarabia, Choupo-Moting, Draxler), defensiv aber eher dünn besetzt ist. © imago images/Poolfoto 25/28 Ersatzbank Bayern: Flicks Einwechselspieler machten in der Finalrunde bisher einen guten Eindruck, die Startelf konnten Coutinho, Coman und Co. aber noch nicht angreifen. Süle könnte wichtig werden, wenn Boateng nicht durchhält. Unentschieden. 3,5 - 8,5. © imago images / Poolfoto 26/28 Trainer PSG: Thomas Tuchel gilt als meisterhafter, aber etwas unterkühlter Taktiker. Jetzt scheint es endlich zu passen mit ihm und den PSG-Stars. Er weiß genau, wie Bayern spielen wird, aber: Hinten drinstehen und kontern ist eigentlich nicht sein Ding. © imago images/Poolfoto 27/28 Trainer Bayern: Hansi Flick ist zwar jung in "Cheftrainer-Jahren", kennt sich aus der Nationalmannschaft aber mit Turnieren aus. Verkörpert Bayerns "mia san mia", will auch gegen PSG pressen und dominieren. Das wird riskant! Unentschieden: 4 - 9. © imago images/Poolfoto 28/28 Fazit: Auf dem Papier haben die Bayern also mit 9:4 klar die Nase vorn, etliche Leistungsträger befanden sich zuletzt in Topform. Über seine Offensivstars und eine erfolgreiche Taktik könnte Tuchel diesen Rückstand aber wettmachen. Es wird spannend!

Fußball heute live: Die heutigen Spiele im Überblick