Die Ukraine trifft heute im Rahmen eines internationalen Freundschaftspiels auf Estland. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe Ukraine - Estland live und in voller Länge.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ukraine - Estland heute live: Wo und wann findet das Freundschaftsspiel statt?

Die Partie zwischen den beiden Europäern steigt am heutigen Donnerstag (14. November) in der Slawutytsch-Arena in Saporischschja, Ukraine. Das Stadion bietet Platz für 11.983 Zuschauer. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Ukraine - Estland: Freundschaftsspiel heute live im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel wird nicht im TV übertragen, die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streaming-Dienst geht kurz vor Spielbeginn (18 Uhr) live auf Sendung.

Bei DAZN könnt Ihr zudem alle Spiele der EM-Qualifikation mit Ausnahme der deutschen Partien sehen, genau wie die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, die gesamte Europa League sowie das Beste aus Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und MLS.

US-Sport-Freunde dürfen sich zudem auf zahlreiche Spiele aus NBA, NHL, MLB und NFL freuen.

Die ersten vier Wochen könnt Ihr DAZN kostenfrei testen, danach kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat und ist zudem monatlich kündbar. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo für 119,99 abschließen.

Ukraine und Estland: Die Bilanz der beiden Nationen in der EM-Quali

Gegensätzlicher könnt der Verlauf der beiden Nationen in der Qualifikation zur EM 2020 gar nicht verlaufen sein.

Mit Cheftrainer Andrij Schewtschenko erinnert die Ukraine an die Glanzzeiten vergangener Tage und steht bisher ohne Niederlage und sechs Siegen aus sieben Spielen souverän auf dem ersten Platz in Gruppe B - vor Portugal und Serbien. Die Qualifikation ist dadurch schon längst geschafft.

Anders das Bild bei den Esten: In Gruppe C mit Deutschland und der Niederlande hat das Team von Karel Voolaid bisher keinen Stich setzen können. Ein Punkt und kein Sieg bedeuten Platz fünf der Tabelle - eine Teilnahme an der Euro 2020 ist damit aussichtslos.

Ukraine in Gruppe B der EM-Quali

Platz Team Sp. S. U. N. T. G. Diff. Pkt. 1 Ukraine 7 6 1 0 15 2 +13 19 2 Portugal 6 3 2 1 14 6 +8 11 3 Serbien 6 3 1 2 12 13 -1 10 4 Luxemburg 6 1 1 4 5 11 -6 4 5 Litauen 7 0 1 6 5 19 -14 1

Estland in Gruppe C der EM-Quali