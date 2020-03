NxGn-Award 2020: Goal kürt Rodrygo und Lena Oberdorf zu den besten Talenten der neuen Generation

Zum fünften Mal hat Goal die besten 50 Nachwuchstalente der Welt gekürt. Zum ersten Mal gibt es auch eine Gewinnerin. Die Ranglisten wurden von Journalisten aus dem Goal-Netzwerk aus über 39 Nationen ausgewählt und bewerten die besten Youngsters überwiegend unter 18 Jahre, die am oder nach dem 01. Januar 2001 geboren sind.

Angreifer Rodrygo von Real Madrid und Essens Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf sind die Sieger des Goal NxGn-Awards 2020. Damit führen die beiden Profis die NxGn-Listen mit den besten Talenten der neuen Generation im Frauen- und Männerfußball an.

Oberdorf gewinnt den ersten NxGn-Award der Frauen

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine NxGn-Liste der Frauen und Lena Oberdorf ist nach einem beeindruckenden Jahr, indem die vielseitige Fußballerin mit gerade einmal 18 Jahren zum festen Bestandteil in der Nationalmannschaft und in ihrem Klub in Essen geworden ist, verdient an der Spitze. Oberdorf, die auch Birgit Prinz als jüngste deutsche Nationalspielerin bei einer Weltmeisterschaft ablöste, konnte sich gegenüber der Zweitplatzierten Jordyn Huitema von Paris Saint-Germain und der Drittplatzierten Claudia Pina vom FC Barcelona durchsetzen.

"Ich bin sehr stolz und es ist für mich eine große Motivation meinen Weg weiterzugehen. Für mich war Fußball immer ein Hobby und macht mir unheimlich viel Spaß. Es fühlt sich nicht an, als wäre es meine Arbeit", sagt Oberdorf.

Goal NxGn 2020: Die 50 besten Nachwuchsspieler der Welt © imago images 1/51 Alljährlich kürt Goal in seinem Format "NxGn" die 50 besten Nachwuchsspieler der Welt. Das finale Ranking von 2020 im Überblick. © imago images 2/51 Platz 50: Pablo Moreno (Juventus Turin, Spanien) - Jahrgang 2002 - Position: ST © Twitter 3/51 Platz 49: Luqman Hakim (KV Kortrijk, Malaysia) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 4/51 Platz 48: Luca Unbehaun (Borussia Dortmund, Deutschland) - Jahrgang 2001 - Position: TW © imago images 5/51 Platz 47: Naci Unuvar (Ajax Amsterdam, Niederlande) - Jahrgang 2003 - Position: LF © imago images 6/51 Platz 46: Daniel Maldini (AC Mailand, Italien) - Jahrgang 2001 - Position: ST 7/51 Platz 45: Xavi Simons (Paris Saint-Germain, Niederlande) - Jahrgang 2003 - Position: ST © imago images 8/51 Platz 44: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, Deutschland) - Jahrgang 2004 - Position: ST © imago images 9/51 Platz 43: Efrain Alvarez (LA Galaxy, Mexiko) - Jahrgang 2002 - Position: ZOM © imago images 10/51 Platz 42: Alessio Riccardi (AS Rom, Italien) - Jahrgang 2001 - Position: ZM © imago images 11/51 Platz 41: Bryan Gil (FC Sevilla, aktuell per Leihe bei Leganes, Spanien) - Jahrgang 2001 - Position: LF © imago images 12/51 Platz 40: Troy Parrott (Tottenham Hotspur, Irland) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 13/51 Platz 39: Konrad de la Fuente (FC Barcelona, USA) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 14/51 Platz 38: Isaac Lihadji (Olympique Marseille, Frankreich) - Jahrgang 2002 - Position: RF © imago images 15/51 Platz 37: Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastian, Spanien) - Jahrgang 2001 - Position: LF © imago images 16/51 Platz 36: Marcos Paulo (Fluminense, Portugal) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 17/51 Platz 35: Lucien Agoume (Inter Mailand, Frankreich) - Jahrgang 2002 - Position: ZM © imago images 18/51 Platz 34: Gabriel Veron (Palmeiras, Brasilien) - Jahrgang 2002 - Position: RF © imago images 19/51 Platz 33: Billy Gilmour (FC Chelsea, Schottland) - Jahrgang 2001 - Position: ZM © imago images 20/51 Platz 32: Ki-Jana Hoever (FC Liverpool, Niederlande) - Jahrgang 2002 - Position: IV © imago images 21/51 Platz 31: Benoit Badiashile (AS Monaco, Frankreich) - Jahrgang 2001 - Position: CB © imago images 22/51 Platz 30: Antonio Marin (Dinamo Zagreb, Kroatien) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 23/51 Platz 29: Tomas Tavares (Benfica Lissabon, Portugal) - Jahrgang 2001 - Position: RV © imago images 24/51 Platz 28: Yari Verschaeren (RSC Anderlecht, Belgien) - Jahrgang 2001 - Position: ZOM © imago images 25/51 Platz 27: Curtis Jones (FC Liverpool, England) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 26/51 Platz 26: Lassina Traore (Ajax Amsterdam, Burkina Faso) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 27/51 Platz 25: Joao Pedro (FC Watford, Brasilien) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 28/51 Platz 24: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg, Deutschland) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 29/51 Platz 23: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, USA) - Jahrgang 2002 - Position: CAM © imago images 30/51 Platz 22: Joshua Zirkzee (FC Bayern München, Niederlande) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 31/51 Platz 21: Fabio Silva (FC Porto, Portugal) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 32/51 Platz 20: Myron Boadu (AZ Alkmaar, Niederlande) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 33/51 Platz 19: Thiago Almada (Velez Sarsfield, Argentinien) - Jahrgang 2001 - Position: ZOM © imago images 34/51 Platz 18: Pedri (UD Las Palmas, Spanien) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 35/51 Platz 17: Harvey Elliott (FC Liverpool, England) - Jahrgang 2003 - Position: LF © imago images 36/51 Platz 16: Adil Aouchiche (Paris Saint-Germain, Frankreich) - Jahrgang 2002 - Position: ZM © imago images 37/51 Platz 15: Bukayo Saka (FC Arsenal, England) - Jahrgang 2001 - Position: LF © imago images 38/51 Platz 14: Rayan Cherki (Olympique Lyon, Frankreich) - Jahrgang 2003 - Position: ST © imago images 39/51 Platz 13: Eric Garcia (Manchester City, Spanien) - Jahrgang 2001 - Position: IV © imago images 40/51 Platz 12: William Saliba (FC Arsenal, aktuell per Leihe bei AS Saint-Etienne, Frankreich) - Jahrgang 2001 - Position: IV © imago images 41/51 Platz 11: Sebastiano Esposito (Inter Mailand, Italien) - Jahrgang 2002 - Position: ST © imago images 42/51 Platz 10: Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam, Niederlande) - Jahrgang 2002 - Position: ZM © imago images 43/51 Platz 9: Takefusa Kubo (Real Madrid, aktuell per Leihe bei Mallorca, Japan) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 44/51 Platz 8: Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven, Niederlande) - Jahrgang 2002 - Position: ZOM © imago images 45/51 Platz 7: Lee Kang-in (FC Valencia, Südkorea) - Jahrgang 2001 - Position: ZOM © imago images 46/51 Platz 6: Gabriel Martinelli (FC Arsenal, Brasilien) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 47/51 Platz 5: Eduardo Camavinga (Stade Rennes, Frankreich) - Jahrgang 2002 - Position: ZDM © imago images 48/51 Platz 4: Reinier (Real Madrid, Brasilien) - Jahrgang 2002 - Position: ZOM © imago images 49/51 Platz 3: Mason Greenwood (Manchester United, England) - Jahrgang 2001 - Position: ST © imago images 50/51 Platz 2: Ansu Fati (FC Barcelona, Spanien) - Jahrgang 2002 - Position: LF © imago images 51/51 Platz 1: Rodrygo (Real Madrid, Brasilien) - Jahrgang 2001 - Position: RF

Rodrygo von Real Madrid gewinnt und beerbt Jadon Sancho vom BVB

Rodrygo beerbt den Vorjahressieger Jadon Sancho von Borussia Dortmund und gewinnt nach seinem Wechsel vom FC Santos zu Real Madrid den NxGn-Award der Männer. Dem Brasilianer gelang bei seinem Debüt für die Königlichen im September 2019 direkt sein erster Treffer und zwei Monate später feierte er sein Nationalmannschaftsdebüt gegen Argentinien.

Mit sieben Toren in allen Wettbewerben und einem perfekten Hattrick in der UEFA Champions League gegen Galatasaray Istanbul liegt der Außenstürmer in der NxGn-Rangliste vor Ansu Fati vom FC Barcelona und Mason Greenwood von Manchester United.

In die diesjährige NxGn-Top 50 haben es auch deutsche Youngster und Talente aus der Bundesliga geschafft: Joshua Zirkzee (Platz 22, FC Bayern), Giovanni Reyna (Platz 23, Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (Platz 24, Red Bull Salzburg), Youssoufa Moukoko (Platz 44, Borussia Dortmund) und Luca Unbehaun (Platz 48, Borussia Dortmund).