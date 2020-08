29. August: Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag (29. August) ist Einiges los in der Welt des Live-Fußballs. Testspiele, die ersten Pokalspiele und sogar regulärer Ligabetrieb stehen heute an. Hier erfahrt Ihr, welche Fußballspiele heute laufen und wie Ihr sie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fußball heute live: Diese Spiele laufen am heutigen Samstag (29. August) live

Neben dem Live-Fußball-Highlight des Tages im FA Community Shield zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool testen einige deutsche Klubs ihre Form in der Saisonvorbereitung in Vorbereitungsspielen. Außerdem befinden sich die MLS und die Ligue 1 bereits im regulären Ligabetrieb.

Hier ein Überblick über die heutigen Spiele und wo Ihr sie live verfolgen könnt:

Anpfiff Land Wettbewerb Spieltag Heim Gast TV Livestream Liveticker 12:00 Uhr International Testspiel - SV Darmstadt -:- Norwich City - Darmstadt 98 (YouTube) - 13:00 Uhr Deutschland Testspiel - TSG Hoffenheim -:- 1. FSV Mainz 05 - 05er.tv - 14:00 Uhr International Testspiel - SV Darmstadt -:- Norwich City - Darmstadt 98 (YouTube) - 14:00 Uhr Deutschland Regionalliga Nordost 3. Carl Zeiss Jena -:- 1. FC Lok Leipzig - MDR Mediathek - 14:30 Uhr International Testspiel - FC St. Gallen -:- SC Freiburg - scfreiburg.com - 15:00 Uhr Deutschland Testspiel - VfB Stuttgart -:- Arminia Bielefeld Servus TV ServusTV - 15:00 Uhr International Testspiel - FC Groningen -:- SV Werder Bremen Sky Sport News HD Sky Sport News HD - 15:30 Uhr Deutschland Testspiel - 1. FC Köln -:- VfL Wolfsburg - VfL Wolfsburg (YouTube) - 15:30 Uhr Deutschland Testspiel - 1899 Hoffenheim -:- 1. FSV Mainz 05 - 05er.tv - 16:00 Uhr Deutschland Testspiel - 1. FC Nürnberg -:- Türkgücü München - fcn.de - 16:00 Uhr Deutschland Regionalliga Nordost 3. BSG Chemie Leipzig -:- Hertha BSC II MDR Fernsehen MDR Mediathek - 16.00 Uhr Deutschland Regionalliga Nordost 3. Chemnitzer FC -:- Germania Halberstadt MDR Fernsehen MDR Fernsehen - 16:30 Uhr Österreich ÖFB-Cup 1. Schwarz-Weiß Bregenz -:- FC Red Bull Salzburg ORF 1 ORF TVthek - 17:00 Uhr Deutschland Testspiel - SSV Jahn Regensburg -:- FC Augsburg - FCA TV - 17:00 Uhr International Testspiel Hertha BSC -:- PSV Eindhoven SPORT1 SPORT1 Livestream - 17:15 Uhr Deutschland Testspiel FC St. Pauli -:- SV Werder Bremen Sky Sport News HD Sky Sport News HD - 17:30 Uhr England FA Community Shield FC Liverpool -:- FC Arsenal - DAZN - 18:00 Uhr Frankreich Ligue 1 2. Stade Rennes -:- HSC Montpellier Teleclub Zoom DAZN SPOX 19:00 Uhr International Testspiel Ajax Amsterdam -:- Eintracht Frankfurt SPORT1 SPORT1 Livestream - 20:30 Uhr Österreich ÖFB-Cup 1. ASV Siegendorf -:- LASK Linz ORF Sport+ ORF TVthek - 21:30 Uhr USA MLS 3. Atlanta United -:- Orlando City SC - DAZN -

Fußball heute live: Was ist DAZN?

DAZN zeigt heute das FA Community Shield, zwei Spiele der Ligue 1 und ein Spiel der US-amerikanischen MLS. Demnach könnt Ihr dort heute Weltstars wie Mo Salah, Pierre-Emerick Aubameyang und noch viele mehr sehen.

Der Streamingdienst zeigt internationalen Top-Fußball aus der Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und Champions League. Außerdem seht Ihr dort großartigen US-Sport aus der NBA, NFL, MLB und NHL sowie Boxkämpfe und WWE, UFC, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport und noch vieles mehr.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro.